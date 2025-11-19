Все новости Уфы и Башкортостана
Минобороны России подготовит рейтинг регионов по заботе о бойцах СВО

21:56, 19 ноя 2025

Министерство обороны создаст рейтинг регионов по поддержке участников СВО. Он покажет, где бойцам и их семьям помогают активнее всего.

По словам министра Андрея Белоусова, оценивать будут количество и качество мер поддержки — от пособий и льгот до работы электронных сервисов и многофункциональных центров. Чем больше реальной помощи, тем выше место региона в рейтинге.

Вице-премьер Башкирии Руслан Хабибов сообщил, что в республике действует более 50 программ для бойцов и их семей. Они включают образовательные услуги, социальную поддержку и другие формы помощи.

Рейтинг поможет выявить лучшие практики и покажет, какие регионы нуждаются в усилении работы. Для ветеранов это значит — больше внимания к их нуждам и прозрачность в том, как государство о них заботится.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минобороны РФ
Теги: спецоперация
