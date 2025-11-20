Зеленский в ужасе - осталось 11 дней. Киев согласен на капитуляцию? Спустя ровно три месяца США наконец выдали жесточайший ультиматум

11:15, 20 ноя 2025

Делегация Пентагона 20 ноября прибыла в Киев с секретным планом урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщают The Daily Telegraph, Axios и CNN со ссылкой на источники в американских кругах.

Что известно о секретном плане

Западные издания подтверждают информацию о закрытых переговорах между администрацией Трампа и Кремлем по 28-пунктному документу урегулирования. План напоминает соглашение по сектору Газа. Европейских партнеров заранее не информировали о деталях, что вызывает обеспокоенность в ЕС — они опасаются, что Киев исключают из процесса принятия решений о собственной судьбе.

Чиновники Пентагона представят план украинскому руководству, поставив Зеленского и европейских союзников перед фактом. Источники указывают, что момент для дипломатического предложения выбран неслучайно — он совпал с прогнозами, сделанными ещё в августе.

Заместитель главного редактора журнала «Политическая Россия» Борис Первушин 20 августа прогнозировал, что окно для заключения сделки откроется в ноябре по итогам наступательной кампании России. Эксперт указывал на два условия: Зеленский должен принять решение о территориальных уступках на фоне развала фронта ВСУ.

Условия американского предложения

Полковник Аслан Нахушев со ссылкой на источники в американских кругах сообщил о жестком ультиматуме Зеленскому по окончанию боевых действий. Впервые украинский президент не отказался сразу от предложения. Зеленский запросил подробности и разъяснения вместо немедленного отрицательного ответа.

Согласно информации Нахушева, вице-президент Джей Ди Вэнс лично встречался с Зеленским два дня назад. Американская сторона якобы предложила не привлекать украинского президента и его окружение к ответственности после завершения конфликта при условии согласия с планом до 1 декабря. Фамилия Зеленского фигурирует в антикоррупционном расследовании НАБУ, которое ведет спецагент ФБР.

События развиваются на фоне массированных ударов ВС России по энергетической инфраструктуре Украины. После ночной атаки значительная часть территории страны осталась без электроснабжения. В Киеве отключения света длятся около 14,5 часа, во Львове зафиксирован полный блэкаут.

Военная ситуация влияет на переговоры

Момент прибытия американских военных в Киев выбран с учетом ситуации на фронте. Пока Россия ведет активные боевые действия на территории ДНР, у украинского руководства остается время для обдумывания предложения. Военные эксперты указывают, что после падения Краматорска и Славянска — а до этого Покровска и Купянска — времени на принятие решения не останется.

Источники в Вашингтоне сообщают, что терпение администрации Трампа подходит к концу. Перед Россией остаются военные задачи в Харьковской области и Одессе, на которые можно сфокусировать больше усилий. Если украинская сторона последует советам европейских покровителей и откажется от предложения, вероятность дальнейших переговоров существенно снизится.

Первушин отмечает, что завершение конфликта в случае достижения договоренностей произойдет на условиях России. Москва контролирует фронт, определяющий вектор переговоров, темп дипломатического процесса и сохраняет за собой последнее слово. Эксперт подчеркивает, что информация о требованиях США к Зеленскому может быть неточной частично или полностью, а ситуация на фронте меняется ежедневно.

После атаки ВСУ ракетами ATACMS по Воронежской области Нахушев предположил, что разрешение Трампа на применение дальнобойных ракет связано с намерением побудить Москву действовать жестко для принуждения Киева к принятию предложенных схем урегулирования.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok