09:32, 19 ноя 2025

Российские вооруженные силы продолжают активные боевые действия в Донецкой народной республике. Интенсивные бои идут в районе Покровска, Мирнограда и Северска. Об этом сообщают военные блогеры и корреспонденты.

Военные формирования РФ развивают наступление в направлении Покровска. По информации военных источников, украинские подразделения продолжают удерживать позиции в городе, отражая попытки прорыва. Параллельно ведутся зачистки на освобожденных территориях.

Сложная обстановка складывается в Мирнограде. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил о критическом положении украинского гарнизона в городе. По его словам, подразделения ВСУ испытывают серьезные трудности с эвакуацией раненых и погибших военнослужащих.

Военнослужащий с позывным «Осетин» сообщил о перехвате радиопереговоров, в которых фиксируется напряженная обстановка среди украинских военных. Представители украинской стороны подтверждают осложнение логистических путей снабжения гарнизона.

Военные волонтеры канала «Два майора» распространили информацию о двух авиационных ударах по позициям в Покровско-Мирноградской агломерации. По их версии, удары были нанесены целенаправленно, что подтверждается последующими действиями беспилотников.

Поступают данные о продвижении российских войск в районе населенных пунктов Шахово и Родинское на Покровском направлении. Ранее украинская сторона сообщала о контрнаступательных действиях в этом районе.

Отдельное внимание привлекает ситуация у Северска. Военный корреспондент Юрий Котенок отметил начало штурмовых действий в городе. По его оценке, российские подразделения вышли к южным окраинам населенного пункта и продвигаются к высотной застройке.

Котенок указал, что город длительное время готовился к обороне украинской стороной. Сейчас штурмовые группы РФ достигли многоэтажных районов и развивают наступление вдоль железнодорожного направления. По состоянию на 19 ноября российская сторона контролирует значительную часть Северска.

Военные эксперты отмечают интенсификацию боевых действий на нескольких участках фронта одновременно. Упоминаются направления на Запорожье и Павлоград, а также ситуация в районе Красного Лимана, где складывается напряженная оперативная обстановка для украинских формирований.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok