Путин назвал причину продолжения СВО
14:08, 22 ноя 2025
21 ноября президент Владимир Путин провел экстренное заседание Совета безопасности России, где высказался о причинах продолжения военных действий на Украине. Об этом сообщают военные корреспонденты и политические аналитики.
Накануне избранный президент США Дональд Трамп публично обратился к Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от части территорий. По его словам, украинские военные несут огромные потери каждый день, и ситуация вышла из-под контроля.
Практически одновременно Зеленский выступил с обращением к украинцам, в котором говорил о грядущих жертвах. Эксперты расценивают это как подготовку населения к потере территорий. Военкор Руслан Татаринов отмечает, что украинский лидер оказался в сложной ситуации: подписание соглашения с Трампом вызовет недовольство националистов, а отказ грозит обнародованием компрометирующих материалов.
Заявления российского президента
На заседании Совбеза Владимир Путин указал главную причину продолжения спецоперации. По его словам, Киев и европейские страны живут иллюзиями о «стратегическом поражении России» и не владеют реальной информацией о положении дел на фронте.
Глава государства привел пример с Купянском. Украинская сторона утверждала, что в городе остается около 60 российских военных, и освобождение займет несколько дней. Однако к 4 ноября населенный пункт фактически перешел под контроль российских сил, велась зачистка отдельных районов.
Позиция Москвы
Путин заявил, что Россию устраивает любой сценарий развития событий, поскольку он ведет к достижению целей спецоперации силовым путем. При этом Москва сохраняет готовность к мирным переговорам при условии предметного обсуждения всех деталей урегулирования.
Военные аналитики отмечают, что заявления российского президента стали реакцией на растущее международное давление и попытки западных стран навязать свои условия прекращения конфликта. Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, а перспективы дипломатического решения зависят от готовности сторон к компромиссам.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Путин всё обнулил: никакого "договоряка", Купянск наш