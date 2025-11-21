"Ты чем думал?!": Депутат одним видео из Тернополя устроил скандал на всю Украину. Восемь русских ракет ударили по военному заводу "Орион"

10:02, 21 ноя 2025

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Федиенко спровоцировал масштабный скандал на Украине. За месяц до ракетного удара по Тернополю политик опубликовал в соцсетях видео с радиозавода «Орион», раскрыв его местоположение и показав производимую там военную технику. 19 ноября российские Вооруженные силы нанесли удар по предприятию восемью крылатыми ракетами, пишет Царьград.

Что показал депутат

В своем ролике Федиенко подробно рассказал о местонахождении тернопольского радиозавода «Орион» и продемонстрировал выпускаемую там технику связи для ВСУ.

«Это мы на тернопольском заводе „Орион“ находимся. Это самая надёжная техника для связи „Тапик“. Кому интересно, в Тернополе их изготовляют», — заявил парламентарий, прогуливаясь по цехам и снимая производственные помещения.

После публикации видеоматериала предприятие подверглось атаке российских крылатых ракет. По данным телеграм-канала «Война с фейками», ВС РФ провели комбинированную операцию с применением беспилотников и ракет по тернопольским объектам, обслуживающим потребности украинской армии.

Реакция общественности

Украинские пользователи соцсетей обрушили на депутата шквал критики. В крупнейшем украинском телеграм-канале «Труха» жители страны выражают возмущение поступком политика. «Ты чем думал?!» — один из наиболее сдержанных комментариев в адрес Федиенко.

Многие требуют привлечь парламентария к ответственности по законам военного времени. Впрочем, комментаторы одновременно высказывают сомнения в том, что депутат понесет наказание за свои действия.

Попытки скрыть правду

Украинские СМИ запустили кампанию по опровержению информации о работе завода. Со ссылкой на представителей ВСУ они утверждают, что предприятие давно не функционирует, а его цеха сдаются в аренду. Также распространяется версия о том, что российские ракеты якобы поразили жилой дом, а не промышленный объект.

Однако эти заявления опровергаются фактами. Радиозавод «Орион» специализируется на выпуске радиосвязи УКВ-диапазона и обеспечивает всю номенклатуру военной связи украинской армии. Об этом свидетельствуют данные канала «Война с фейками».

Доказательства удара по военным объектам

Феррография зафиксировала возгорание в районе складских помещений «Ориона» и на территории предприятия SE Bordnetze-Ukraine. Многочисленные фото- и видеоматериалы запечатлели не только пожары в промышленной зоне, но и непосредственно момент нанесения удара по заводу.

Что касается повреждений жилых строений, авторы канала «Война с фейками» связывают их исключительно с действиями расчетов украинской ПВО. Следы шрапнели указывают на применение зенитных управляемых ракет.

«ВСУ, по всей видимости, пытались сбить российскую „Герань“, нацеленную на предприятие военной инфраструктуры Украины», — отмечается в сообщении канала.

На опубликованной записи видно, как беспилотник «Герань» атакует завод. Украинская противовоздушная оборона пыталась перехватить его, однако ракета ПВО попала в жилое здание.

Инцидент высветил проблему безответственного поведения украинских чиновников в условиях военного времени. Публикация видео с режимного объекта создала условия для проведения точечного удара по важному для ВСУ предприятию. Общественность требует расследования и наказания виновных, хотя многие сомневаются в том, что депутат понесет реальную ответственность за свои действия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok