"Ситуация катастрофическая": поражение очевидно, но власти молчат - Украина прощается с Покровском

12:15, 23 ноя 2025

Военнослужащий ВСУ Владислав Потоцкий заявил о крайне тяжелой обстановке в Покровске после выхода из города. Коридор для отступления сузился до критических размеров. Официальные власти Украины пока не комментируют ситуацию.

По данным украинского военного, коридор для отступления из города сократился до менее чем двух километров. Потоцкий охарактеризовал ситуацию как катастрофическую. Путь отступления из соседнего Мирнограда составляет около 1,8 километра.

Российские войска продолжают сужать коридор в районах вблизи Мирнограда и Ровного. Логистические маршруты города находятся под плотным огневым контролем, что существенно затрудняет снабжение украинских подразделений и организацию обороны.

На картах проекта Deep State отмечено существенное продвижение российских сил в Покровске. Однако официального подтверждения полной потери города от властей в Киеве пока не поступало.

Статистика потерь техники

Украинский офицер с позывным «Алекс» представил данные о потерях техники за первую половину ноября. Согласно его информации, украинские потери превысили российские приблизительно в полтора раза.

Офицер объяснил такое соотношение тем, что российские силы сосредоточили удары на логистических маршрутах и прифронтовых территориях вдали от линии непосредственного боевого соприкосновения. Атакам подвергаются все виды транспортных средств.

По утверждению военного, украинская сторона в основном уничтожает технику, которая участвует в штурмовых действиях — танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры для доставки десанта. За последний год российская армия значительно сократила применение бронированной техники в штурмах, что привело к снижению количества уничтоженных тяжелых бронемашин.

Пленение украинских военнослужащих

Накануне в районе Покровска российские штурмовики взяли в плен крупную группу украинских военнослужащих. Видеозапись события появилась в телеграм-канале ANNA NEWS.

На видео зафиксирована колонна пленных, покидающих Покровск. Съемку вел штурмовик-мотоциклист, проезжавший мимо. Разоруженных военных конвоируют автоматчики на багги. В колонне насчитывается не менее 15 человек.

Сложившиеся обстоятельства существенно осложняют позиции украинских сил в данном направлении. Ситуация требует выработки новых тактических решений со стороны украинского командования для стабилизации обстановки в регионе.

"Карусель" Белоусова. В финале выйдем к НАТО и спросим: "Кто тут войны хотел?"

Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
