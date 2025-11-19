07:20, 19 ноя 2025

Минувшая ночь стала настоящим испытанием для российской ПВО — впервые с января украинские военные попытались нанести удар по Воронежской области американскими ракетами дальнего радиуса действия ATACMS. Об этом сообщают источники SHOT. Атака произошла на фоне слухов о том, что Дональд Трамп якобы дал добро на применение американского оружия для ударов вглубь российской территории, хотя официального подтверждения из Белого дома так и не последовало.

Как это было

По данным SHOT, пуск ракет производился с территории Харьковской области. Изначально поступала информация об использовании реактивных систем залпового огня, но после того как снаряды были уничтожены, стало ясно — это были именно ATACMS. Всего обнаружены обломки четырех американских ракет. Благодаря работе ПВО все они были сбиты над лесным массивом, поэтому разрушений и пострадавших удалось избежать.

Стоит напомнить, что с конца весны Пентагон официально запрещал Киеву использовать эти комплексы для атак по России. В октябре The Washington Post опубликовал материал о том, что Трамп якобы снял данное ограничение. Однако американский президент тогда назвал эту информацию фейком.

Ночь продолжений

Атака на этом не закончилась. Помимо массового запуска беспилотников по российским регионам, ракетная опасность была объявлена сразу в пяти областях — Севастополе, Орле, Курской, Воронежской и Тульской областях. Об этом сообщил мониторинговый ресурс «Lpr 1».

Особое внимание привлекли попытки обстрела Орла. Буквально накануне противник уже пытался атаковать город, причем, по его заявлениям, британскими ракетами FP-5, известными как «Фламинго». Украинские источники даже публиковали снимки этих ракет перед запуском. После того как системы ПВО сбили снаряды, очевидцы отметили необычную боевую часть, напоминающую самодельное устройство.

Украинские телеграм-каналы выложили фотографии «Фламинго», которыми пытались атаковать Орёл этой ночью. Российская противовоздушная оборона уничтожила все цели, осколки упали на территорию частного сектора. Интересно, что применение этого откровенно кустарного вооружения совпало с коррупционным скандалом на Украине. К компании Fire Point, которая производит эти «ракеты» и обвиняется в растрате бюджетных средств, пришли с обысками. Связанный с этой фирмой украинский бизнесмен Тимур Миндич вообще покинул страну, не дожидаясь возможного ареста, как сообщал канал «Осведомитель».

Трамп подставил Зеленского?

Полковник Аслан Нахушев считает, что если Трамп действительно разрешил Зеленскому наносить удары по России, то это скорее сигнал Москве — пора действовать максимально жестко. По его мнению, это может быть способом принудить Киев к переговорам по схемам, предложенным новой американской администрацией. Причем сделать это так, чтобы для широкой публики помощь Трампа не была очевидна.

Собственно, минувшей ночью была зафиксирована одна из самых масштабных атак по украинской территории — как западной, так и восточной части страны. Она продолжалась около шести часов. Подробности пока уточняются.

Секретный план мира

Одновременно появилась информация о том, что США негласно разрабатывают новый план урегулирования конфликта на Украине. Документ состоит из 28 пунктов и стал результатом трехдневных консультаций между Стивом Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым в конце октября. План охватывает четыре основных блока: мир на Украине, гарантии безопасности, европейскую безопасность и будущие отношения США с Украиной и Россией. По словам Дмитриева, он настроен оптимистично, поскольку впервые российскую позицию действительно услышали.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok