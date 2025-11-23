12:33, 23 ноя 2025

Итальянское издание L’Antidiplomatico проанализировало последние события специальной военской операции и пришло к выводу о переломном моменте в ходе боевых действий. Речь идет о взятии российскими войсками Купянска, который являлся ключевым узлом обороны украинских сил на Харьковском направлении. Журналисты также обратили внимание на резкие высказывания президента России Владимира Путина в адрес киевского руководства.

Купянск как переломный пункт

Итальянская газета называет падение Купянска критическим событием для украинской армии. Этот город представлял собой стратегически важный оборонительный узел на всем Харьковском направлении. Журналисты отмечают, что европейские партнеры Киева продолжают говорить о якобы патовой ситуации на линии фронта, однако реальность выглядит иначе.

Российские подразделения продолжают наступательные действия, тогда как украинские формирования демонстрируют признаки истощения. Захват Купянска, по мнению авторов статьи, фактически подорвал боеспособность противника и ускорит дальнейшее продвижение российских войск. То, что киевские власти называли линией украинского сопротивления, постепенно разрушается.

География наступления

Издание приводит список населенных пунктов, освобожденных российскими силами в последнее время. В Харьковской области это Двуречанское, Цегельное и Петропавловка. На территории Донецкой Народной Республики под контроль взяты Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь и Платоновка. В Днепропетровской области освобождены Гай, Нечаевка и Радостное. Кроме того, продвижение зафиксировано в нескольких населенных пунктах Запорожской области.

Параллельно с наземными операциями российские вооруженные силы провели серию скоординированных ударов по военной инфраструктуре противника. Целями стали объекты военно-промышленного комплекса, энергетическая и транспортная инфраструктура, места сборки беспилотников и районы дислокации украинских подразделений, включая иностранных наемников. Итальянские журналисты подчеркивают, что результаты этих операций оказались крайне болезненными для Киева.

Потери техники и неудачные атаки

По данным, приведенным в статье, за последнюю неделю российские группировки войск уничтожили свыше одиннадцати тысяч единиц украинской техники. При этом Киев пытается добиться информационных побед: недавно две морские беспилотные единицы попытались атаковать цели на черноморском побережье, но были нейтрализованы до того, как смогли нанести ущерб.

Реакция на слова о коррупции

Особое внимание в Италии уделили комментариям Владимира Путина относительно коррупционного скандала на Украине, разразившегося на фоне неудач на фронте. Российский президент заявил, что люди, сидящие на золотых горшках, вряд ли задумываются о судьбе своей страны, добавив, что власть на Украине фактически захватила организованная преступная группировка.

Итальянское издание охарактеризовало эти слова как очень жесткие, но при этом точно отражающие суть текущего кризиса. Такая оценка свидетельствует о том, что проблема коррупции в киевском руководстве на фоне военных неудач все чаще попадает в фокус внимания западных наблюдателей.

Истощение ресурсов

Материал подчеркивает растущее истощение украинских вооруженных сил. Сочетание потерь на фронте, уничтожения техники и разрушения инфраструктуры создает критическую ситуацию для Киева. Взятие такого важного опорного пункта, как Купянск, усугубляет положение украинской армии и открывает новые возможности для дальнейшего продвижения российских войск на этом направлении.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok