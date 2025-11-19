Путин предупреждал - время пришло. Жесточайший ответ на ATACMS по Воронежу. Одессу "ровняют с землёй". Харьков, Чернигов и Сумы сдают России

09:39, 19 ноя 2025

После попытки ВСУ нанести удар по Воронежу американскими ракетами ATACMS в ночь на 19 ноября Россия провела серию масштабных ударов по украинским городам. Об этом сообщают военные блогеры и украинские источники.

Что случилось в Воронеже

По данным военного блогера, автора канала «Старше Эдды», украинские силы предприняли попытку атаковать Воронеж ракетами ATACMS. Эксперт расценивает это как стремление обострить ситуацию не столько между Москвой и Киевом, сколько между Россией и США, учитывая проблематику атак по российской территории.

Как отмечает блогер, подобная тактика могла бы сработать в 2024 году, когда ВСУ только начали получать доступ к этому оружию, а американская сторона проявляла сдержанность. Сейчас же украинские военные могут самостоятельно запускать ракеты по стационарным целям, хотя официального разрешения на удары по российской территории они так и не получили, несмотря на многочисленные попытки добиться его.

По имеющимся данным, атака не достигла цели — все запущенные по Воронежу ракеты были перехвачены системами противовоздушной обороны.

Предупреждения из Кремля

Российские власти неоднократно заявляли о необходимости создания буферных зон на границах страны. Президент России отдал приказ о формировании таких зон, в том числе на северных участках, для обеспечения безопасности государства.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ранее указывал на необходимость санитарной зоны, которая исключила бы возможность поражения российских объектов с украинской территории. По его расчётам, учитывая дальность ракет Storm Shadow/SCALP-EG (не менее 550 км) и расстояние между Белгородом и Киевом (429 км), практически вся центральная часть и значительная территория западной Украины должны попасть в эту зону. Медведев подчеркнул, что для безопасности российских населённых пунктов эта зона должна составлять 550 км плюс дополнительные 70-100 км.

Версия о мотивах эскалации

Военные эксперты полагают, что украинская сторона может усиливать напряжённость, стремясь отвлечь внимание мировой общественности от коррупционного скандала вокруг высшего руководства страны. По данным источников, ФБР и НАБУ ведут расследования, в которых фигурируют ближайшее окружение украинского президента и, возможно, он сам.

Военблогеры отмечают, что на Сумщине и Харьковщине продолжается продвижение российских войск. Президент Путин ранее заявлял, что все территории, где находятся российские военнослужащие, становятся российскими.

Полуночные удары по украинским городам

Полковник Аслан Нахушев подтвердил применение трёх ракет ATACMS, которые были сбиты. Он отметил текущее состояние украинской энергосистемы: после удара 8 ноября электроснабжение Киева держится на трёх оставшихся трансформаторах подстанции ПС-750 «Киевская». Ровенская и Хмельницкая АЭС уже 10 суток работают на 70 процентах мощности, а жители столицы переживают четыре очереди стабилизационных отключений, оставаясь без электричества в среднем 10 часов в сутки при температуре около 10 градусов тепла.

Сразу после полуночи украинские источники зафиксировали массированную атаку на несколько регионов. По данным украинского блогера Анатолия Шария, в небе было обнаружено не менее 50 беспилотников «Герань» и один стратегический бомбардировщик Ту-160.

В Харькове и области произошли многочисленные взрывы. Сообщается, что в Лозовском районе под ударом оказалась критическая инфраструктура. Также удары зафиксированы в Одесской области, куда со стороны моря направлялась группа дронов. Взрывы прогремели в Каневе Черкасской области.

Военный блогер, автор канала Condottiero, сообщил об использовании «Гераней» и «Искандеров» при ударах по Николаеву и Одессе.

Цели атак

По информации источников, основная атака в Харьковской области пришлась на город Лозовую. Вероятными целями стали железнодорожная инфраструктура и склады с вооружением. Кроме того, удары наносились по энергетическим объектам в самом Харькове.

К половине второго ночи удары были зафиксированы также в Черниговской и Киевской областях.

В Одесской области под плотным огнём оказались портовая инфраструктура, складские помещения и ангары. По оценкам наблюдателей, удар характеризуется как исключительно мощный. Подробности последствий атак ожидаются позднее.

Дальность ракет ATACMS составляет до 300 км. Военные эксперты указывают, что для обеспечения безопасности российской территории необходим контроль над приграничными регионами, включая Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области, откуда теоретически возможны запуски по российским целям.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok