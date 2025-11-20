ВСУ плачут в "зоне смерти"? Командир ЧВК "Вагнер" передал хорошую и плохую новости

09:37, 20 ноя 2025

Позиционная война подходит к концу из-за массового применения беспилотников, создающих обширную «серую зону», которую российские силы активно расширяют, сообщает Politico. Бывший командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой (позывной Констебль) рассказал изданию Царьград о реальной ситуации с дронами на линии соприкосновения.

Беспилотники изменили характер боевых действий

Воздушное пространство над зоной конфликта насыщено различными типами БПЛА. Помимо разведывательных дронов с камерами и тепловизорами, активно применяются ударные модели с взрывчаткой и дроны-мины, способные маскироваться на местности. Системы управления варьируются от традиционных радиоканальных до аппаратов на оптоволоконном кабеле, которые невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

По данным Politico, массовое использование беспилотных систем привело к образованию зоны глубиной до 20 километров от линии фронта, где ведется постоянная охота на военнослужащих. В этой полосе серьезно нарушено снабжение — транспортировка боеприпасов, продовольствия и воды связана с экстремальными рисками. Эвакуация раненых также крайне осложнена, что увеличивает смертность. Издание утверждает, что Москва расширяет эту зону с помощью «тьмы дронов».

Реальность отличается от представлений

Луговой опроверг упрощенное представление о ситуации. По его словам, так называемая «килл-зона» имеет разную протяженность на различных участках фронта. Интенсивность применения FPV-дронов зависит от человеческого фактора — количества операторов, которых на одних направлениях больше, на других меньше. Нельзя рассматривать всю линию соприкосновения как единое пространство, заполненное беспилотниками.

На активных участках, включая покровское и купянское направления, помимо ударных дронов постоянно работают разведывательные аппараты. Они фиксируют передвижения противника и передают информацию в штабы, которые затем направляют ударные БПЛА для уничтожения целей.

Распределение беспилотников неравномерное — есть как насыщенные участки, так и относительно спокойные направления. Представление обывателей о «тучах дронов», подобных китайским авиашоу, не соответствует реальности.

Вопрос превосходства остается открытым

Луговой также прокомментировал заявления о российском преимуществе в сфере беспилотников. По его мнению, такие утверждения необоснованны. В лучшем случае речь идет о паритете, в худшем — противник располагает большим количеством FPV-дронов благодаря производственной поддержке со стороны множества стран.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok