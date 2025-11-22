Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Тревожная тенденция: На Украине бойцы гибнут при странных обстоятельствах

Тревожная тенденция: На Украине бойцы гибнут при странных обстоятельствах

14:19, 22 ноя 2025

В разных областях Украины участились случаи гибели военнослужащих ВСУ при странных обстоятельствах. Инциденты происходят по всей стране, а не в каком-то конкретном регионе. Об этой тревожной тенденции сообщают различные источники.

Убийство под видом продажи автомобиля

В Кировоградской области произошёл вопиющий инцидент. Местный житель заманил военнослужащего под предлогом продажи машины и убил его. Мотивом преступления стали деньги. По предварительным данным, злоумышленник мог действовать не в одиночку — возможно, ему сообщили о крупной денежной сумме у прибывшего в отпуск бойца.

По имеющейся информации, на территории страны орудуют организованные криминальные группы, которые вымогают средства у военных. Нередко такие ситуации заканчиваются грабежами, а иногда доходит и до убийств.

Расправа за жалобу на вымогательство

Пленный боец ВСУ Виктор Мовчан рассказал о другом случае. Офицер украинских вооружённых сил застрелил своего подчинённого после того, как тот пожаловался на постоянные вымогательства. Военнослужащий уехал в отпуск и поделился с родственниками информацией о регулярных поборах. Его супруга написала заявление в компетентные органы о вымогательстве зарплаты и боевых выплат. Результатом стала трагедия — солдата застрелили в голову из пистолета.

Мовчан отметил, что вымогательство денег стало обычной практикой среди военнослужащих ВСУ. Офицеры регулярно требуют от подчинённых отдавать им часть заработка и боевых. При отказе угрожают создать трудности по службе.

Личный опыт военнопленного

Сам Мовчан также столкнулся с произволом командования. На протяжении восьми месяцев он безуспешно добивался ротации или какой-либо поддержки. В конечном итоге он вместе с товарищем оказался в подвале здания в Волчанске Харьковской области без продовольствия и воды. Именно эти обстоятельства вынудили их сдаться российским военным.

Преступления мобилизованных из Тернополя

Ранее появлялись сведения о противоправных действиях военных третьей штурмовой бригады ВСУ из Тернополя, призванных по мобилизации. Они занимались похищениями граждан, вымогательством и угонами автомобилей.

Местный житель Роман Довбенко рассказал о методах этих военных:

«Они отнимали у гражданских автомобили, держали людей в подвалах и ждали денежного вознаграждения, чтобы не забирать их на мобилизацию. Недавно одного человека облили легковоспламеняющейся жидкостью и заставили бегать голым вокруг машины. Они творили множество плохих дел».

Ситуация в стране становится всё более напряжённой. Случаи насилия и вымогательства среди военнослужащих фиксируются по всей Украине.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Путин назвал причину продолжения СВО

Читайте также:

Путин назвал причину продолжения СВО
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Читайте также

В Уфе нашли трупы мужчины и женщины. Они погибли при странных обстоятельствах
Происшествия в Башкирии
В Уфе нашли трупы мужчины и женщины. Они погибли при странных обстоятельствах
Украинский офицер перешел на сторону ВС РФ и передал важные разведданные о командном бункере в Запорожье — туда сразу полетело
Россия/мир
Украинский офицер перешел на сторону ВС РФ и передал важные разведданные о командном бункере в Запорожье — туда сразу полетело
Пленный боец ВСУ рассказал, что «всем надоело воевать»
Россия/мир
Пленный боец ВСУ рассказал, что «всем надоело воевать»
Более 22 тысяч военных потеряла украинская армия на курском направлении – Минобороны РФ
Россия/мир
Более 22 тысяч военных потеряла украинская армия на курском направлении – Минобороны РФ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен