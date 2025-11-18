11:18, 18 ноя 2025

В начале ноября украинское командование решилось на отчаянную операцию — высадить десант в тыл российским войскам под Красноармейском. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин раскрыл подробности провальной спецоперации, которая превратилась в настоящую бойню. Из всей группы выжил лишь один боец, попавший в плен и рассказавший о бессмысленности задания.

Котел затягивается

К началу ноября российские войска практически замкнули кольцо вокруг Красноармейска, поставив украинский гарнизон в критическое положение. Мирноград также оказался под угрозой окружения. На фоне обрушения фронта сразу на нескольких направлениях — в Донецкой области, на Запорожском, Днепропетровском и Харьковском участках — командование ВСУ искало способ переломить ситуацию.

Пока украинское руководство публично отрицало существование котлов и рапортовало о «стойкой обороне», на земле разворачивалась совсем иная картина. Войска несли потери в попытках деблокировать окруженные группировки, а генералы придумывали всё более рискованные операции.

Десант обреченных

Первого ноября на двух американских вертолетах UH-60A Black Hawk к северо-западной окраине Красноармейска отправился спецназ подразделения «Тимур». Подготовка заняла минимум времени — всего три тренировочные высадки на Днепропетровских полигонах. Задача звучала максимально размыто: захватить промзону на окраине города.

Единственный выживший — Руслан Шахун — позже рассказал, что бойцам перед вылетом лишь бодро сообщили: «Вы элита! Вы готовы!» Никаких внятных планов дальнейших действий не озвучили. Целью стало здание фабрики «Мебельстрой», где располагались российские военные.

Операция изначально задумывалась как пиар-акция — за высадкой следило мировое экспертное сообщество, западные СМИ готовились к громким репортажам. Однако всё пошло не по сценарию.

Вертолеты засекли заранее

На фабрике нес службу боец с позывным «Гоша» и его товарищи. Звук приближающихся вертолетов услышали издалека — сначала приняли за своих. Десант высадился примерно в километре от российских позиций, однако операторы дронов-наблюдателей уже контролировали обстановку.

Украинские бойцы пытались укрыться в высокой траве — прием, который мог сработать несколько лет назад. Но технологии изменили войну: тепловизионные камеры фиксировали каждое движение, а FPV-дроны методично выбивали противника одного за другим. Кадры высадки, снятые российскими операторами, быстро разошлись по всему миру.

Два штурма без шансов

Несмотря на потери от дронов, спецназовцы попытались выполнить задачу. Группа выглядела стандартно для украинских подразделений: камуфляж, броня, автоматы. Единственное, что могло указывать на «элитность» — оптика, тепловизоры, качественные рации и рюкзаки. При этом боекомплект оказался удивительно скромным — по 15 магазинов на человека, словно организаторы рассчитывали на пополнение запасов трофейными боеприпасами.

Первая волна атакующих попыталась ворваться в здание через окна первого этажа. Несколько человек проскочили внутрь, но были уничтожены практически сразу. Остальные отступили под прикрытием огня и связались с командованием. После короткой паузы последовала вторая попытка — с тем же результатом.

«Они почему-то думали, что у них всё легко получится. Мы старались вести только прицельный огонь, чтобы противник израсходовал свой боекомплект раньше», — вспоминал «Гоша».

Один выжил из всех

Руслан Шахун оказался единственным, кто пережил операцию. Раненного бойца взяли в плен военнослужащие 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр». Более двух недель он прятался в развалинах, пока его не обнаружили российские военные.

История Шахуна типична для многих украинских добровольцев: судимость за разбой, шесть лет тюрьмы, затем предложение отправиться на фронт. Год он провел в Днепропетровске, как обещали изначально, после чего всех собрали и отправили на полигон. Там присутствовал глава ГУР.

В плену Шахун рассказал о хаосе операции:

«Когда мы шли, по постам с нашей стороны начал вестись огонь. Нам даже никто не сказал, кто там находился. Не успели дойти — уже 11-12 раненых было. Получил удар, ранение ноги, оторваны пальцы».

Забытые смертники

Брошенный своим командованием спецназовец описал полную бессмысленность штурма и отсутствие какой-либо конкретики в приказах. Появилось предположение, что возвращение десанта вообще не планировалось — операция изначально задумывалась как жертвенная, призванная создать красивую картинку для западных партнеров.

Уровень провала оказался настолько высоким, что украинское руководство попыталось скрыть все упоминания о высадке. Однако кадры операции успел слить журналист The Economist, и информация стала достоянием общественности. Западные издания разразились критическими материалами в адрес киевских генералов и непосредственно главы ГУР.

Генералы не учатся

История с десантом под Красноармейском стала очередным примером того, как устаревшие тактические решения сталкиваются с современными реалиями войны. Дроны, тепловизоры и постоянное наблюдение изменили правила игры, но не все командиры это понимают.

Бойцы отправились на задание с минимальной подготовкой, недостаточным боекомплектом и размытыми целями. Результат оказался предсказуемым — почти полное уничтожение группы и единственный пленный, который рассказал правду о «собачьей вахте» на одном из самых горячих участков фронта.

Военные эксперты отмечают, что подобные операции больше напоминают отчаянные попытки создать информационный повод, чем реальные боевые действия с шансом на успех. Цена таких решений измеряется человеческими жизнями.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok