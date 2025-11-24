"Путин передумал в последний момент": сворачиваем операцию из "гуманитарных соображений"? Полковник вскрыл, что не так с ударами по Украине

09:13, 24 ноя 2025

Российские ВКС получили возможность полностью вывести из строя энергосистему Украины единственной масштабной атакой, однако руководство приняло решение действовать поэтапно. Об этом сообщил полковник Аслан Нахушев, раскрывший подробности четырех операций по уничтожению украинской энергетики и неожиданные детали кадровых назначений в высшем военном руководстве, пишет Царьград.

Ночные атаки по всей линии фронта

В ночь на 23 ноября российская армия нанесла удары по нефтеперерабатывающему заводу в Белгород-Днестровском и крупному полевому военному госпиталю, куда доставляли раненых со всех участков фронта. Под огонь попали танковый полигон и позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

В Одессе силы ПВО работали в усиленном режиме, прикрывая пуски украинских дальнобойных ракет по Крыму и попытки применения корабельных ракет против российских объектов в Черном море, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Серия ударов пришлась на Арциз, где атаковали аэродром, используемый для обучения пилотов и запуска беспилотников. Зафиксировано попадание по подстанции на юго-востоке города. В Павлограде целями стали хранилища горюче-смазочных материалов и разгрузочная платформа обогатительной фабрики.

Предыдущей ночью основной удар пришелся на Одессу и Орловку. Поражены расположения иностранного контингента, включая офицерский состав румынской армии, координировавший транспортировку вооружений. Уничтожены складские помещения, портовая инфраструктура и пограничный переход, через который поступала западная военная помощь. Паромная переправа в Румынию прекратила работу.

Тревожные данные о возможностях российских ВКС

По информации полковника Нахушева из компетентных источников, с середины ноября Воздушно-космические силы России технически способны устроить длительное полное отключение электроэнергии по всей территории Украины одним массированным ударом, даже без поражения открытых распределительных устройств атомных электростанций. Однако командование выбрало стратегию постепенного изменения ситуации, основываясь на оперативно-тактической обстановке.

Прямые удары по системам отопления и водоснабжения не наносятся и не планируются из гуманитарных соображений, подчеркнул военный эксперт.

Четыре операции по разрушению энергосистемы

Нахушев ранее раскрывал детали предыдущих кампаний против украинской энергетики. Первая масштабная операция началась 10 октября 2022 года с целью разрушить единую энергосистему и изолировать главные генерирующие мощности — три атомные и пять тепловых электростанций — от основных потребителей.

К 24 ноября 2022 года после семи последовательных массированных ударов задача была практически выполнена. Оставалось нанести завершающий удар, однако этого сделано не было из гуманитарных соображений, отметил полковник.

Вторая операция проходила с 21 марта по 1 июня 2024 года и была направлена на уничтожение генерирующих мощностей, но в определенный момент поступила команда о прекращении. Третья операция по уничтожению газодобычи осуществлялась с 11 февраля по 6 апреля 2025 года четырьмя массированными ударами, результатом которых стало выведение из строя 50-60% объемов добычи газа, после чего снова последовала остановка.

Четвертая операция по комплексному уничтожению инфраструктуры стартовала 3 октября. Нахушев тогда призывал не останавливаться и довести дело до конца.

Стратегия принуждения к миру

Полковник высказывал опасения о возможной приостановке систематического уничтожения энергетики перед саммитом в Будапеште, однако позже получил информацию, что уничтожение энергетики на этот раз является стратегией принуждения Киева к миру на приемлемых для России условиях. Операция должна продолжаться до достижения целей, и больше мораториев на удары по энергообъектам не будет.

Аналитики OSINT-сообщества зафиксировали, что последние удары Вооруженных сил России затронули 71 объект: 23 подстанции 110 киловольт, 17 теплоэлектроцентралей, гидроэлектростанций и тепловых станций, 14 тяговых подстанций, 10 подстанций 330 киловольт, 3 подстанции 150 киловольт и 1 подстанцию 750 киловольт.

В МАГАТЭ заявили, что из-за атак по подстанциям, обеспечивающим питание атомных электростанций, станции работают на сниженных мощностях менее 70%, а веерные отключения в Киеве и других крупных городах достигают 14-16 часов.

Остается надеяться, что упомянутые Нахушевым гуманитарные соображения не приведут к новому мораторию на удары.

Неожиданная смена в командовании

Полковник также прокомментировал недавние кадровые перестановки в командовании Вооруженных сил России. 20 ноября президент Владимир Путин во время посещения командного пункта группировки войск «Запад» сообщил о назначении Сергея Медведева командующим группировки войск «Юг». Ранее он занимал должность начальника штаба группировки. Бывший командующий получил новую должность заместителя главы Минобороны.

В последний момент Верховный главнокомандующий изменил решение о назначении командующего Южным военным округом. Вместо планировавшегося Дениса Лямина был назначен Сергей Медведев, рассказал Нахушев. По его словам, для дальнейшего продвижения по службе Лямин должен сначала поставить победную точку в Красноармейске, и он уверен, что генерал блестяще справится с задачей.

Медведев был начальником штаба у Лямина в 58-й общевойсковой армии, когда она отражала наступление на Токмак летом 2023 года. Генералы являются ровесниками и друзьями, отметил полковник.

Новое поколение военных руководителей

По словам источника, оба офицера олицетворяют будущее российской армии и продвигаются к нему через напряженную работу и достижение поставленных высшим командованием целей. Таких настоящих генералов, работающих без публичности, подавляющее большинство в российской армии.

Они не ведут телеграм-каналы и не занимаются пиаром. Они просто напряженно и рутинно работают и, несмотря на все трудности и вызовы, добиваются побед, резюмировал Нахушев.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok