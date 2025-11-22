"Карусель" Белоусова. В финале выйдем к НАТО и спросим: "Кто тут войны хотел?"

14:44, 22 ноя 2025

Президент России Владимир Путин назначил генерала Александра Санчика, который ранее командовал группировкой «Юг», заместителем министра обороны. Указ о назначении стал известен 20 ноября во время президентского визита на командный пункт группировки «Запад». О значении этой и других кадровых перестановок рассказал военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко.

По мнению эксперта, в происходящих назначениях первостепенное значение имеет не конкретная личность того или иного военачальника. Концентрироваться на биографиях, карьерных достижениях или послужном списке генералов нецелесообразно. Министерство обороны традиционно предоставляет стандартизированную информацию, которая мало что объясняет. Равно как и бессмысленно опираться на слухи о том, как военнослужащие отзываются о своих командирах. Не существует таких военачальников, которых одни не критиковали бы, а другие не хвалили.

Ротация как ключевой фактор

Шлепченко обратил внимание на принципиально другой аспект ситуации. Главным позитивным моментом является сам факт ротации высшего командного состава. Текущий военный конфликт существенно отличается от предыдущих операций, что делает смену руководства на уровне командующих округами и группировками необходимой мерой.

Такая практика позволяет выявлять и отсеивать малоэффективных руководителей, одновременно продвигая тех военачальников, которые глубже понимают специфику современных боевых действий и демонстрируют превосходящие результаты. Сам процесс обновления генеральского корпуса представляет собой важный сигнал, значимость которого превосходит роль любого отдельного назначения.

Система важнее личности

Эксперт подчеркнул, что военная структура представляет собой иерархически выстроенный механизм. В такой системе даже командир со средними способностями, действующий согласно установленным правилам и избегающий серьезных ошибок, имеет реальные перспективы роста и может показывать высокую результативность. Шлепченко уточнил, что не намерен давать персональные оценки никому из военачальников. Главное — это происходящее обновление генералитета.

Южный округ как кузница кадров

Наблюдается системное обновление управленческого звена, отвечающего за эффективность всей военной машины. Особого внимания заслуживает тот факт, что Южный военный округ на протяжении длительного времени функционирует как площадка для карьерного продвижения. Это объясняется тем, что именно этот округ долгие годы оставался наиболее напряженным регионом, где решались практические боевые задачи.

Назначение Санчика, который временно исполнял обязанности командующего, на пост замминистра обороны означает его карьерное повышение. Это свидетельствует о существующем кадровом дефиците в высших эшелонах управления, который восполняется за счет наиболее опытных и результативных генералов.

Стремительные перемещения

Процесс идет ускоренными темпами: отдельные командующие не проводят на своих должностях даже нескольких месяцев, после чего получают назначения в Москву. Это позволяет прогнозировать, что к 2026 году российская армия претерпит существенные изменения, а качество управления выйдет на новый уровень. Обновленные Вооруженные силы России смогут с уверенностью заявить о себе на международной арене.

