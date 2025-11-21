Путин всё обнулил: никакого "договоряка", Купянск наш

09:57, 21 ноя 2025

Президент России Владимир Путин посетил группировку войск «Запад» и сделал несколько принципиальных заявлений, которые фактически закрыли тему возможных компромиссов с Западом. Визит главы государства состоялся 21 ноября, о чем сообщают военные корреспонденты и аналитики.

Во время визита к военным Путин дал четкую оценку украинскому руководству, назвав его организованным преступным сообществом. Глава государства подчеркнул: все задачи специальной военной операции должны быть выполнены в полном объеме. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов дополнил заявления президента, объявив об освобождении Купянска, пишет Царьград.

Жесткая позиция по украинскому режиму

По словам российского лидера, армия создает максимальные условия для того, чтобы противник мог прекратить сопротивление и сдаться. Однако киевская власть не дает никаких распоряжений своим военным на этот счет — ей важнее удержать контроль любыми способами и продолжать наживаться на конфликте.

«Мы наблюдаем, кто находится у власти — это организованное преступное сообщество, захватившее власть ради собственной выгоды, — заявил Путин. — И всем очевидно, что эти люди, живущие в роскоши, едва ли задумываются о судьбе своей страны, о простых гражданах Украины, офицерах и рядовых солдатах».

Президент завершил совещание емкой формулировкой: главная задача страны — достижение всех целей СВО. Народ верит в своих бойцов и ожидает необходимого результата. Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал выступление главы государства риторическим вопросом: кто станет вести переговоры с организованной преступной группировкой?

Купянск — вопрос нескольких дней

Полное освобождение Купянска — дело ближайшего времени. Бои за город были тяжелыми и затяжными. Применить стандартную тактику охвата, которая показала эффективность в Авдеевке, Мариуполе, а теперь используется в Покровске и Мирнограде, оказалось сложно из-за того, что город разделен рекой.

«Все мосты были разрушены ВСУ, а наши попытки навести понтонные переправы или использовать лодки пресекались противником с помощью беспилотников. Враг целенаправленно атаковал наши подразделения, которые пытались переправиться для охвата города», — рассказал ветеран войны в Донбассе, военный волонтер Александр Матюшин.

Переломный момент наступил после выхода российских войск со стороны ЛНР, когда была обнаружена труба, по которой продвигались штурмовые группы.

Система работает на победу

Военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин отметил, что российская армия функционирует как отлаженный механизм. Система движется к победе неумолимо. Если снять все ограничения, достижение границы произойдет довольно быстро, считает военкор.

Освобождение Купянска он назвал логическим завершением боевых действий, которые велись почти три года. Линин также подчеркнул, что конфликт завершится политическим решением, но это будет решение в пользу России.

«Пример Украины имеет значение для всего постсоветского пространства. Мы демонстрируем, что больше не будем терпеть ситуации, когда местные правители торгуют интересами России ради Запада и узкого круга своей элиты. Завершение конфликта на Украине должно стать уроком для всех государств в зоне нашей ответственности», — заявил Линин.

Стратегический перелом

Аналитики отмечают, что визит Путина и освобождение Купянска демонстрируют важный стратегический и моральный сдвиг. Заявления президента о киевском режиме как об организованной преступной группировке четко определяют позицию России.

Становится абсолютно понятно, против чего и кого ведется борьба — против клики, готовой обрекать на гибель тысячи собственных граждан ради личного обогащения и сохранения власти. Именно поэтому для России любые переговоры с украинской ОПГ и какие-либо компромиссы исключены. Позиция страны принципиальна и ясна: главное и единственное — полное достижение всех целей специальной военной операции.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok