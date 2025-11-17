Все новости Уфы и Башкортостана
"Прямо в яблочко": лидер подполья рассказал о разгроме "жирной цели" в Сумах: "Получилось очень красиво"

21:44, 17 ноя 2025

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал изданию Царьград о результатах ночных ударов российских Вооружённых сил с 16 на 17 ноября по объектам на Украине. Особое внимание он уделил атаке в районе Сум, где, по его словам, располагался сборный пункт военных.

Удары по энергетической инфраструктуре

В ночь на 17 ноября российские войска атаковали энергетические объекты в Одессе и Измаиле. По информации Лебедева, в Измаиле до сих пор отсутствует электроснабжение и связь. Один из ударов пришёлся на паром, который, предположительно, перевозил военные грузы из Румынии. После попадания зафиксирована сильная детонация. В Одессе основные удары пришлись по пригородам, что также привело к отключению электричества и нарушению связи.

В эту же ночь российские войска применили КАБы против энергетической инфраструктуры западнее села Николаевка. Удары зафиксированы также в Славянске, после чего часть города осталась без электричества и связи. Беспилотники атаковали Покровское в Днепропетровской области.

Атака по складу в Павлограде

Несколько дронов нанесли удары по Павлограду. Среди целей оказался склад с несобранными компонентами для ракет реактивных систем залпового огня. По словам Лебедева, на павлоградском химическом производстве изготавливают кассетную начинку для таких боеприпасов.

Удар по сборному пункту в Сумах

Самым результативным, по оценке координатора подполья, стал ночной удар в пригороде Сум. Там располагался объект, ранее использовавшийся для сбора резервистов. Сейчас, по данным Лебедева, на этой базе формируются подразделения после понесённых потерь, их доукомплектовывают и направляют обратно в зону боевых действий.

На момент удара там находились не только украинские военные, но и иностранные наёмники, предположительно из стран Центральной и Южной Америки. В результате атаки погибли более 20 человек, свыше 40 получили тяжёлые ранения и были эвакуированы на машинах скорой помощи. Точное количество легкораненых пока неизвестно. Также уничтожена одна или две артиллерийские установки, произошла детонация боеприпасов.

Ситуация на фронте

Говоря о ситуации на линии фронта, Лебедев отметил активное продвижение российских войск на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. По его словам, темпы наступления там достаточно высокие, за день войска проходят десятки квадратных километров. Продвижение идёт не клином, а в координации с южными группировками.

На Волчанском направлении российские войска начали наступательные действия после предыдущих неудачных попыток в районе Синельниково. Атаки из лесов на северной стороне позволили установить контроль над населённым пунктом, что открывает возможность для штурмовых групп войти в него с севера.

На Покровском направлении продолжается операция по ликвидации окружения в Мирнограде. Российские войска постепенно продвигаются от Покровска на запад. Украинское командование направило подкрепление в село Гришино, где сейчас ведутся разведывательные действия. Российские подразделения отражают эти атаки и закрепляются на занятых позициях, готовя новое окружение.

Автор: Семен Подгорный
Фото: тг-канал Зеленского
Теги: спецоперация
