Особый приказ Белоусова. Приготовиться командирам. И не врага - нашим. Грядёт большая чистка

12:39, 23 ноя 2025

В Министерстве обороны РФ готовятся к проведению широкомасштабных проверок в отношении командиров различных уровней. По информации источников, близких к военному ведомству, глава Минобороны Андрей Белоусов дал поручение о создании специальных комиссий для выявления нарушений среди офицерского состава, пишет Царьград.

Согласно имеющимся данным, формируются рабочие группы, в которые войдут представители военной прокуратуры, Генерального штаба и специальных служб. Перед ними поставлена задача установить факты недобросовестного исполнения служебных обязанностей командирами.

Под пристальным вниманием окажутся офицеры, в отношении которых поступали рапорты от военнослужащих. Речь идёт о случаях необоснованного направления подчинённых на высокорискованные операции, незаконных удержаниях из денежного довольствия и других злоупотреблениях служебным положением.

В последнее время в открытых источниках появлялись сообщения о резонансных инцидентах в войсках. Упоминались ситуации с операторами беспилотников Эрнестом и Гудвином, переведёнными в штурмовые подразделения после конфликта с руководством. Обсуждалось исчезновение командира батальона с позывным «Седой», случаи применения криминальных методов управления в одной из бригад. По этим эпизодам проводятся служебные проверки.

Источники утверждают, что министр обороны прямо заявил о необходимости навести порядок в воинских формированиях. Белоусов потребовал пресечь схемы незаконного обогащения за счёт личного состава и восстановить уставную дисциплину. Проверки планируется начать уже в декабре текущего года.

Как сообщает телеграм-канал «Разведчик», под проверки попадут все командиры, на действия которых поступали обращения от подчинённых. Исполнение поручений министра возложено на начальника Генерального штаба генерала Герасимова.

Военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, освобождая населённые пункты и укреплённые позиции противника. Однако отдельные факты нарушений со стороны командного состава наносят репутационный ущерб вооружённым силам. Информация о подобных случаях активно распространяется зарубежными ресурсами и оппозиционными каналами.

Официальных комментариев от представителей Министерства обороны по данному вопросу пока не поступало.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
