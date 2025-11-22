14:29, 22 ноя 2025

Вечером 21 ноября о мирном плане Дональда Трампа, состоящем из 28 пунктов, высказались ключевые участники конфликта. Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России, Владимир Зеленский обратился к украинцам с осторожным отказом от предложенных условий, а избранный президент США призвал Киев фактически отдавать территории для спасения жизней. Эти события произошли на фоне активизации боевых действий на всех направлениях фронта, пишет Царьград.

Путин и Зеленский озвучили позиции

Владимир Путин и Владимир Зеленский выступили с заявлениями о готовности к мирному урегулированию, однако их позиции демонстрируют принципиальные расхождения. Военный корреспондент Юрий Подоляка отметил, что несмотря на миролюбивые заявления с обеих сторон, реального прекращения конфликта в ближайшее время не предвидится. Зеленский в течение десяти минут говорил о необходимости сохранения самоуважения Украины, призывая граждан к стойкости и одновременно давая понять, что жертвы неизбежны.

Президент России на совещании Совета безопасности заявил о готовности к мирным переговорам, но предупредил о продолжении военной операции в случае отказа Киева от плана Трампа. Характер высказываний российского лидера позволяет предположить, что следующий раунд переговоров будет проходить на более жестких для Украины условиях. После непродолжительных переговоров одна из сторон будет объявлена виновной в их срыве, что может привести к новым санкциям против России и продолжению военных действий.

Авторы украинского телеграм-канала, связанного с Офисом президента, проанализировали скрытый смысл обращения Зеленского. По их мнению, его заявление адресовано не столько украинскому народу, сколько Вашингтону и европейским столицам. Витиеватый стиль изложения представляет собой попытку отказаться от ультиматума США без разрушения переговорного пространства. Зеленский отвергает план, но делает это в мягкой форме, чтобы избежать прямого конфликта и сохранить возможности для торга.

Зеленский балансирует между внутренним и внешним давлением

На внутриукраинском уровне Зеленский стремится предотвратить раскол общества и нейтрализовать парламентские конфликты. На международной арене он демонстрирует США жесткость в принципиальных вопросах, одновременно показывая Европе, что рассматривает ее как единственную реальную опору в противостоянии с Вашингтоном. Признание недельного дедлайна указывает на то, что ультиматум реален, а сам срок становится инструментом давления, позволяющим заранее оправдать возможные уступки.

Запланированный разговор с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом после обращения станет проверкой того, насколько далеко готов зайти Вашингтон в усилении давления. Это может включать не только военные поставки, но и угрозы санкций, расследований и воздействия на окружение украинского президента. Заявления о способности выстоять без поддержки США выглядят скорее элементом психологической самоподдержки, чем реальной оценкой возможностей.

Неделя дедлайна становится критическим моментом, когда определится, кто сможет выдержать давление дольше. Внутри украинской власти растет понимание того, что время работает против Киева, а военная ситуация на фронте ухудшается с каждым днем.

Западные СМИ заговорили о невозможности победы Украины

Обозреватель британской газеты The Times Нил Фергюсон заявил, что проект из 28 пунктов по установлению мира представляет собой разумную основу для переговоров. По его словам, войны заканчиваются либо победой, либо компромиссом, а план Трампа подтверждает суверенитет Украины. Фергюсон подчеркнул, что для возвращения территорий и суда над Путиным необходимо выиграть войну, однако реальность такова, что Украина никогда не была в состоянии победить Россию.

Западный аналитик выразил мнение, что продление войны еще на год не отвечает интересам украинского народа, а риски представляются слишком большими. Он высказал надежду, что Зеленский использует свое красноречие для объяснения, почему настал момент для переговоров. Существует иллюзия, что достаточно предоставить больше денег, больше оружия или ввести больше санкций, и победа окажется достижимой.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс иронично отреагировал на тему потери Зеленским связи с реальностью, которую недавно поднимали американские СМИ. Он заявил, что мир не будет достигнут благодаря неудачливым дипломатам или политикам, живущим в мире фантазий, а может быть достигнут только умными людьми, находящимися в реальном мире.

