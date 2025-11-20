И тут "прогремел" Лавров: Одесса уйдёт России. В большую игру врывается Китай. Раскрыта главная тайна "мирного плана". Утечки из Белого дома

09:51, 20 ноя 2025

В американских СМИ появились подробности так называемого «мирного плана» по урегулированию конфликта на Украине, который якобы одобрил избранный президент Дональд Трамп. Информация появилась в западных изданиях 20 ноября, при этом официального подтверждения от Белого дома пока не поступало. О деталях плана сообщили NBC News и Axios, ссылаясь на источники в окружении Трампа.

Детали утечки

Американский телеканал NBC News заявил о существовании нового плана урегулирования украинского конфликта. Над документом работали представители окружения Трампа — Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, будущий госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

Согласно публикациям западных медиа, план содержит 28 пунктов и включает несколько ключевых требований. Среди них — сокращение численности украинских вооруженных сил и ограничения на дальнобойное вооружение, предоставление русскому языку статуса государственного, признание территорий Крыма и Донбасса, а также запрет на размещение иностранных военных на украинской территории. Документ предусматривает и прекращение поставок американского оружия Киеву.

По данным источников, высокопоставленные представители Пентагона должны были 20 ноября довести все детали плана до украинского руководства. При этом план разрабатывался без участия Украины и Евросоюза.

Реакция Киева

На фоне этих новостей глава украинского государства начал говорить о возможности восстановления переговорного процесса и возобновлении обмена пленными. Параллельно в американских источниках появилась информация о том, что ключевым мотиватором для украинского руководства выступают гарантии личной безопасности и обещания, что ФБР не будет преследовать его за возможные финансовые нарушения.

Военные корреспонденты канала Win-Win сообщают о расследованиях коррупционных схем с участием украинских чиновников. По их данным, в НАБУ и САП готовятся допросы нескольких высокопоставленных лиц, включая Юлию Свириденко и экс-главу СНБО Данилова. Автор канала Condottiero отмечает, что в этих схемах могли участвовать и британские спецслужбы на различных уровнях, от руководства MI-6 до членов кабинета министров.

Оценка экспертов

Военный эксперт Кирилл Фёдоров провел параллели между озвученным планом и стамбульскими договоренностями 2022 года, которые были парафированы делегациями, но отвергнуты украинской стороной. Однако, по его мнению, этот вариант урегулирования безнадежно устарел, особенно в территориальных вопросах.

Эксперт подчеркивает, что минимальное требование России сейчас включает все четыре новых региона, и к ним могут добавиться дополнительные территории. План также не учитывает полную денацификацию, включая запрет прозападных партий и обеспечение идеологического контроля над оставшейся частью Украины. Фёдоров считает, что называть документ совместной разработкой Москвы и Вашингтона некорректно — это план Трампа, где учтен лишь ряд минимальных российских требований.

Позиция России

Российский МИД не получал официального документа о плане урегулирования. Глава ведомства Сергей Лавров в статье на сайте министерства подчеркнул, что для урегулирования конфликта необходимо устранить его первопричины и надежно гарантировать безопасность России. Это заявление прозвучало как напоминание о неотъемлемых требованиях Москвы.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупреждал, что в определенный момент условия стамбульских договоренностей покажутся Киеву несбыточной мечтой. Требования российской стороны с тех пор стали жестче.

Выгоды утечки

Профессор Марат Баширов, автор канала «Политджойстик», выделяет несколько аспектов, выгодных для российской стороны в сложившейся ситуации. Во-первых, утечка свидетельствует о том, что Трамп признает реальное положение дел и соглашается с первопричинами конфликта. Во-вторых, она выявляет противоречия внутри команды избранного президента США, что является проявлением слабости и вынуждает его принимать публичные меры. В-третьих, это ставит острые вопросы и заставляет использовать более резкие формы давления на украинские элиты.

Российская сторона, по мнению эксперта, продемонстрировала выдержку, не унижая Трампа и заявив устами МИД, что официального документа не получала. При этом министерство не стало отрицать само существование плана. Баширов считает это примером эффективного использования информационной составляющей в современных гибридных войнах, особенно когнитивной направленности.

Военный аспект

Канал «Военная хроника» обращает внимание на выбор времени для передачи плана украинскому руководству. Пока Россия ведет активные боевые действия на территории ДНР, у Киева остается немного времени для обдумывания предложения.

Согласно оценкам, при принятии плана перед российской стороной останутся задачи по Харьковской области и Одессе, на которых можно будет сосредоточить значительно больше усилий. Если украинское руководство последует советам европейских покровителей и откажется от предложения, шансов на дальнейший диалог с ним практически не останется.

Международный контекст

Баширов также отмечает повышение ставок в международной политике. Трамп проводит параллели между украинским и венесуэльским сюжетами. В коалицию защитников Венесуэлы активно включился Китай, который заявил о противодействии любому вмешательству внешних сил во внутренние дела этой страны. Эксперт считает это красивым ходом в большой игре.

Военный корреспондент Юрий Подоляка полагает, что после реакции российского МИД дальнейшее обсуждение утечки не имеет смысла. Похоже, кто-то пытается таким образом прощупать позиции сторон, и вероятнее всего это делают США.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok