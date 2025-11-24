Не хочешь платить - пойдёшь в штурм: произвол на СВО вскрыл боец. Тянет на предательство

09:30, 24 ноя 2025

На линии фронта разгорелся крупный скандал. Выяснилось, что в некоторых подразделениях командиры установили систему поборов и отправляют несогласных в смертельно опасные штурмовые группы. Информация о происходящем дошла до министра обороны Андрея Белоусова, который поручил начать расследование. О ситуации знает президент России.

Гибель бойцов стала точкой невозврата

Трагедия с операторами беспилотников «Эрнестом» и «Гудвином» запустила цепную реакцию. Специалистов дроновой разведки без подготовки бросили в штурм, о чём они успели рассказать в видеообращении перед смертью. После этого случая в публичное пространство хлынул поток аналогичных историй о беспределе на фронте, пишет Царьград.

Дело быстро получило резонанс на самом высоком уровне. Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что о ситуации проинформирован Владимир Путин. Согласно данным источников, расследование завершилось без лишнего шума. Автор телеграм-канала «Разведчик» сообщает, что глава военного ведомства возложил ответственность за наведение порядка на начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Министр поставил задачу искоренить подобные схемы в армейской структуре.

Проверки начнутся в декабре

Собеседники издания рассказали о заявлении Белоусова: боевые операции замедляются, пришло время навести дисциплину. Министр потребовал ликвидировать системы обогащения недобросовестных офицеров за счёт подчинённых и восстановить порядок. Первые проверки стартуют уже в следующем месяце. Под них попадут все командиры, на которых поступали жалобы от военнослужащих.

Эксперты прогнозируют создание специальных комиссий для расследования фактов вымогательства и так называемого «обнуления». В их составе будут работать сотрудники ФСБ, военной прокуратуры и Генштаба. Результаты работы комиссий будут докладываться напрямую руководителю оборонного ведомства.

Тюремные порядки в мотострелковой бригаде

Смерть «Эрнеста» и «Гудвина» — не единственное происшествие такого рода. Всплыли шокирующие факты о беспределе в батальоне 55-й мотострелковой бригады, масштаб которых приближается к государственной измене. По данным источников, бывший осуждённый с позывным «Каша», получивший офицерское звание, установил в подразделении режим, напоминающий тюремный.

Военный обозреватель издания Царьград Илья Головнёв описывает картину преступной деятельности: физическая расправа над сослуживцами (следствие установило минимум шесть случаев «обнуления»), содержание в изоляторе тех, кто отказывался платить взятки даже за реальные ранения, разветвлённая система вымогательства. В частности, функционировала так называемая «группа В» численностью около ста человек, которые были обязаны ежемесячно сдавать по пятьдесят тысяч рублей.

Организованная преступность внутри армии

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что в батальоне действовала настоящая организованная преступная группировка. Боец с позывным «Контрабас», возглавлявший группу эвакуации, регулярно собирал с десяти подчинённых от пятидесяти до ста тысяч рублей ежемесячно с каждого.

Не менее тревожные события развернулись в 95-м полку 5-й донецкой бригады. При загадочных обстоятельствах одновременно исчезли три командира батальонов. Среди пропавших — майор-доброволец Юрий Бураков, известный под позывным «Седой». Его исчезновение выглядит крайне подозрительно с учётом обстановки в части.

Коррупция на гуманитарке и «мясные» штурмы

Следственные мероприятия установили, что в полку процветало хищение гуманитарной помощи, использовались изоляторы для наказания «провинившихся». Самой опасной практикой стали штурмовые операции с высокими потерями, куда направляли недовольных и несогласных с установленными порядками.

После пропажи «Седого» в бригаду прибыли специалисты контрразведки и военные следователи. Однако о результатах проверки информация пока не поступала.

Почему зачистка началась только сейчас

Военный эксперт Евгений Михайлов объяснил, почему серьёзные меры принимаются только сейчас. В начале военной операции было не до таких вопросов. Затем прогремели громкие скандалы, достигшие высшего руководства. При этом соответствующие службы — разведка, военная разведка, Военный следственный комитет — всё это время собирали доказательства. Часть расследований блокировали те, кого к настоящему времени уже отстранили от должностей.

Сейчас пришло время для финальной зачистки. Судя по всему, собрана необходимая доказательная база. По информации эксперта, к масштабной операции готовились долго и тщательно. Работа велась постепенно, без публичности — на передовой и в тыловых частях, где постепенно устраняли нарушителей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok