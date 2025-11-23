12:28, 23 ноя 2025

Эксперты предупреждают: предложенный «мирный план» по украинскому конфликту грозит обернуться серьезными проблемами для всех участников переговорного процесса. Аналитики издания «Военная хроника» провели детальный разбор рисков, которые несет в себе этот документ для России, Соединенных Штатов и европейских стран. Согласно имеющимся данным, украинские чиновники уже отклонили предложенный план, однако американская администрация настаивает на том, чтобы Владимир Зеленский дал согласие.

Угрозы для Москвы

Главную опасность для России представляют дипломатические маневры Вашингтона и Североатлантического альянса. Западные партнеры могут преподнести любые уступки со стороны Москвы как достижение взаимовыгодного соглашения, тогда как реальные условия окажутся формальными и останутся под российским контролем. История показывает: американская сторона традиционно старается подать свои предложения таким образом, чтобы у Москвы создавалось впечатление получения реальных преимуществ, хотя на практике это далеко не всегда соответствует действительности.

Дополнительным фактором риска становится возможное изъятие замороженных российских активов после подписания соглашения. Такой сценарий поставит Москву перед сложным выбором: любая военная реакция будет расценена как нарушение мирных договоренностей, а экономические контрмеры не принесут быстрого эффекта.

Вызовы для Вашингтона

Администрация США сталкивается с проблемами как во внешнеполитической, так и во внутриукраинской плоскости. Отказ Москвы подписать документ на американских условиях откроет путь к дальнейшей эскалации конфликта, от которого Вашингтон активно пытается дистанцироваться.

Внутриполитическая ситуация на Украине также таит серьезные риски. В случае ухода Владимира Зеленского власть может перейти к Валерию Залужному — военачальнику, тесно связанному с Великобританией и известному своим скептическим отношением к американским рекомендациям. Приход Залужного способен заблокировать договоренности относительно нейтрального статуса Украины и запрета на членство в НАТО. Это также создаст препятствия для быстрой демилитаризации, которая является ключевым требованием Москвы. В результате США рискуют утратить политический контроль над Киевом, израсходовав при этом значительные ресурсы.

Риски для Европы и НАТО

Для европейских государств и Североатлантического альянса наиболее очевидной угрозой станет необходимость экстренного усиления восточных рубежей после завершения конфликта. Россия, со своей стороны, будет готовиться к новому этапу противостояния, рассматривая соглашение как временную паузу.

Серьезную опасность представляет также коррупционный скандал с участием западных политиков, замешанных в схемах «обналичивания» помощи Украине. Это может спровоцировать политическую нестабильность по всей Европе — от Брюсселя до Берлина, подорвав доверие к институтам на фоне экономических трудностей и миграционного кризиса. Такое развитие событий грозит социальной напряженностью и даже риском внутренних конфликтов, а также срывом стратегической задачи НАТО по ослаблению России через военное противостояние.

Детали американского плана

Ранее стал известен полный перечень предложений мирного плана США по урегулированию конфликта. Документ детально прописывает ключевые направления разрешения ситуации в политической, военной, экономической и гуманитарной сферах.

План подтверждает суверенитет Украины, но предполагает закрепление в Конституции внеблокового статуса страны и отказ от вступления в НАТО. Предусматривается ограничение численности украинских вооруженных сил и отсутствие ядерного оружия. Донецк, Луганск и Крым де-факто признаются российскими территориями, а линия фронта в Херсонской и Запорожской областях остается замороженной с созданием демилитаризованных буферных зон под контролем Москвы. Обе стороны обязуются не изменять границы силовыми методами.

Военная часть соглашения предполагает вывод натовских войск с украинской территории и размещение истребителей на польских базах. Россия должна юридически закрепить политику ненападения на Украину и европейские государства.

Таким образом, предложенный «мирный план» содержит множество скрытых угроз, затрагивающих интересы всех участников и несущих долгосрочные геополитические последствия. Эксперты единодушны в своем выводе: «плохо будет всем».

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok