Президент России Владимир Путин 21 ноября вечером провёл экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мероприятие состоялось в Москве после поступления информации с Украины. О подробностях выступления сообщает канал «Взгляд Макса».

Что заявил российский лидер

Глава государства опроверг версию о скрытности мирного плана Дональда Трампа. Этот документ обсуждался ещё до встречи на Аляске, рассказал Путин. Вашингтон призывал Москву к компромиссам и демонстрации гибкости в переговорном процессе. В Анкоридже российская сторона подтвердила готовность рассмотреть американские предложения.

После аляскинского саммита США взяли время на размышление. Причина — отказ Киева следовать изначальному варианту трамповского плана. Новая версия документа включает 28 пунктов и представляет собой модифицированный вариант предварительных договорённостей. Москва считает эту редакцию приемлемой базой для финального урегулирования. Однако американская сторона избегает детального обсуждения документа с Россией.

Причина такого поведения Вашингтона одна — невозможность достичь согласия с украинским руководством. Киев и европейские страны продолжают жить иллюзиями о «стратегическом поражении России». Путин привёл пример ситуации в Купянске. По словам Зеленского, там находилось 60 российских военнослужащих, и освобождение города было делом времени. Фактически российские войска взяли Купянск 4 ноября.

Варианты развития событий

Либо украинское руководство получает недостоверную информацию, либо не способно адекватно её оценивать. Если Киев продолжит отвергать план Трампа, события по типу купянских будут происходить на других направлениях фронта. Возможно, не настолько стремительно, но неминуемо. Россию устраивает такое развитие ситуации, поскольку оно приведёт к достижению целей специальной военной операции силовым методом. Москва сохраняет готовность к мирным переговорам.

Военный блогер, автор канала «МИГ России», положительно оценил выступление президента. По его словам, Путин эффективно развеял иллюзии экзальтированных людей.

Военный корреспондент Юрий Подоляка отметил, что последовали два заявления подряд. Зеленский десять минут говорил о стремлении к миру, но пообещал бороться за «гиднисть» столько, сколько потребуется. Он призвал украинцев сплотиться вокруг лидера. Президент России также высказался за мирное урегулирование, но предупредил о продолжении военных действий в случае отказа Киева от плана Трампа.

Судя по тону заявления российского президента, следующий раунд переговоров будет проходить для украинской стороны на более жёстких условиях. После непродолжительных переговоров кто-то будет объявлен виноватым в их провале, предположил военкор. Россия может столкнуться с новыми санкциями, а военные действия продолжатся.

