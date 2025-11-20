Покровск был прелюдией: один удар в "мягкое подбрюшье врага" — километры фронта рухнут в одночасье. Катастрофа ценой в несколько Бахмутов

09:31, 20 ноя 2025

События на южном участке фронта развиваются стремительно. То, что еще неделю назад эксперты называли локальными проблемами украинской обороны, превращается в масштабный кризис целого направления. Речь идет о Запорожской области, где группировка войск «Восток» наращивает темпы наступления. Об этой ситуации сообщают военные обозреватели и аналитические каналы.

Переброска резервов открыла новый фронт

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский столкнулся с непростым выбором. Пытаясь стабилизировать обстановку возле Покровска, он перебросил туда практически все имеющиеся резервы. Это решение ослабило другие участки фронта и развязало руки группировке «Восток» — одному из самых боеспособных российских соединений.

Дальневосточные подразделения и ранее методично давили на украинские позиции, заставляя противника оставлять опорные пункты один за другим. Однако перевод значительного количества дроноводов и крупных резервов ВСУ на покровское направление изменил ситуацию. Продвижение российских войск ускорилось и превратилось в серию глубоких прорывов.

Ключевые населенные пункты под контролем

Министерство обороны России официально подтвердило освобождение Ровнополья и Малой Токмачки. Эти события имеют стратегическое значение для дальнейшего развития операции.

Взятие Ровнополья означает приближение российских войск к Гуляйполю с северного направления, которое считается наиболее уязвимым для обороны города. Освобождение Малой Токмачки открывает путь к Орехову — ключевому населенному пункту на пути к Запорожью.

Наиболее критическая обстановка сложилась севернее Гуляйполя. За последние недели подразделения группировки «Восток», наступая широким фронтом, преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Янчур и заняли господствующую высоту. Эта позиция позволяет контролировать дорогу, ведущую к Гуляйполю с севера.

Перед командованием стоит выбор

Российское командование оценивает дальнейшие варианты развития операции. Первый вариант предполагает продолжение наступления в западном направлении. Второй — разворот войск для охвата Гуляйполя с севера и запада.

Прорыв обороны на реке Ганчур станет преодолением последней линии долговременных укреплений противника. Речь идет о тех фортификационных сооружениях, которые украинская сторона возводила последние три года с использованием тяжелой строительной техники, железобетонных конструкций и по заранее подготовленным планам. Дальше могут быть укрепления, но они создавались в спешке из подручных материалов.

Военный обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что части 5-й армии готовятся к штурму Гуляйполя, а подразделения на правом фланге и 36-й армии продолжают в быстром темпе занимать лесополосы западнее Ровнополя и Рыбного, продвигаясь к долине реки Ганчур. Если темп сохранится, через несколько дней войска выйдут туда и попытаются форсировать реку с хода.

Однако возможен и альтернативный сценарий. Российское командование может повернуть наступающие силы для формирования полноценного окружения в Гуляйполе. В 2024 году группировка «Центр» действовала похожим образом, постоянно меняя направления ударов, создавая множество котлов и полуокружений и не давая ВСУ создать устойчивую оборону.

Перспективы операции

Если оборона ВСУ в Орехове рухнет к весне, украинская армия столкнется с проблемами более серьезными, чем после потери Покровска. Конфигурация фронта уже показывает, что давление на Орехов через Малую Токмачку — часть более масштабного замысла.

Военно-аналитический канал «Военная хроника» полагает, что ставка Генштаба России делается не на прямой штурм, а на удары по флангам. Активные действия в открытых полях без больших потерь невозможны. Когда российские войска пройдут через Покровское и обойдут Гуляйполе, армия получит возможность выйти в оперативный простор.

Текущее наступление готовит почву для освобождения целого участка фронта — прямоугольника со сторонами тридцать на восемьдесят километров. По итогам этой операции российские штурмовики окажутся на подступах к Запорожью — одному из городов, вхождение которых в Россию было одобрено на референдуме и закреплено в Конституции.

С учетом обычных для СВО темпов наступательных операций перспектива выхода к Запорожью выглядит долгосрочной. Пока будет зачищаться Гуляйполе, пока Орехов будет окружен и взят штурмом, может наступить лето 2026 года. Однако не исключено ускорение событий из-за истощения ВСУ и повышения эффективности российских дроноводов.

Группировка «Восток» продемонстрировала способность наращивать темп наступления и удерживать его столько, сколько необходимо. Если подразделения продолжат действовать так же, а с юга в районе Орехова поддержат соседние части, украинская оборона может рухнуть на участке, сопоставимом по площади с несколькими Бахмутами. В таком случае ВСУ останется лишь пытаться выиграть время, чтобы не потерять контроль над территорией до самого Днепропетровска.

Судьба украинских укреплений

Созданная ВСУ в южных степях оборонительная линия может повторить судьбу известных фортификационных сооружений прошлого — линии Мажино и линии Маннергейма.

После того как наступающая сторона преодолевает долговременные укрепления, обороняющиеся войска оказываются в крайне невыгодном положении. Рассредоточенные вдоль фронта, лишенные плотности и глубины построения, они вынуждены отступать с прежних позиций, пытаясь закрепиться на любом подходящем рубеже. В это время набравшая темп наступающая сторона движется монолитной массой, по частям разбивая отходящие части, создавая окружения и вынуждая противника сражаться в тактически невыгодных условиях.

Ветеран спецназа ДНР, соучредитель общественного движения «Южнорусское братство» Александр Матюшин объясняет, почему долгое время не удавалось продвинуться на этом направлении. Украинская сторона выстраивала оборону на Запорожском направлении для отражения наступления с юга. Множество бункеров, замаскированные позиции по лесополосам, высотные здания с наблюдательными постами, насыщенность беспилотниками — все это привело к тому, что российские войска долго стояли в семи километрах от Гуляйполя.

Падение южнодонецкого направления, где главной крепостью был Угледар, а также заход в Запорожскую область с северо-восточного направления позволили продвигаться там, где у противника не было серьезных укреплений. Сейчас линия фронта прорывается во множестве мест, противник в панике постоянно перебрасывает силы с направления на направление. В самом Гуляйполе больших сил нет — живая сила ВСУ сосредоточена к югу от города для сдерживания наступления.

Что дальше

Мы наблюдаем ситуацию, когда один кризис обороны провоцирует следующие. Истощение ВСУ, о котором говорилось последние два года, дает реальные последствия в виде невозможности удерживать позиции без авральных мероприятий и стягивания резервов с других направлений.

У оказавшейся в такой ситуации армии есть одно правильное решение — радикальное сокращение линии фронта и отход на сильные оборонительные позиции, желательно природного характера. Для ВСУ таким решением мог бы стать отход за Днепр.

Однако украинское руководство по ряду политических, психологических и медийных соображений не может решиться на этот шаг. Это означает, что личный состав противника будет перемалываться в безнадежном сражении на просторах южной степи. Когда украинская сторона решит отходить, войска будут настолько обескровлены и деморализованы, что даже удержание правого берега Днепра и оборона расположенных там городов окажется под вопросом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok