Американцы изумились: русские использовали мопеды и багги для взятия Покровска. ВСУ признали – это полная неожиданность

09:44, 19 ноя 2025

Российские войска изменили тактику наступления на востоке Украины, что стало сюрпризом для западных аналитиков и украинских военных. Об этом заявила американская телекомпания CNN.

Вместо танков — мопеды

Если раньше под Артёмовском использовалась стратегия изматывающих штурмов, то теперь под Покровском российская армия применяет совершенно иной метод. Вместо тяжёлой бронетехники военные пересели на мопеды, мотоциклы и багги. Небольшие группы совершают стремительные рейды под прикрытием беспилотников.

CNN ссылается на видео из соцсетей, снятое якобы в районе Покровска. На кадрах — почти постапокалиптическая картина: из густого тумана появляется колонна российских бойцов. Одни едут на мотоциклах, другие — в кузове старого пикапа, третьи — в машине с конструкцией, похожей на клетку. Выглядит странно, но именно это показывает, как сильно изменилась российская военная кампания.

Дроны изменили всё

Главная причина перемен — массовое применение дронов. БПЛА резко расширили зону поражения для обеих сторон конфликта. Перемещение на тяжёлой бронетехнике стало слишком опасным и затратным — такие машины легко обнаруживаются и уничтожаются. Поэтому российские подразделения перешли на маленькие мобильные группы на лёгком транспорте, который сложнее засечь украинской разведке.

Покровск может повторить судьбу Артёмовска

Возможный захват Покровска станет для России важной победой после взятия Артёмовска в мае 2023 года. Как и Артёмовск, город практически полностью уничтожен, но украинские силы продолжают держать оборону, несмотря на ухудшение ситуации.

Специалисты отмечают: хотя судьба двух городов может быть схожей, тактика российских войск кардинально отличается. Для украинских военных в Покровске ситуация крайне сложная. Боец 129-й бригады ВСУ в разговоре с CNN признал, что появление российских военных на багги и мопедах оказалось неожиданностью. Однако в этой тактике есть своя логика — из-за массового использования дронов передвигаться на лёгком транспорте стало практичнее и безопаснее для наступающих.

Гибкость против бронированных колонн

Новый подход позволяет российским силам действовать быстрее и незаметнее. Маленькие группы на мопедах и багги могут стремительно прорываться через позиции противника, не привлекая столько внимания, сколько привлекали бы танковые колонны или бронетранспортёры. Дроны обеспечивают защиту сверху, отслеживая движения украинских подразделений и корректируя действия наступающих.

Американские журналисты подчёркивают, что эта трансформация военной стратегии демонстрирует способность российской армии адаптироваться к изменяющимся условиям боевых действий. То, что казалось импровизацией, оказалось продуманным ответом на доминирование беспилотников на поле боя.

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
