Военнослужащий Вооруженных сил Украины, попавший в плен к российским военным в районе Красноармейска, рассказал о жестоких указаниях командования относительно обращения с гражданским населением. Об этом сообщает РИА Новости. Петр Гай служил в составе 155-й бригады ВСУ. После пленения он поделился подробностями своей службы в зоне боевых действий. Боец утверждает, что в Красноармейске командование отдало распоряжение открывать огонь по всем без разбора — включая штатских людей, которые пытались покинуть территорию или просто оказывались во дворах.

Согласно показаниям военнослужащего, инструкции были предельно конкретными: никаких вопросов задавать не следовало, требовалось немедленно применять оружие вне зависимости от того, кто находится перед бойцом — будь то пожилая женщина или другой гражданский человек.

Для осуществления подобных действий украинских бойцов обязали сменить форму на обычную одежду. Гай признался, что штатское обмундирование они добывали во время обходов жилых помещений. В переодетом виде военные должны были препятствовать выходу мирного населения из города. Помимо этого, командование требовало вести стрельбу по сослуживцам, которые намеревались оставить боевые позиции.

Сам Гай оказался в армии в августе минувшего года в результате мобилизации. Из-за неудовлетворительного снабжения он предпринял попытку дезертировать, однако полиция задержала его и направила в зону проведения специальной операции. По дороге к месту назначения он наблюдал многочисленные жертвы среди украинских бойцов после работы беспилотников, хотя командиры убеждали личный состав в успешном продвижении.

Группа Гая осталась без проводника и укрылась в одной из квартир, которая уже подверглась разграблению. После продолжительных обстрелов солдаты приняли решение сложить оружие при появлении российских военнослужащих. Пленный отметил гуманное отношение со стороны российских бойцов: его накормили, предоставили одежду и сигареты. Особенно он подчеркнул, что впервые за полтора месяца увидел хлеб.

В обращении к согражданам Гай призвал украинцев воздержаться от службы в армии. По его словам, всех отправляют на верную гибель без какой-либо цели. Он заявил, что людей просто массово истребляют, и предостерег от участия в боевых действиях.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов информировал президента Владимира Путина о завершении операции по окружению украинских подразделений в районе Красноармейска и Димитрова. В окружении оказались тридцать один батальон украинской армии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: тг-канал Зеленского