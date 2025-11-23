Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

На колонну ВСУ хватило нескольких русских. Кадры из-под Покровска облетели весь интернет: "Чтобы выжить, надо большое везение"

На колонну ВСУ хватило нескольких русских. Кадры из-под Покровска облетели весь интернет: "Чтобы выжить, надо большое везение"

12:48, 23 ноя 2025

Под Покровском российские штурмовики взяли в плен крупную группу украинских военнослужащих. Инцидент произошел в районе города в Донецкой области. Об этом сообщил Царьград, ссылаясь на информацию телеграм-канал ANNA NEWS.

На опубликованных кадрах видна колонна военнослужащих ВСУ, которых конвоируют на багги всего несколько российских автоматчиков. Видео снял проезжавший мимо штурмовик-мотоциклист. По данным источника, в колонне находилось не менее 15 человек.

Психологическое состояние пленных

Видеозапись демонстрирует психологическое состояние украинских бойцов. Несмотря на растянутую цепочку и минимальное количество конвоиров, никто из пленных не предпринял попыток к бегству. Сопровождала группу только одна машина.

Офицер-доброволец с позывным «Шумный» объяснил изданию aif.ru, почему для конвоирования не требуется большое количество сопровождающих. По его словам, достаточно нескольких дронов с оптикой и сбросами для контроля за колонной. Военные, принявшие решение о сдаче, стремятся сохранить жизнь и понимают последствия попытки побега.

Условия содержания

Все военнослужащие в колонне идут ровным шагом, среди них нет раненых. В плену им обеспечивается горячее питание и базовые бытовые условия. Прорабатывается возможность получения посылок от родственников.

«Шумный» отметил, что условия содержания превосходят те, в которых находились военные на позициях. По его мнению, это снижает мотивацию к побегу. Возвращение в украинские военные части означало бы направление в штурмовые группы, где выживаемость минимальна, тогда как в плену есть перспектива обмена.

Другие случаи сдачи в плен

Это не единственный случай массовой сдачи украинских военных. Недавно в Мирнограде добровольно сдались 25 штурмовиков 38-й бригады морской пехоты Украины. На их позиции были сброшены листовки с предложением сохранить жизнь. Военнослужащие вышли на связь с российским командованием и получили безопасный коридор для выхода.

Офицер «Шумный» уточнил, что такие группы обычно прикрываются системами радиоэлектронной борьбы. Это необходимо для защиты от возможных ударов FPV-дронами со стороны украинских заградотрядов или наёмников.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Особый приказ Белоусова. Приготовиться командирам. И не врага - нашим. Грядёт большая чистка

Читайте также:

Особый приказ Белоусова. Приготовиться командирам. И не врага - нашим. Грядёт большая чистка
Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
Читайте также

"Ситуация катастрофическая": поражение очевидно, но власти молчат - Украина прощается с Покровском
Россия/мир
"Ситуация катастрофическая": поражение очевидно, но власти молчат - Украина прощается с Покровском
«Лучше уж так, чем в землю»: За 4 дня в Курской области в плен сдались 200 солдат ВСУ — многих из них обучали британцы
Россия/мир
«Лучше уж так, чем в землю»: За 4 дня в Курской области в плен сдались 200 солдат ВСУ — многих из них обучали британцы
«Пацаны, идите домой»: в Курской области ВСУ массово сдаются в плен российским военным — с 6 августа Киев потерял более 3 тысяч военных
Россия/мир
«Пацаны, идите домой»: в Курской области ВСУ массово сдаются в плен российским военным — с 6 августа Киев потерял более 3 тысяч военных
Более 22 тысяч военных потеряла украинская армия на курском направлении – Минобороны РФ
Россия/мир
Более 22 тысяч военных потеряла украинская армия на курском направлении – Минобороны РФ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен