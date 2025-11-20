Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

ВСУ плачут в "зоне смерти"? Командир ЧВК "Вагнер" передал хорошую и плохую новости

ВСУ плачут в "зоне смерти"? Командир ЧВК "Вагнер" передал хорошую и плохую новости

09:37, 20 ноя 2025

Позиционная война подходит к концу из-за массового применения беспилотников, создающих обширную «серую зону», которую российские силы активно расширяют, сообщает Politico. Бывший командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой (позывной Констебль) рассказал изданию Царьград о реальной ситуации с дронами на линии соприкосновения.

Беспилотники изменили характер боевых действий

Воздушное пространство над зоной конфликта насыщено различными типами БПЛА. Помимо разведывательных дронов с камерами и тепловизорами, активно применяются ударные модели с взрывчаткой и дроны-мины, способные маскироваться на местности. Системы управления варьируются от традиционных радиоканальных до аппаратов на оптоволоконном кабеле, которые невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

По данным Politico, массовое использование беспилотных систем привело к образованию зоны глубиной до 20 километров от линии фронта, где ведется постоянная охота на военнослужащих. В этой полосе серьезно нарушено снабжение — транспортировка боеприпасов, продовольствия и воды связана с экстремальными рисками. Эвакуация раненых также крайне осложнена, что увеличивает смертность. Издание утверждает, что Москва расширяет эту зону с помощью «тьмы дронов».

Реальность отличается от представлений

Луговой опроверг упрощенное представление о ситуации. По его словам, так называемая «килл-зона» имеет разную протяженность на различных участках фронта. Интенсивность применения FPV-дронов зависит от человеческого фактора — количества операторов, которых на одних направлениях больше, на других меньше. Нельзя рассматривать всю линию соприкосновения как единое пространство, заполненное беспилотниками.

На активных участках, включая покровское и купянское направления, помимо ударных дронов постоянно работают разведывательные аппараты. Они фиксируют передвижения противника и передают информацию в штабы, которые затем направляют ударные БПЛА для уничтожения целей.

Распределение беспилотников неравномерное — есть как насыщенные участки, так и относительно спокойные направления. Представление обывателей о «тучах дронов», подобных китайским авиашоу, не соответствует реальности.

Вопрос превосходства остается открытым

Луговой также прокомментировал заявления о российском преимуществе в сфере беспилотников. По его мнению, такие утверждения необоснованны. В лучшем случае речь идет о паритете, в худшем — противник располагает большим количеством FPV-дронов благодаря производственной поддержке со стороны множества стран.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Покровск был прелюдией: один удар в "мягкое подбрюшье врага" — километры фронта рухнут в одночасье. Катастрофа ценой в несколько Бахмутов

Читайте также:

Покровск был прелюдией: один удар в "мягкое подбрюшье врага" — километры фронта рухнут в одночасье. Катастрофа ценой в несколько Бахмутов
Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
Читайте также

У прорыва в ВСУ в Курской области есть два технологических секрета — насыщение новым мощным РЭБ и тотальное преимущество врага в FPV
Россия/мир
У прорыва в ВСУ в Курской области есть два технологических секрета — насыщение новым мощным РЭБ и тотальное преимущество врага в FPV
БПЛА ВСУ придется туго — в России создали комплекс для борьбы с роями беспилотников и FPV-дронами
Россия/мир
БПЛА ВСУ придется туго — в России создали комплекс для борьбы с роями беспилотников и FPV-дронами
«Было несколько волн наката»: Алаудинов рассказал о планах ВСУ в Курской области — есть риск захода с другой стороны
Россия/мир
«Было несколько волн наката»: Алаудинов рассказал о планах ВСУ в Курской области — есть риск захода с другой стороны
Дипломат Жданова назвала семь стран, которые наиболее активно поставляют боевые дроны Киеву
Россия/мир
Дипломат Жданова назвала семь стран, которые наиболее активно поставляют боевые дроны Киеву


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен