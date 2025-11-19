Девятиклассники без аттестата смогут получить профессию

21:26, 19 ноя 2025

Подростки, которые после девятого класса не сдали ОГЭ или провалили пересдачу, получат возможность освоить рабочую специальность. Госдума приняла закон, который разрешает регионам организовывать профессиональное обучение для таких школьников. Об этом сообщил Вячеслав Володин.

Раньше выпускники без аттестата оказывались в тупике: в колледж без документа об образовании не берут, а на работу без навыков устроиться сложно. Теперь регионы смогут официально обучать их профессиям рабочих и служащих.

Власти каждого субъекта сами решат, каким профессиям учить, исходя из потребностей местного рынка труда. Это решает две задачи:

Подростки получают конкретные навыки и могут начать зарабатывать.

Предприятия получают кадры, в которых есть дефицит.

Закон дает школьникам без аттестата второй шанс: вместо потери времени они смогут освоить дело и найти работу.

Автор: Семен Подгорный