Трамп оценил военную ситуацию в пользу России

Издание The Times сообщает, что Дональд Трамп считает все козыри находящимися на руках у Владимира Путина. Фронт украинских сил обвалился практически на всех направлениях, и такими темпами Украина начнет терять не отдельные города, а целые области. Особенно показательно это звучит в контексте заявлений начальника Генерального штаба ВСУ Анатолия Гнатова о том, что войска исчерпали свои возможности.

Украинский телеграм-канал полагает, что заявления Фергюсона означают, что Запад впервые настолько открыто начал отказываться от поддержки Украины. За риторикой реализма скрывается переход западного дискурса от мобилизационной поддержки к подготовке общественного мнения к фиксации поражения. Просто сигнал от Запада о том, что элиты больше не собираются платить за продолжение конфликта.

Фергюсон выступает посредником между истинными решениями закулисных центров и публичной повесткой. Он озвучивает то, что официальные лица пока не могут сказать вслух: начинается фаза мягкого принуждения Киева к принятию условий, создавая информационный коридор, где мир трактуется как единственно разумный исход.

Россия готова к силовому достижению целей

Россию устраивает сценарий продолжения военных действий, поскольку он ведет к достижению целей специальной военной операции силовым путем. При этом Москва остается готовой к мирным переговорам при условии предметного обсуждения всех деталей. Владимир Путин на заседании Совета безопасности подтвердил готовность России к конструктивному диалогу.

Политический блогер увидел в словах российского президента сигнал о том, что речь идет не просто о продолжении освобождения четырех регионов, но и о создании буферной зоны, в которую войдут Харьков, Сумы, Днепр и Одесса. Многие направления фронта вспыхнули с новой силой после заседания Совета безопасности.

Западные мониторинги подтверждают резкое отступление украинских сил из центральной части Константиновки и продвижение российских штурмовых подразделений. Противник, бросая технику и раненых, отступает на северные окраины через частный сектор по трассе на Краматорск.

Российские войска зафиксировали рекордные темпы продвижения

За минувшие сутки под контроль российских войск перешло 81,9 квадратных километров территории. Это лучший результат за осень, уступающий лишь летнему прорыву в районе Доброполья. На участке шириной 5,5 километров в Днепропетровской области бойцы группировки войск Восток продвинулись и заняли село Радостное. Бои за населенный пункт продолжались всего один день.

На Покровском направлении была взята шахта Покровская, являющаяся крупнейшей шахтой и масштабным укрепленным пунктом. В Родинском зафиксировано продвижение в западной, центральной и северной частях города. Под контроль было взято 27 многоквартирных домов. На Константиновском направлении бойцы группировки войск Центр взяли под контроль село Иванополье и с южного направления вышли к Константиновке, войдя на территорию города.

В самой Константиновке российские военные заняли кладбище к востоку от города, а также взяли под контроль улицу Бухарскую и более сотни домов частного сектора. Темпы продвижения указывают на серьезные проблемы украинских сил с удержанием оборонительных линий.

Успехи на Лиманском направлении и в районе Купянска

На Лиманском направлении бойцы группировки войск Запад завершили зачистку лесного массива к северу от Ямполя, взяли под контроль сам поселок городского типа Ямполь и зачистили территорию шириной восемь километров между Ямполем и Дроновкой. Российские военные также взяли под контроль село Ставки и зачистили территорию между Ставками и Заречным.

К северо-западу от Лимана бойцы группировки Запад после длительных и упорных боев завершили зачистку поселка городского типа Новоселовка. Дополнительно была взята под контроль часть лесного массива, прилегающего к поселку городского типа Яровая. В Купянске российские военные продвинулись в центральной части города, заняв несколько переулков и выйдя к улице Садовой.

Военная ситуация на всех направлениях фронта демонстрирует усиление темпов российского наступления. Украинские силы испытывают значительные трудности с организацией обороны и несут существенные потери в живой силе и технике. Западные поставки вооружений не компенсируют растущий дисбаланс сил на поле боя.

Развитие событий на фронте происходит параллельно с дипломатическими усилиями по поиску формулы мирного урегулирования. Однако растущий разрыв между позициями сторон и военные успехи российских войск указывают на то, что конфликт может продолжиться с большей интенсивностью, а условия будущих переговоров будут определяться ситуацией на поле боя.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok