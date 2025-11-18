Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Наконец-то!": уничтожены жирные цели. Ж/д - всё? Мощнейшая атака в Днепропетровске. Очевидцы массово публикуют кадры ударов

"Наконец-то!": уничтожены жирные цели. Ж/д - всё? Мощнейшая атака в Днепропетровске. Очевидцы массово публикуют кадры ударов

14:20, 18 ноя 2025

В ночь на 18 ноября российская армия провела серию ударов по военным и стратегическим объектам на территории Украины. Основной удар пришёлся на Днепропетровск и прилегающую область. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от местных подпольщиков.

Жители Днепропетровска делятся видео последствий ночной атаки. Один из очевидцев рассказал, что беспилотники волнами шли на город в районе Игрени. По его словам, было зафиксировано около десятка прилётов. Местная ПВО пыталась отражать атаку из пулемётов и использовала установки типа «Гепард» — стреляли со стороны Чаплей и полей за Одинковкой.

Главной новостью стало попадание в телевизионную вышку. В местных чатах появились сообщения о том, что объект выведен из строя. Координатор подполья отметил, что телевышки вызывали вопросы с самого начала спецоперации — на них размещено множество ретрансляторов для беспилотников, системы обнаружения и подавления сигналов. Однако официальные власти Днепропетровска пока не подтвердили информацию о повреждении телевышки.

Железнодорожная инфраструктура под ударом Местные власти признали серьёзные повреждения железнодорожных объектов. Пострадали пригородное депо, ремонтный цех и здание вокзала. По неподтверждённым данным, удары также пришлись по зданиям редакций «Суспильного» и «Украинского радио», но сотрудников внутри не было.

Аналогичная ситуация сложилась в Харьковской области, где также повреждены железнодорожные пути. Около трёх часов ночи жители Краснограда сообщили о трёх попаданиях баллистических ракет по железнодорожным объектам. Предположительно ещё два удара пришлись по тем же целям.

Дополнительно поступила информация об ударах тремя ракетами «Искандер» по объектам в городе Берестин Харьковской области, расположенном в 108 километрах от российской границы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Солдатам ВСУ в Красноармейске велели переодеться в гражданское и убивать мирных граждан

Читайте также:

Солдатам ВСУ в Красноармейске велели переодеться в гражданское и убивать мирных граждан
Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
Читайте также

"Прямо в яблочко": лидер подполья рассказал о разгроме "жирной цели" в Сумах: "Получилось очень красиво"
Россия/мир
"Прямо в яблочко": лидер подполья рассказал о разгроме "жирной цели" в Сумах: "Получилось очень красиво"
В Донбассе ВС РФ уничтожили склад с дальнобойными ракетами ВСУ — сообщили подпольщики
Россия/мир
В Донбассе ВС РФ уничтожили склад с дальнобойными ракетами ВСУ — сообщили подпольщики
В подполье сообщили о гибели высоких чинов ВСУ в результате обстрела Киева: «В СБУ началась форменная истерика»
Россия/мир
В подполье сообщили о гибели высоких чинов ВСУ в результате обстрела Киева: «В СБУ началась форменная истерика»
Наберут полмиллиона бойцов: Сенатор Климов оценил угрозу нового нападения на РФ со стороны Украины — план Зеленского грандиозный, если бы не одно «но»
Россия/мир
Наберут полмиллиона бойцов: Сенатор Климов оценил угрозу нового нападения на РФ со стороны Украины — план Зеленского грандиозный, если бы не одно «но»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен