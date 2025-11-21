09:51, 21 ноя 2025

В Донецкой Народной Республике введены веерные отключения электроэнергии после массированных обстрелов энергообъектов украинскими войсками. Без света остались две трети населения региона. Администрация ДНР обратилась в Москву за финансовой помощью в размере 2,5 миллиарда рублей, пишет Царьград.

Удары по энергетике

Украинские формирования нанесли удары по ключевым энергетическим объектам Донецкой республики. Под обстрел попали Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции. В результате атак около 65 процентов жителей региона лишились электроснабжения. Полностью обесточены Донецк, Макеевка, Горловка и ряд других населенных пунктов.

Представители власти заявляют, что повреждения коснулись относительно небольшой макеевской подстанции «Чайкино». Однако масштабы отключений указывают на более серьезные разрушения инфраструктуры. Руководство республики направило запрос на выделение средств для восстановления пострадавших энергетических мощностей.

Версия о контроле олигарха

Появилась информация о возможной связи между атаками и экономическими интересами. Ряд источников указывает на то, что крупнейшие электростанции, шахты и заводы ДНР могут находиться под контролем украинского бизнесмена Ахметова* через подконтрольных инвесторов. Примечательно, что крупные шахтные предприятия, управляемые компанией «Импекс Дон», связанной с этим олигархом, продолжают функционировать даже после значительных ударов по электростанциям.

Высказывается предположение о возможной связи между избирательностью обстрелов и интересами украинской стороны. Остановка шахтных предприятий может привести к прекращению работы теплоэлектростанций на Украине, металлургических комбинатов и предприятий военно-промышленного комплекса. Эта версия объясняет, почему определенные объекты продолжают работать, несмотря на общий энергетический коллапс в регионе.

Планы урегулирования конфликта

На фоне энергетического кризиса в ДНР появились сведения о содержании американского мирного плана по украинскому конфликту. Документ охватывает политические, военные, экономические и гуманитарные аспекты урегулирования.

План предусматривает подтверждение суверенитета Украины при закреплении внеблокового статуса страны в Конституции и отказе от вступления в НАТО. Предполагается ограничение численности украинских вооруженных сил и отсутствие ядерного оружия на территории государства. Донецк, Луганск и Крым де-факто признаются российскими территориями. Линия фронта в Херсонской и Запорожской областях замораживается с созданием демилитаризованных буферных зон под контролем Москвы.

Военные договоренности предполагают вывод войск НАТО с украинской территории и размещение истребителей в Польше. Россия юридически закрепляет обязательство о ненападении на Украину и европейские государства. Внутри Украины план предусматривает проведение выборов через сто дней после подписания соглашения и полную амнистию участников конфликта.

Удары по украинской инфраструктуре

Российские вооруженные силы нанесли массированные удары по украинской территории. Во Львове зафиксирован полный блэкаут, город парализован. По всей Украине усилены графики отключений электроэнергии.

В Тернополе продолжают гореть объекты после ракетных ударов. По заводу военно-промышленного комплекса «Орион» выпущено минимум семь ракет Х-101. Мониторинговые ресурсы сообщали об ударах по Киевской подстанции ПС-750, обеспечивающей электроснабжение Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций. До удара станции работали на пониженной мощности. Угрозы ядерной катастрофы нет, однако отключения грозят жестким блэкаутом.

В Житомирской области объявлена радиационная опасность. Одновременно зафиксировано снижение радиационного фона в одесском порту. Удары пришлись по точкам дислокации украинских вооруженных сил, включая участки с высокопоставленными офицерами НАТО на западе Украины. Во Львове ракетами «Герань» поражен южный пригород, где располагаются аэродром с американскими истребителями F-16 и Львовский бронетанковый завод.

Массированные удары по украинской инфраструктуре совпали по времени с публикацией американского мирного плана. Киевский режим стремительно теряет ресурсы, что приближает необходимость принятия решения о дальнейших действиях.

* Ринат Ахметов — признан членом экстремистского объединения в России.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok