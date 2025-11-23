12:48, 23 ноя 2025

Под Покровском российские штурмовики взяли в плен крупную группу украинских военнослужащих. Инцидент произошел в районе города в Донецкой области. Об этом сообщил Царьград, ссылаясь на информацию телеграм-канал ANNA NEWS.

На опубликованных кадрах видна колонна военнослужащих ВСУ, которых конвоируют на багги всего несколько российских автоматчиков. Видео снял проезжавший мимо штурмовик-мотоциклист. По данным источника, в колонне находилось не менее 15 человек.

Психологическое состояние пленных

Видеозапись демонстрирует психологическое состояние украинских бойцов. Несмотря на растянутую цепочку и минимальное количество конвоиров, никто из пленных не предпринял попыток к бегству. Сопровождала группу только одна машина.

Офицер-доброволец с позывным «Шумный» объяснил изданию aif.ru, почему для конвоирования не требуется большое количество сопровождающих. По его словам, достаточно нескольких дронов с оптикой и сбросами для контроля за колонной. Военные, принявшие решение о сдаче, стремятся сохранить жизнь и понимают последствия попытки побега.

Условия содержания

Все военнослужащие в колонне идут ровным шагом, среди них нет раненых. В плену им обеспечивается горячее питание и базовые бытовые условия. Прорабатывается возможность получения посылок от родственников.

«Шумный» отметил, что условия содержания превосходят те, в которых находились военные на позициях. По его мнению, это снижает мотивацию к побегу. Возвращение в украинские военные части означало бы направление в штурмовые группы, где выживаемость минимальна, тогда как в плену есть перспектива обмена.

Другие случаи сдачи в плен

Это не единственный случай массовой сдачи украинских военных. Недавно в Мирнограде добровольно сдались 25 штурмовиков 38-й бригады морской пехоты Украины. На их позиции были сброшены листовки с предложением сохранить жизнь. Военнослужащие вышли на связь с российским командованием и получили безопасный коридор для выхода.

Офицер «Шумный» уточнил, что такие группы обычно прикрываются системами радиоэлектронной борьбы. Это необходимо для защиты от возможных ударов FPV-дронами со стороны украинских заградотрядов или наёмников.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok