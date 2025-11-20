10:03, 20 ноя 2025

Российские военные подразделения активизировали наступательные операции на нескольких ключевых участках, включая Покровское, Северское и Запорожское направления. Об этом сообщают военные корреспонденты и офицеры, анализирующие текущую оперативную обстановку.

Операции в районе Покровска

На западных подступах к Покровску российские подразделения ведут разведывательно-диверсионные действия вдоль железнодорожного полотна. Военнослужащие используют тактику малых маневренных групп с постоянной сменой позиций и кратковременными контактами, что позволяет сковывать силы противника и определять расположение его оборонительных узлов.

С северной стороны отмечается выдвижение российских сил со стороны трассы на Родинское. По информации источников, украинская сторона предприняла попытку прорыва через северное направление, используя погодные условия с туманами, однако встретила организованное огневое сопротивление.

Штурмовые группы продвинулись к фермерским хозяйствам, формируя плацдарм для дальнейших действий в северной части города. Украинские подразделения пытаются стабилизировать положение, перебрасывая резервы. Об этом сообщил источник под позывным «Донбасский партизан».

Украинская сторона распространяет информацию об успехах контрнаступательных действий в районе Родинского, однако объективные данные не подтверждают продвижение украинских сил. Военный корреспондент Анатолий Радов сообщил о продолжающихся боях в Родинском, где российские подразделения постепенно вытесняют противника.

Согласно данным военных источников, южная часть Родинского перешла под контроль российских войск. Этот участок имеет стратегическое значение, обеспечивая выход к Мирнограду и создавая условия для расширения плацдарма в городской застройке.

Продвижение на Добропольском направлении

На Добропольском направлении российские штурмовые группы расширили зону контроля в юго-западной части населенного пункта Шахово, где ранее находилась спорная территория. Украинские подразделения предпринимали попытки прорыва в этом районе, однако российские силы закрепились на занятых позициях.

После продолжительных боев российские военнослужащие восстановили контроль над Суворово. Населенный пункт несколько раз переходил между сторонами, однако в настоящее время российские подразделения укрепляют оборонительные рубежи и проводят зачистку прилегающих лесопосадок.

Также сообщается о расширении зоны контроля в районе Дорожного, где штурмовики заняли несколько опорных пунктов украинских сил. Этот участок рассматривается как потенциальное направление для дальнейших действий против украинской обороны.

В Мирнограде российские подразделения взяли под контроль школу номер восемь и продуктовый рынок в северной части города. Эти объекты ранее использовались украинской стороной в качестве тыловых пунктов снабжения и временных укрытий. Их потеря осложнила украинскую оборону в городских условиях.

Российские силы установили контроль над логистическим коридором, ведущим из Гришино, используя средства наблюдения и беспилотные летательные аппараты с оптоволоконным управлением. Маршрут снабжения и переброски украинских резервов оказался под постоянным огневым и визуальным контролем, что превратило его в зону повышенного риска для передвижения.

Ситуация в Новопавловке

Военный корреспондент Юрий Подоляка прокомментировал ситуацию в Новопавловке, отметив наличие различных версий происходящего. По его словам, украинская сторона не проводит зачистку населенного пункта. Имеют место попытки вытеснить российские подразделения, в основном с использованием беспилотных средств. Численность украинской пехоты в районе ограничена, в то время как российских военнослужащих в населенном пункте находится значительное количество, и их число продолжает увеличиваться для закрепления и зачистки территории с юга на север.

В то же время Подоляка указал, что утверждения о сломленном организованном сопротивлении украинских сил также не соответствуют действительности. Противник на правом берегу реки Соленой удерживает несколько укрепленных позиций и, опираясь на них, может предпринимать контратакующие действия.

При потере этих укрепленных пунктов украинским подразделениям пришлось бы отступать до Межевой. Удержание позиций затруднено, поскольку российские силы взяли под контроль дорогу из Межевой, и два оставшихся под украинским контролем участка не только разделены, но и испытывают трудности со снабжением, которое возможно только с использованием беспилотников.

Подоляка отметил, что некоторые публикуемые карты, показывающие занятие западной и северной частей населенного пункта в текущий день, не отражают реальность. Фактическое продвижение произошло за два утра с туманной погодой. Атака Новопавловки представляет собой сочетание риска и расчета ситуации, давшее значительный результат. Однако населенный пункт полностью не контролируется российскими силами, хотя ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Изменение характера линии фронта

Полковник Аслан Нахушев описал трансформацию линии боевого соприкосновения. Он сообщил, что с конца марта 2025 года в условиях зоны поражения и полевой тактики длящегося позиционного наступления линия боевого соприкосновения превратилась в полосу боевого соприкосновения шириной от пяти до двадцати пяти километров.

Ширина этой полосы обратно пропорциональна соотношению ресурсов сторон. На участках, где полоса составляет менее пяти километров со стороны украинских сил, фиксируется совокупный ресурсный надлом по всем видам основных ресурсов: людским, средствам поражения и логистике. С начала ноября совокупная протяженность таких участков впервые начала увеличиваться в геометрической прогрессии с периодом в две недели.

Действия в районе Северска

Восемнадцатого ноября появились сообщения о начале операций российских войск по освобождению Северска. По данным военных корреспондентов, за сутки треть города перешла под контроль российских сил. Судя по публикуемым картам, ведется активное окружение украинского гарнизона.

Военный блогер под позывным «На Марше» сообщил о начале боевых действий за Красный Лиман. Российские силы вошли на юго-восточную окраину города.

События на Запорожском направлении

На Запорожском направлении украинские подразделения отступают к Гуляйполю. Село Затишье, расположенное северо-восточнее и менее чем в двух километрах от Гуляйполя, фактически взято подразделениями пятой армии. Соседние подразделения из тридцать шестой армии после установления контроля над Даниловкой и Нечаевкой завершают операции против украинских военнослужащих, укрывающихся в подвалах Радостного. Начались боевые действия за Новое Запорожье, отметил Подоляка.

Таким образом, российские части группировки «Восток» широким фронтом и быстрыми темпами выходят на окраины Гуляйполя (около полутора километров с северо-востока) и на линию украинской обороны по реке Ганчур. Радов написал, что Гуляйполю скоро конец, отметив, что подготовка к этому велась с лета.

Украинский источник под позывным «Легитимный» сообщил, что оборона Северска в Донецкой Народной Республике, оборона Новопавловки в Днепропетровской области и вся линия на Запорожском направлении, включая Гуляйполе, находятся под давлением.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok