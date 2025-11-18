14:27, 18 ноя 2025

Вооруженные силы России продолжают наступательные действия на различных участках специальной военной операции, в то время как украинские формирования предпринимают попытки контратак. 18 ноября зафиксированы значительные изменения линии фронта: российские подразделения вошли в Северск, освобождены три населенных пункта, а на Запорожском направлении складывается угроза окружения Гуляйполя.

Прорыв к Северску

Штурмовые подразделения российской армии проникли в южную часть Северска в Донецкой Народной Республике. Передовые группы зафиксированы в жилой застройке между населенными пунктами Новоселовка и Звановка. Появление российских военнослужащих в городской черте подтверждают как отечественные военные источники, так и украинские аналитики.

Северск представляет собой важнейший опорный пункт украинских сил на Донецком фронте. Помимо южного направления, российские войска ведут наступление с севера от Дроновки. Восточнее города армия взяла под контроль несколько укрепленных позиций противника, расположенных вдоль лесополос.

По данным военных источников, проникновение пехотных подразделений в южную часть города может указывать на скрытое накопление сил для развития наступления. Министерство обороны сообщило о нанесении поражения формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районе Константиновки, Райгородка и Северска.

Освобождение Платоновки

Подразделения группировки войск «Юг» заняли населенный пункт Платоновка, расположенный в пяти километрах северо-западнее Северска. Взятие этого пункта привело к перерезанию транспортной артерии Северск — Красный Лиман, что осложняет снабжение украинских формирований в регионе.

На Краснолиманском участке фронта продолжаются наступательные действия в районе Яровой, Дробышево и Ставок. Ведутся боевые действия за Ямполь. На Красноармейском направлении зафиксировано начало боев за юго-западные окраины Гришино, войска закрепляются в Новопавловке и установили контроль над трассой Межевая — Новопавловка.

Бои в Красноармейске

Штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных украинских подразделений в Центральном микрорайоне и западной части микрорайона Горняк Красноармейска, а также на территории западной промышленной зоны города. За сутки отражено пять попыток атак со стороны 425-го штурмового полка и 32-й механизированной бригады ВСУ из района Гришино, целью которых было деблокирование окруженной группировки.

В ходе отражения контратак уничтожено около двадцати пяти украинских военнослужащих и одна боевая бронированная машина. В соседнем Димитрове подразделения 51-й армии развивают наступление в микрорайоне Восточный и южной части города.

Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады ведут успешные действия в районе микрорайона Западный. По данным Министерства обороны, освобождено более тридцати зданий.

Харьковское направление

Штурмовые отряды 6-й армии продолжают операцию по уничтожению окруженных украинских формирований в районе Купянска. За истекшие сутки сорваны две попытки контратак: подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ атаковали в районе Благодатовки, а 15-я бригада нацгвардии — в районе Великой Шапковки Харьковской области. Обе попытки деблокировать окруженные подразделения были отражены.

Боевые действия продолжаются за Куриловку и Кучеровку, а также в районе Кругляковки и Загрызово. Министерство обороны подтвердило освобождение поселка Двуречанское на Великобурлукском направлении. На Волчанском участке отмечено продвижение в южной части Волчанска и в районе Синельниково.

Запорожский фронт

Российские войска вошли в Малую Токмачку, где в настоящее время проводится зачистка от украинских формирований. Населенный пункт расположен вблизи Орехово, куда, вероятно, будет направлено дальнейшее наступление. За Орехово находится Запорожье — областной центр Запорожской области.

Ситуация на Гуляйпольском направлении для украинских сил продолжает ухудшаться. Российские подразделения малыми группами продвигаются на несколько километров западнее Ровнополья, приближаясь к Варваровке. После взятия Яблоново войска продвинулись южнее, выбив противника с позиций в лесопосадках.

Подразделения продолжают атаки на окраинах населенных пунктов Зеленый Гай, Высокое, Веселое и Затишье. Одновременное наступление с нескольких направлений создает угрозу окружения Гуляйполя, что может существенно изменить оперативную обстановку на Запорожском участке фронта.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok