14:19, 22 ноя 2025

В разных областях Украины участились случаи гибели военнослужащих ВСУ при странных обстоятельствах. Инциденты происходят по всей стране, а не в каком-то конкретном регионе. Об этой тревожной тенденции сообщают различные источники.

Убийство под видом продажи автомобиля

В Кировоградской области произошёл вопиющий инцидент. Местный житель заманил военнослужащего под предлогом продажи машины и убил его. Мотивом преступления стали деньги. По предварительным данным, злоумышленник мог действовать не в одиночку — возможно, ему сообщили о крупной денежной сумме у прибывшего в отпуск бойца.

По имеющейся информации, на территории страны орудуют организованные криминальные группы, которые вымогают средства у военных. Нередко такие ситуации заканчиваются грабежами, а иногда доходит и до убийств.

Расправа за жалобу на вымогательство

Пленный боец ВСУ Виктор Мовчан рассказал о другом случае. Офицер украинских вооружённых сил застрелил своего подчинённого после того, как тот пожаловался на постоянные вымогательства. Военнослужащий уехал в отпуск и поделился с родственниками информацией о регулярных поборах. Его супруга написала заявление в компетентные органы о вымогательстве зарплаты и боевых выплат. Результатом стала трагедия — солдата застрелили в голову из пистолета.

Мовчан отметил, что вымогательство денег стало обычной практикой среди военнослужащих ВСУ. Офицеры регулярно требуют от подчинённых отдавать им часть заработка и боевых. При отказе угрожают создать трудности по службе.

Личный опыт военнопленного

Сам Мовчан также столкнулся с произволом командования. На протяжении восьми месяцев он безуспешно добивался ротации или какой-либо поддержки. В конечном итоге он вместе с товарищем оказался в подвале здания в Волчанске Харьковской области без продовольствия и воды. Именно эти обстоятельства вынудили их сдаться российским военным.

Преступления мобилизованных из Тернополя

Ранее появлялись сведения о противоправных действиях военных третьей штурмовой бригады ВСУ из Тернополя, призванных по мобилизации. Они занимались похищениями граждан, вымогательством и угонами автомобилей.

Местный житель Роман Довбенко рассказал о методах этих военных:

«Они отнимали у гражданских автомобили, держали людей в подвалах и ждали денежного вознаграждения, чтобы не забирать их на мобилизацию. Недавно одного человека облили легковоспламеняющейся жидкостью и заставили бегать голым вокруг машины. Они творили множество плохих дел».

Ситуация в стране становится всё более напряжённой. Случаи насилия и вымогательства среди военнослужащих фиксируются по всей Украине.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Путин назвал причину продолжения СВО

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen