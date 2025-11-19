Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Девятиклассники без аттестата смогут получить профессию

Девятиклассники без аттестата смогут получить профессию

21:26, 19 ноя 2025

Подростки, которые после девятого класса не сдали ОГЭ или провалили пересдачу, получат возможность освоить рабочую специальность. Госдума приняла закон, который разрешает регионам организовывать профессиональное обучение для таких школьников. Об этом сообщил Вячеслав Володин.

Раньше выпускники без аттестата оказывались в тупике: в колледж без документа об образовании не берут, а на работу без навыков устроиться сложно. Теперь регионы смогут официально обучать их профессиям рабочих и служащих.

Власти каждого субъекта сами решат, каким профессиям учить, исходя из потребностей местного рынка труда. Это решает две задачи:

Подростки получают конкретные навыки и могут начать зарабатывать.

Предприятия получают кадры, в которых есть дефицит.

Закон дает школьникам без аттестата второй шанс: вместо потери времени они смогут освоить дело и найти работу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Дети участников СВО смогут сохранить льготы после окончания школы
Общество в Башкирии
Дети участников СВО смогут сохранить льготы после окончания школы
Российские власти порадовали будущих пенсионеров важным решением
Общество в Башкирии
Российские власти порадовали будущих пенсионеров важным решением
Родным участников СВО предоставят дополнительный отпуск — Госдума приняла закон
Общество в Башкирии
Родным участников СВО предоставят дополнительный отпуск — Госдума приняла закон
В Башкирии у 9-классников начинается основной период сдачи ОГЭ
Образование в Башкирии
В Башкирии у 9-классников начинается основной период сдачи ОГЭ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен