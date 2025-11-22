Все новости Уфы и Башкортостана
Путин назвал причину продолжения СВО

14:08, 22 ноя 2025

21 ноября президент Владимир Путин провел экстренное заседание Совета безопасности России, где высказался о причинах продолжения военных действий на Украине. Об этом сообщают военные корреспонденты и политические аналитики.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп публично обратился к Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от части территорий. По его словам, украинские военные несут огромные потери каждый день, и ситуация вышла из-под контроля.

«Это кровавая баня. Украинцы проиграют в короткие сроки и теряют земли. Путин не ищет большей войны. Если дела идут хорошо, сроки можно отодвинуть. Но четверг — подходящее время», — заявил Трамп, намекая на возможное урегулирование конфликта к 27 ноября, когда в США отмечают День благодарения.

Практически одновременно Зеленский выступил с обращением к украинцам, в котором говорил о грядущих жертвах. Эксперты расценивают это как подготовку населения к потере территорий. Военкор Руслан Татаринов отмечает, что украинский лидер оказался в сложной ситуации: подписание соглашения с Трампом вызовет недовольство националистов, а отказ грозит обнародованием компрометирующих материалов.

Заявления российского президента

На заседании Совбеза Владимир Путин указал главную причину продолжения спецоперации. По его словам, Киев и европейские страны живут иллюзиями о «стратегическом поражении России» и не владеют реальной информацией о положении дел на фронте.

Глава государства привел пример с Купянском. Украинская сторона утверждала, что в городе остается около 60 российских военных, и освобождение займет несколько дней. Однако к 4 ноября населенный пункт фактически перешел под контроль российских сил, велась зачистка отдельных районов.

«Либо киевские руководители не получают объективных данных, либо не способны их оценить», — подчеркнул президент. Он добавил, что если украинская сторона откажется от плана Трампа, подобные события будут повторяться на других участках линии соприкосновения.

Позиция Москвы

Путин заявил, что Россию устраивает любой сценарий развития событий, поскольку он ведет к достижению целей спецоперации силовым путем. При этом Москва сохраняет готовность к мирным переговорам при условии предметного обсуждения всех деталей урегулирования.

Военные аналитики отмечают, что заявления российского президента стали реакцией на растущее международное давление и попытки западных стран навязать свои условия прекращения конфликта. Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, а перспективы дипломатического решения зависят от готовности сторон к компромиссам.

