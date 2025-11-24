Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Не хочешь платить - пойдёшь в штурм: произвол на СВО вскрыл боец. Тянет на предательство

Не хочешь платить - пойдёшь в штурм: произвол на СВО вскрыл боец. Тянет на предательство

09:30, 24 ноя 2025

На линии фронта разгорелся крупный скандал. Выяснилось, что в некоторых подразделениях командиры установили систему поборов и отправляют несогласных в смертельно опасные штурмовые группы. Информация о происходящем дошла до министра обороны Андрея Белоусова, который поручил начать расследование. О ситуации знает президент России.

Гибель бойцов стала точкой невозврата

Трагедия с операторами беспилотников «Эрнестом» и «Гудвином» запустила цепную реакцию. Специалистов дроновой разведки без подготовки бросили в штурм, о чём они успели рассказать в видеообращении перед смертью. После этого случая в публичное пространство хлынул поток аналогичных историй о беспределе на фронте, пишет Царьград.

Дело быстро получило резонанс на самом высоком уровне. Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что о ситуации проинформирован Владимир Путин. Согласно данным источников, расследование завершилось без лишнего шума. Автор телеграм-канала «Разведчик» сообщает, что глава военного ведомства возложил ответственность за наведение порядка на начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Министр поставил задачу искоренить подобные схемы в армейской структуре.

Проверки начнутся в декабре

Собеседники издания рассказали о заявлении Белоусова: боевые операции замедляются, пришло время навести дисциплину. Министр потребовал ликвидировать системы обогащения недобросовестных офицеров за счёт подчинённых и восстановить порядок. Первые проверки стартуют уже в следующем месяце. Под них попадут все командиры, на которых поступали жалобы от военнослужащих.

Эксперты прогнозируют создание специальных комиссий для расследования фактов вымогательства и так называемого «обнуления». В их составе будут работать сотрудники ФСБ, военной прокуратуры и Генштаба. Результаты работы комиссий будут докладываться напрямую руководителю оборонного ведомства.

Тюремные порядки в мотострелковой бригаде

Смерть «Эрнеста» и «Гудвина» — не единственное происшествие такого рода. Всплыли шокирующие факты о беспределе в батальоне 55-й мотострелковой бригады, масштаб которых приближается к государственной измене. По данным источников, бывший осуждённый с позывным «Каша», получивший офицерское звание, установил в подразделении режим, напоминающий тюремный.

Военный обозреватель издания Царьград Илья Головнёв описывает картину преступной деятельности: физическая расправа над сослуживцами (следствие установило минимум шесть случаев «обнуления»), содержание в изоляторе тех, кто отказывался платить взятки даже за реальные ранения, разветвлённая система вымогательства. В частности, функционировала так называемая «группа В» численностью около ста человек, которые были обязаны ежемесячно сдавать по пятьдесят тысяч рублей.

Организованная преступность внутри армии

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что в батальоне действовала настоящая организованная преступная группировка. Боец с позывным «Контрабас», возглавлявший группу эвакуации, регулярно собирал с десяти подчинённых от пятидесяти до ста тысяч рублей ежемесячно с каждого.

Не менее тревожные события развернулись в 95-м полку 5-й донецкой бригады. При загадочных обстоятельствах одновременно исчезли три командира батальонов. Среди пропавших — майор-доброволец Юрий Бураков, известный под позывным «Седой». Его исчезновение выглядит крайне подозрительно с учётом обстановки в части.

Коррупция на гуманитарке и «мясные» штурмы

Следственные мероприятия установили, что в полку процветало хищение гуманитарной помощи, использовались изоляторы для наказания «провинившихся». Самой опасной практикой стали штурмовые операции с высокими потерями, куда направляли недовольных и несогласных с установленными порядками.

После пропажи «Седого» в бригаду прибыли специалисты контрразведки и военные следователи. Однако о результатах проверки информация пока не поступала.

Почему зачистка началась только сейчас

Военный эксперт Евгений Михайлов объяснил, почему серьёзные меры принимаются только сейчас. В начале военной операции было не до таких вопросов. Затем прогремели громкие скандалы, достигшие высшего руководства. При этом соответствующие службы — разведка, военная разведка, Военный следственный комитет — всё это время собирали доказательства. Часть расследований блокировали те, кого к настоящему времени уже отстранили от должностей.

Сейчас пришло время для финальной зачистки. Судя по всему, собрана необходимая доказательная база. По информации эксперта, к масштабной операции готовились долго и тщательно. Работа велась постепенно, без публичности — на передовой и в тыловых частях, где постепенно устраняли нарушителей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

"Путин передумал в последний момент": сворачиваем операцию из "гуманитарных соображений"? Полковник вскрыл, что не так с ударами по Украине

Читайте также:

"Путин передумал в последний момент": сворачиваем операцию из "гуманитарных соображений"? Полковник вскрыл, что не так с ударами по Украине
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
Читайте также

Особый приказ Белоусова. Приготовиться командирам. И не врага - нашим. Грядёт большая чистка
Россия/мир
Особый приказ Белоусова. Приготовиться командирам. И не врага - нашим. Грядёт большая чистка
«Обеспечить комплектование...»: Владимир Путин дал задание губернаторам касающееся СВО
Россия/мир
«Обеспечить комплектование...»: Владимир Путин дал задание губернаторам касающееся СВО
Пережил войну и оставил после себя бесценное историческое наследие: кем был отец министра обороны РФ Андрея Белоусова
Россия/мир
Пережил войну и оставил после себя бесценное историческое наследие: кем был отец министра обороны РФ Андрея Белоусова
Владимир Путин обратился к россиянам в срочном выпуске новостей
Политика в Башкирии
Владимир Путин обратился к россиянам в срочном выпуске новостей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен