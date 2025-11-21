09:33, 21 ноя 2025

Тема урегулирования конфликта на Украине продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ. После публикации предполагаемого плана из 28 пунктов и серии заявлений всех заинтересованных сторон ситуация приобретает всё более напряжённый характер. Американская администрация выдвинула Киеву жёсткие временные рамки для принятия решения, а Россия продолжает демонстрировать свою позицию как на дипломатическом фронте, так и в зоне боевых действий.

Противоречивая позиция Киева

Из украинской столицы поступает множество противоречивых сигналов относительно готовности принять предложенный план урегулирования. Позиция Владимира Зеленского меняется от полного согласия до частичного принятия и обратно. Параллельно развивается внутриполитический кризис: президент отказывается увольнять главу Офиса президента Ермака, несмотря на требования своей фракции, что фактически подрывает монобольшинство в Верховной Раде. Некоторые народные депутаты заявляют о необходимости выбора между интересами народа и текущей властью.

Особое внимание привлекло высказывание Зеленского о коррупции как о допустимом явлении, что вызвало резонанс как внутри страны, так и за её пределами.

Американское давление усиливается

Представители администрации США делают официальные заявления и допускают утечки в прессу, демонстрируя активную позицию по скорейшему завершению конфликта. Представитель Пентагона Батлер сообщил о высоком темпе переговоров за последние 36 часов и отметил, что стороны согласовали агрессивные сроки для подписания комплексного документа.

План предполагается оформить сначала как соглашение между Соединёнными Штатами и Украиной, после чего передать его России для завершения процесса. По информации высокопоставленных американских чиновников, термин «агрессивные сроки» в понимании Трампа означает немедленное принятие решения на его условиях.

Издание Financial Times сообщает, что американский президент ожидает подписания документа Зеленским до 27 ноября, в День благодарения. После этого соглашение должно быть направлено в Москву для завершения процесса к началу декабря.

Оптимизм американской стороны

Публичные заявления представителей США демонстрируют позитивный настрой относительно перспектив мирного урегулирования. Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис отметила конструктивный характер переговоров с украинским руководством и общее видение завершения конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт выразила уверенность в урегулировании ситуации, несмотря на наличие скептически настроенных наблюдателей. Анонимный американский чиновник в комментарии украинским СМИ подчеркнул, что жёсткие сроки устанавливаются исключительно на условиях президента Трампа.

В Вашингтоне уверены в готовности украинской стороны подписать соглашение в установленный срок. При этом Financial Times сообщает о опасениях Киева относительно возможной кампании давления со стороны США с целью принятия мирного плана, разработанного совместно с Россией.

Перенаправление финансовых ресурсов

Стало известно о решении Пентагона перенаправить 30 миллионов долларов, ранее выделенных на помощь Киеву, на развитие поставок критически важных минералов — галлия и скандия. Это решение может свидетельствовать о смещении приоритетов американской администрации.

Позиция Москвы

Российская сторона продолжает демонстрировать твёрдую позицию по всем направлениям. Полковник Аслан Нахушев отметил логичность и последовательность действий Воздушно-космических сил с конца сентября. Он указал на комплексный подход к созданию условий для заключения мира, включающий военные операции, воздействие на энергосистему и дипломатические усилия.

В настоящее время в Киеве действуют графики плановых отключений электроэнергии продолжительностью до 14 часов. Аварийные отключения введены в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, что создаёт дополнительное давление на украинскую сторону.

Удары по инфраструктуре

Российские Воздушно-космические силы продолжают операции по поражению тыловой инфраструктуры. По данным мониторингового ресурса «Хроники Гераней», в ночное время по целям в Запорожье было нанесено не менее четырёх ударов фугасными авиационными бомбами. Удары привели к взрывам, пожарам и вторичной детонации.

Заявление Путина о коррупции

Президент России Владимир Путин прокомментировал коррупционный скандал в Киеве, назвав местные власти организованным преступным сообществом. По мнению многих экспертов, это заявление является сигналом западным партнёрам об отсутствии легитимного партнёра для переговоров со стороны Украины.

Глава российского государства отметил, что власть была узурпирована с целью личного обогащения, что стало известным фактом по результатам антикоррупционных расследований. Он подчеркнул, что люди, находящиеся у власти, вряд ли думают о судьбе страны, народа и военнослужащих.

Вопрос легитимности

Канал «Военный Осведомитель» интерпретирует слова Путина как повторение ранее озвученной позиции о нелегитимности Зеленского в качестве подписанта документов для Кремля. Аналогичную позицию после встречи на Аляске, не принёсшей результатов, высказывал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Учитывая объективное преимущество на поле боя и владение инициативой со стороны российских Вооружённых сил, руководство страны не считает необходимым подписывать какие-либо соглашения в текущий момент. Это позволяет Москве продолжать выдвигать требования о более легитимном представителе со стороны Украины для подписания возможных договорённостей.

Ситуация остаётся напряжённой, а все стороны конфликта демонстрируют различные подходы к его урегулированию. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от готовности каждой из сторон к компромиссам и выполнению выдвинутых условий.

