Офицер ВСУ с позывным «Дед», представившийся Константином Прошинским, в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику заявил о критической ситуации с личным составом в вооруженных силах Украины. По его словам, до передовой доезжает лишь каждый десятый мобилизованный.

Массовое бегство и негодность

Бывший командир отряда снайперов рассказал о реальной судьбе мобилизованных. По его данным, из 30 тысяч призванных в октябре 21 тысяча сразу попала в систему обеспечения частей. Остальные 9 тысяч тоже не спешат на позиции — до 90 процентов из них избегают фронта через госпитали и медсанбаты, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

В итоге из заявленных 30 тысяч мобилизованных реально попадает в бригады всего 2-3 тысячи человек. При этом официальные цифры Минобороны Украины значительно меньше месячных потерь армии. Если учесть реальное количество дошедших до боевых действий, численность ВСУ сокращается катастрофическими темпами.

Прогноз по городам

Прошинский задался вопросом о возможности одновременной эффективной обороны по всей линии фронта при таком дефиците людей. Он предположил, что придется отходить, а это приведет к тому, что через несколько недель российские войска могут подойти к Харькову, Днепру, Сумам, а затем и к Киеву.

Острую нехватку украинских солдат подтверждают как российские, так и западные военные аналитики. Западные источники сообщают о существовании части бригад ВСУ только на бумаге. Отечественные эксперты отмечают, что стремительное продвижение российской армии на Гуляйпольском направлении стало возможным в том числе из-за практически пустых украинских фортификаций — их просто некому защищать.

Офицер выступил в маске, но не побоялся озвучить неутешительную картину состояния украинских вооруженных сил. Его заявления вызвали широкий резонанс и подняли вопрос о перспективах обороны ключевых украинских городов.

