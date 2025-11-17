Все новости Уфы и Башкортостана
Успехи армии РФ — заслуга Google? Киев набросился с обвинениями на IT-гиганта: «Для атаки достаточно смартфона»

Успехи армии РФ — заслуга Google? Киев набросился с обвинениями на IT-гиганта: «Для атаки достаточно смартфона»

22:03, 17 ноя 2025

В Киеве обвинили американскую корпорацию Google в содействии российским военным при нанесении ударов по критической инфраструктуре. С таким заявлением выступил глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, пишет Царьград. Он полагает, что общедоступные спутниковые снимки в картографическом сервисе компании позволяют Вооружённым силам России с высокой точностью поражать объекты энергетической системы Украины, что приводит к тяжёлым последствиям для всей страны.

По мнению украинского эксперта, российские артиллеристы и операторы дронов активно используют детализированные данные, находящиеся в открытом доступе на платформах Google. Станислав Игнатьев особо подчеркнул, что для подготовки удара в современных условиях достаточно иметь обычный смартфон.

«Четвертый год войны — и можно просто со смартфона, как говорится, очередную атаку приготовить», — выразил он своё беспокойство.

По его словам, это делает всю энергетическую отрасль чрезвычайно уязвимой перед лицом современных угроз.

Глава ассоциации подробно остановился на том, какая именно информация доступна пользователям сервиса. Он заявил, что на картах Google можно без труда найти все ключевые объекты энергетики страны. Однако наибольшую тревогу у него вызывает тот факт, что на снимках отчётливо видна степень их защищённости. Игнатьев с сожалением констатировал:

«К большому сожалению, объекты энергетики очень сегодня видны на всех Google-картах. К большому сожалению, видно, на каких объектах построена защита, на каких не построена».

Он добавил, что сервис позволяет оценить даже уровень и качество этих защитных сооружений.

Ещё одним аспектом, вызвавшим критику со стороны Игнатьева, стала возможность использования карт для анализа результатов уже совершённых атак. Он пояснил, что после ударов на спутниковых снимках можно в деталях рассмотреть характер и масштаб разрушений на ТЭС.

«Открываем карту и смотрим: на ней полностью все наши объекты энергетики. И, к большому сожалению, если открыть там пару ТЭС, мы даже увидим, где попали, как попали», — привёл он пример.

По мнению эксперта, такая обратная связь позволяет оценивать эффективность своих действий и корректировать планы для нанесения последующих ударов.

Данные обвинения прозвучали на фоне усугубляющегося энергетического кризиса на Украине. Высокоточные удары российских сил по инфраструктуре привели к тому, что отключения электроэнергии, или блэкауты, стали повсеместным явлением во всех регионах. Это серьёзно нарушило привычный ритм жизни миллионов украинцев. Отсутствие света сопровождается проблемами с центральным отоплением, перебоями в работе систем канализации в многоквартирных домах и сбоями в движении общественного транспорта. Как следствие, в обществе нарастает недовольство в адрес властей, которых упрекают в неспособности исправить ситуацию.

В материале также приводится предыстория начала массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Согласно этой информации, такие действия стали ответом на угрозы со стороны президента Украины Владимира Зеленского о возможности организации блэкаута в Москве. В свою очередь, это заявление украинского лидера последовало за предупреждением от президента России Владимира Путина. Глава Кремля обратился к Киеву после попытки украинских сил атаковать Запорожскую АЭС. Тогда российский лидер предупредил, что ещё одна такая попытка обернётся отключением электричества в украинской столице.

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
