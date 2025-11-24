09:40, 24 ноя 2025

Американский план урегулирования украинского конфликта остается предметом активных дискуссий в международной повестке. Киев демонстрирует неопределенную позицию, не отвергая инициативу напрямую, но и не выражая готовность к ее принятию. Европейский союз настаивает на корректировке отдельных положений документа, фактически выступая за продолжение военных действий. При этом американские чиновники, ранее критиковавшие предложенный план, теперь требуют его немедленного подписания без изменений.

21 ноября президент России Владимир Путин провел экстренное заседание Совета безопасности, где обсуждался состоящий из 28 пунктов американский план урегулирования ситуации на Украине. В ходе совещания глава государства проанализировал текущую военную обстановку и перспективы дальнейшего развития событий, пишет Царьград.

Анализ военной ситуации

Путин отметил проблемы в работе украинского командования, которое либо получает недостоверную информацию о положении дел, либо неспособно адекватно оценить реальную обстановку. В результате украинская сторона продолжает направлять резервы в районы с крайне неблагоприятной тактической ситуацией, что приводит к значительным потерям личного состава при попытках атак на российские позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский, по словам российского лидера, занял уклончивую позицию. Не имея возможности прямо отклонить предложения американской администрации, он совместно с европейскими партнерами пытается существенно изменить содержание документа в свою пользу, фактически работая на продолжение конфликта.

Российский президент заявил, что подобные ситуации будут повторяться до тех пор, пока украинское руководство не согласится на мирное урегулирование. Москва готова к достижению целей специальной военной операции силовым путем, оставаясь при этом открытой для переговоров при условии конструктивного обсуждения всех аспектов возможных соглашений.

Перспективы дипломатического процесса

Предложенный американской стороной план не является окончательным документом, а европейские страны продолжают оказывать давление на США с целью продления военного конфликта. Российская позиция предусматривает мирное урегулирование, однако в случае провала переговоров боевые действия продолжатся, и условия для Киева могут стать значительно жестче.

Освобождение территорий четырех регионов от украинских вооруженных сил представляется неизбежным процессом, что признается и противоположной стороной. Российские подразделения активно продвигаются на Днепропетровском и Харьковском направлениях, устанавливая контроль над новыми территориями. Недавно зафиксирован прорыв украинской обороны на Сумском направлении.

Согласно информации из Вашингтона, терпение американской администрации в отношении затягивания переговорного процесса подходит к концу. Перед российской стороной остаются сложные военные задачи в Харьковской области и других регионах, на решение которых может быть направлено больше ресурсов. В случае очередного отказа Зеленского от переговоров под влиянием европейских партнеров вероятность дальнейшего диалога с ним существенно снизится.

Мнения военных экспертов

Военный корреспондент Александр Сладков призвал не строить завышенных ожиданий, подчеркнув, что безопасность страны обеспечивается активными боевыми действиями. Он отметил, что Кремль рассмотрит все поступающие предложения, однако главным фактором победы остается фронт.

Эксперт подчеркнул серьезность и трагичность происходящего, отметив, что война не может быть иной. Оборона противника постепенно ослабевает, хотя полностью еще не разрушена. Сладков указал на специфику современного военного конфликта, который существенно отличается от предыдущих войн.

Военкор призвал не критиковать современных командиров за невозможность быстрого продвижения, объяснив это особенностями текущего конфликта. Он напомнил о том, что российские войска уже находились под Киевом, однако тогда это не привело к победе. Сейчас ситуация иная — победа еще не достигнута, но позиции значительно укрепились. По его словам, идет сложнейшее противостояние с Западом на всех направлениях — от экономики до дипломатии.

Военный корреспондент Юрий Подоляка проанализировал заявление президента России о готовности продолжить боевые действия в случае срыва переговоров Киевом. По его оценке, есть основания полагать, что следующий раунд переговоров будет проходить на более жестких для украинской стороны условиях.

Подоляка предположил, что после непродолжительных переговоров кто-то будет объявлен Трампом виновным в их срыве, после чего Россия может столкнуться с новыми санкциями, а военный конфликт продолжится.

Информация о потерях

На фоне обострения политической ситуации на Украине Киев активизировал информационную работу — блогеры, представители спецслужб и военнослужащие призывают к продолжению войны. Однако эти призывы исходят от ограниченного числа лиц, находящихся в тылу и не учитывающих реальное положение дел.

Член Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Вадим Ивченко озвучил данные о потерях, не соответствующие официальным заявлениям украинского руководства. Он указал на более чем 500 тысяч убитых и столько же раненых, добавив, что реальные цифры могут быть выше.

Подоляка отметил, что Ивченко как член соответствующего парламентского комитета владеет приблизительной информацией о безвозвратных потерях, включающих официально убитых и пропавших без вести. Эксперт указал, что в случае украинских вооруженных сил пропавшие без вести — это практически всегда убитые, пленные или дезертиры.

По данным военного корреспондента Руслана Татаринова, количество погибших украинских военнослужащих на 22 ноября превысило 696 тысяч человек. В зависимости от района ответственности ежесуточно уничтожается от 100 до 500 украинских военнослужащих. Среднесуточный показатель по всей линии соприкосновения составляет около 1200-1300 человек, что соответствует примерно 35 тысячам в месяц или около 430 тысяч за год.

Даже с учетом возможных погрешностей в подсчетах цифры остаются значительными. При условии, что этот темп принимается за средний, с начала специальной военной операции украинская армия могла потерять порядка 1,7 миллиона человек безвозвратно — это убитые и тяжелораненые, которые не смогут вернуться в строй. К этой цифре следует добавить постоянный поток случаев самовольного оставления частей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok