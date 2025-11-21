"Ты чем думал?!": Депутат одним видео из Тернополя устроил скандал на всю Украину. Восемь русских ракет ударили по военному заводу "Орион"
10:02, 21 ноя 2025
Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Федиенко спровоцировал масштабный скандал на Украине. За месяц до ракетного удара по Тернополю политик опубликовал в соцсетях видео с радиозавода «Орион», раскрыв его местоположение и показав производимую там военную технику. 19 ноября российские Вооруженные силы нанесли удар по предприятию восемью крылатыми ракетами, пишет Царьград.
Что показал депутат
В своем ролике Федиенко подробно рассказал о местонахождении тернопольского радиозавода «Орион» и продемонстрировал выпускаемую там технику связи для ВСУ.
После публикации видеоматериала предприятие подверглось атаке российских крылатых ракет. По данным телеграм-канала «Война с фейками», ВС РФ провели комбинированную операцию с применением беспилотников и ракет по тернопольским объектам, обслуживающим потребности украинской армии.
Реакция общественности
Украинские пользователи соцсетей обрушили на депутата шквал критики. В крупнейшем украинском телеграм-канале «Труха» жители страны выражают возмущение поступком политика. «Ты чем думал?!» — один из наиболее сдержанных комментариев в адрес Федиенко.
Многие требуют привлечь парламентария к ответственности по законам военного времени. Впрочем, комментаторы одновременно высказывают сомнения в том, что депутат понесет наказание за свои действия.
Попытки скрыть правду
Украинские СМИ запустили кампанию по опровержению информации о работе завода. Со ссылкой на представителей ВСУ они утверждают, что предприятие давно не функционирует, а его цеха сдаются в аренду. Также распространяется версия о том, что российские ракеты якобы поразили жилой дом, а не промышленный объект.
Однако эти заявления опровергаются фактами. Радиозавод «Орион» специализируется на выпуске радиосвязи УКВ-диапазона и обеспечивает всю номенклатуру военной связи украинской армии. Об этом свидетельствуют данные канала «Война с фейками».
Доказательства удара по военным объектам
Феррография зафиксировала возгорание в районе складских помещений «Ориона» и на территории предприятия SE Bordnetze-Ukraine. Многочисленные фото- и видеоматериалы запечатлели не только пожары в промышленной зоне, но и непосредственно момент нанесения удара по заводу.
Что касается повреждений жилых строений, авторы канала «Война с фейками» связывают их исключительно с действиями расчетов украинской ПВО. Следы шрапнели указывают на применение зенитных управляемых ракет.
На опубликованной записи видно, как беспилотник «Герань» атакует завод. Украинская противовоздушная оборона пыталась перехватить его, однако ракета ПВО попала в жилое здание.
Инцидент высветил проблему безответственного поведения украинских чиновников в условиях военного времени. Публикация видео с режимного объекта создала условия для проведения точечного удара по важному для ВСУ предприятию. Общественность требует расследования и наказания виновных, хотя многие сомневаются в том, что депутат понесет реальную ответственность за свои действия.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Путин всё обнулил: никакого "договоряка", Купянск наш