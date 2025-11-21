09:43, 21 ноя 2025

Визит Владимира Путина на командный пункт группировки войск «Запад» совпал с закрытым совещанием Владимира Зеленского с фракцией «Слуга народа» в Раде. Президент России впервые публично прокомментировал коррупционный скандал вокруг украинского руководства, связанный с делом Миндича. События происходят на фоне давления на Зеленского со стороны Вашингтона и появления информации о «мирном плане» от администрации Трампа.

Киев формально отверг американские предложения

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин официально подтвердила получение проекта плана от американской стороны. В своем выступлении она обозначила позицию Киева по ключевым вопросам урегулирования конфликта.

Украинская сторона готова к переговорам на высшем уровне, однако настаивает на соблюдении «фундаментальных принципов» и «красных линий». Гайовишин заявила об отказе признавать территории, вошедшие в состав России по итогам референдумов. Также была отвергнута идея сокращения численности вооруженных сил в рамках демилитаризации.

Дипломат подтвердила намерение Украины вступить в НАТО, несмотря на публичное несогласие с этой перспективой со стороны избранного президента США Дональда Трампа. По оценке украинского блогера Анатолия Шария, Зеленский не решается напрямую высказать свою позицию американской администрации и делегирует эту задачу подчиненным.

Закрытое совещание и отказ увольнять Ермака

Встреча Зеленского с парламентской фракцией прошла в режиме повышенной секретности. Народный депутат Гончаренко подтвердил, что у всех участников при входе забирали мобильные телефоны для предотвращения утечек информации. Однако некоторые детали все же стали достоянием общественности.

Нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что глава Офиса президента Андрей Ермак сохранит свою должность, несмотря на требования об отставке в связи с коррупционным скандалом. Фамилия Миндича, оказавшегося в центре расследования, прозвучала лишь однажды в вопросе самой Безуглой, который остался без ответа.

Депутат охарактеризовала общее впечатление от встречи как негативное и отметила, что Зеленский находится в «информационной ванне». Безуглая подчеркнула, что выбрала сторону народа, и призвала главу государства определиться со своей позицией. Она также указала на сильное внешнее давление на Украину и лично на Зеленского по вопросу капитуляции.

Европа пытается вмешаться в процесс

Дипломатические источники сообщают о попытках Франции, Великобритании и Германии повлиять на ход переговоров, которые идут без учета интересов Евросоюза. Три европейские державы пытаются привлечь к участию в конфликте Польшу, Словакию, Румынию и Венгрию, о чем заявили польские представители.

По информации украинских СМИ, встреча завершилась без принятия значимых кадровых решений. Зеленский дал понять, что не намерен увольнять ни Ермака, ни главу фракции Давида Арахамию. Политик Олег Царев отметил, что ситуация для Зеленского пока не критическая, и глава государства не считает свое положение безвыходным. Все противоречия остались нерешенными.

Детали предполагаемого плана урегулирования

Источники в Офисе президента через канал «Легитимный» сообщили дополнительные подробности совещания. Зеленский уклонился от прямого ответа о готовности завершить конфликт и не огласил условия возможного урегулирования. Главнокомандующий Александр Сырский, вероятно, будет освобожден от должности, но не в ближайшее время.

Ответственность за неудачи на фронте была возложена на европейских партнеров и украинских граждан, не желающих принимать участие в боевых действиях. Наблюдатели отмечают, что монобольшинство в Раде фактически разрушено, что может привести к масштабному внутриполитическому кризису.

Гончаренко опубликовал документ, который, по его утверждению, содержит 28 пунктов американского плана. Среди положений значатся гарантии безопасности от США, внеблоковый статус, сокращение армии и вооружений, безъядерный статус. Документ предусматривает признание за Россией Крыма и Донбасса, при этом Херсонская и Запорожская области остаются «замороженными» по линии боевого соприкосновения.

План также включает создание буферной зоны под российским контролем, юридическое закрепление ненападения России на Европу, использование замороженных российских активов на восстановление Украины с передачей США половины прибыли. Предусматривается снятие санкций, возвращение Москвы в G8, обмен пленными, раздел электроэнергии Запорожской АЭС в равных долях, полная амнистия участникам конфликта и выборы через сто дней после прекращения боевых действий. Контроль должен осуществлять «Совет мира» под руководством Трампа.

Олег Царев выразил сомнение в подлинности опубликованного документа, отметив, что он не может быть американским ни по содержанию, ни по форме.

Путин впервые прокомментировал коррупционный скандал

Визит президента России на командный пункт сопровождался публикацией видеообращения продолжительностью 17 минут 20 секунд. Владимир Путин впервые публично высказался о коррупционном скандале в украинском руководстве, связанном с делом Миндича.

Российский лидер заявил, что власть на Украине была захвачена в марте 2024 года, когда не состоялись президентские выборы. По его словам, преступная группировка прикрылась интересами населения, но на деле занимается хищениями, что стало широко известно в последнее время. Путин отметил, что эти люди вряд ли думают о судьбе страны, простых граждан, офицерского состава и рядовых военнослужащих.

Олег Царев подчеркнул, что после такого заявления возможность личной встречи Путина и Зеленского за столом переговоров окончательно исключена. По его мнению, российский президент лишь сейчас, после последних событий, перечеркнул эту перспективу.

Символизм военной формы и синхронизация событий

Канал «Легитимный» обратил внимание на деталь, которую многие упустили. Владимир Путин выступал перед военнослужащими в военной форме, что обычно несет дополнительное символическое значение. Источники предполагают, что российскому президенту было известно о содержании плана, который американская сторона привезла Зеленскому.

Украинский блогер «ЗеРада» отметил своевременность заявлений российского лидера накануне провалившегося совещания Зеленского с фракцией, где украинский глава государства безуспешно пытался говорить о контроле ситуации на фронте.

Геополитическая игра и возможные риски

Аналитики высказывают предположение, что Зеленский склоняется к принятию предложений администрации Трампа, однако представители глобалистского крыла западной элиты выступают против. Коррупционный скандал вокруг Миндича мог быть запущен как для давления на Зеленского с целью добиться согласия, так и для дискредитации связки Зеленский-Ермак в случае их переориентации на трампистов.

Обе стороны западного истеблишмента используют ситуацию в своих интересах в рамках внутренней борьбы. Наблюдатели отмечают, что общественности показывают лишь «обложку» мирного плана, в то время как развернутая версия документа содержит множество спорных моментов.

Существуют опасения, что реализация плана в его нынешнем виде может не привести к устойчивому урегулированию, а спровоцировать новый виток обострения уже в 2026 году. Ситуация осложняется внутриполитическим кризисом в Киеве, давлением со стороны различных внешних игроков и отсутствием единства в украинской правящей элите по ключевым вопросам завершения конфликта.

