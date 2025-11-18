"Наконец-то!": уничтожены жирные цели. Ж/д - всё? Мощнейшая атака в Днепропетровске. Очевидцы массово публикуют кадры ударов

14:20, 18 ноя 2025

В ночь на 18 ноября российская армия провела серию ударов по военным и стратегическим объектам на территории Украины. Основной удар пришёлся на Днепропетровск и прилегающую область. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от местных подпольщиков.

Жители Днепропетровска делятся видео последствий ночной атаки. Один из очевидцев рассказал, что беспилотники волнами шли на город в районе Игрени. По его словам, было зафиксировано около десятка прилётов. Местная ПВО пыталась отражать атаку из пулемётов и использовала установки типа «Гепард» — стреляли со стороны Чаплей и полей за Одинковкой.

Главной новостью стало попадание в телевизионную вышку. В местных чатах появились сообщения о том, что объект выведен из строя. Координатор подполья отметил, что телевышки вызывали вопросы с самого начала спецоперации — на них размещено множество ретрансляторов для беспилотников, системы обнаружения и подавления сигналов. Однако официальные власти Днепропетровска пока не подтвердили информацию о повреждении телевышки.

Железнодорожная инфраструктура под ударом Местные власти признали серьёзные повреждения железнодорожных объектов. Пострадали пригородное депо, ремонтный цех и здание вокзала. По неподтверждённым данным, удары также пришлись по зданиям редакций «Суспильного» и «Украинского радио», но сотрудников внутри не было.

Аналогичная ситуация сложилась в Харьковской области, где также повреждены железнодорожные пути. Около трёх часов ночи жители Краснограда сообщили о трёх попаданиях баллистических ракет по железнодорожным объектам. Предположительно ещё два удара пришлись по тем же целям.

Дополнительно поступила информация об ударах тремя ракетами «Искандер» по объектам в городе Берестин Харьковской области, расположенном в 108 километрах от российской границы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok