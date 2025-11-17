Все новости Уфы и Башкортостана
«Цель – Москва или Питер»: Украина готовит к ударам "розовую Фламинго" на деньги чехов

22:12, 17 ноя 2025

Украинские и западные СМИ опубликовали фотографию розовой ракеты «Фламинго» производства компании Fire Point. Оружие было приобретено на средства, собранные чешской краудфандинговой организацией Weapons to Ukraine. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.

Каждая ракета стоит около 500 тысяч долларов. Необходимую сумму чешские бизнесмены собрали всего за два дня. Ян Полак, представитель организации, объяснил причины финансирования:

«Мы чувствуем, что они сражаются за нас».

Эта же организация ранее передала украинской военной разведке вертолёт Black Hawk.

В компании Fire Point рассказали, что ракеты были изготовлены полгода назад и сейчас проходят испытания.

«Прямо сейчас мы проводим тренировки, но мы проводим тренировки на объектах на территории России и Крыма», — заявили в компании-производителе.

Там добавили, что работают над увеличением дальности поражения целей и ищут способы обхода российских радарных систем и средств радиоэлектронной борьбы.

Украинские телеграм-каналы распространили фотографию с комментарием, что «организаторы надеются, что она полетит в Москву или Петербург». В соцсетях под публикацией появились многочисленные радостные комментарии украинских пользователей.

Автор телеграм-канала Fighterbomber обратил внимание на реакцию украинцев. По его словам, удивительно, как люди одновременно надеются на удары по гражданским объектам в российских городах и при этом публикуют фотографии разрушенных многоэтажек в собственных населённых пунктах. Военный эксперт подчеркнул, что подобные высказывания украинцев с пожеланиями ударов по мирным целям в России приводят к тому, что среди россиян остаётся всё меньше людей, способных сочувствовать жителям Украины.

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
