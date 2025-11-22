Тревожная тенденция: На Украине бойцы гибнут при странных обстоятельствах
14:19, 22 ноя 2025
В разных областях Украины участились случаи гибели военнослужащих ВСУ при странных обстоятельствах. Инциденты происходят по всей стране, а не в каком-то конкретном регионе. Об этой тревожной тенденции сообщают различные источники.
Убийство под видом продажи автомобиля
В Кировоградской области произошёл вопиющий инцидент. Местный житель заманил военнослужащего под предлогом продажи машины и убил его. Мотивом преступления стали деньги. По предварительным данным, злоумышленник мог действовать не в одиночку — возможно, ему сообщили о крупной денежной сумме у прибывшего в отпуск бойца.
По имеющейся информации, на территории страны орудуют организованные криминальные группы, которые вымогают средства у военных. Нередко такие ситуации заканчиваются грабежами, а иногда доходит и до убийств.
Расправа за жалобу на вымогательство
Пленный боец ВСУ Виктор Мовчан рассказал о другом случае. Офицер украинских вооружённых сил застрелил своего подчинённого после того, как тот пожаловался на постоянные вымогательства. Военнослужащий уехал в отпуск и поделился с родственниками информацией о регулярных поборах. Его супруга написала заявление в компетентные органы о вымогательстве зарплаты и боевых выплат. Результатом стала трагедия — солдата застрелили в голову из пистолета.
Мовчан отметил, что вымогательство денег стало обычной практикой среди военнослужащих ВСУ. Офицеры регулярно требуют от подчинённых отдавать им часть заработка и боевых. При отказе угрожают создать трудности по службе.
Личный опыт военнопленного
Сам Мовчан также столкнулся с произволом командования. На протяжении восьми месяцев он безуспешно добивался ротации или какой-либо поддержки. В конечном итоге он вместе с товарищем оказался в подвале здания в Волчанске Харьковской области без продовольствия и воды. Именно эти обстоятельства вынудили их сдаться российским военным.
Преступления мобилизованных из Тернополя
Ранее появлялись сведения о противоправных действиях военных третьей штурмовой бригады ВСУ из Тернополя, призванных по мобилизации. Они занимались похищениями граждан, вымогательством и угонами автомобилей.
Местный житель Роман Довбенко рассказал о методах этих военных:
Ситуация в стране становится всё более напряжённой. Случаи насилия и вымогательства среди военнослужащих фиксируются по всей Украине.
