Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался перед президентом о взятии под контроль Купянска. Военнослужащие группировки «Запад» продолжают операцию по ликвидации разрозненных групп украинских военных, оставшихся в городской черте.

Киевские власти отрицают информацию о потере населенного пункта, однако российское Минобороны опубликовало видеоматериалы, на которых видно, как над административными объектами Купянска и центральным стадионом развевается российский флаг.

Офицер Дандыкин отметил, что в самом городе операция по зачистке подходит к финальной стадии. Остались лишь те военнослужащие противника, которые не успели отступить или остались по иным причинам.

Полковник запаса Геннадий Алёхин сообщил, что украинские формирования предприняли попытку деблокировать окруженных сослуживцев на правобережье Оскола. Однако эта операция провалилась — спасатели сами оказались под огнем и понесли потери.

По словам эксперта, все попавшие в огневые мешки были уничтожены. В городе еще действуют отдельные группы украинских бойцов, но территория систематически очищается от их присутствия.

На левом берегу реки оказалась заблокирована значительная группировка украинских военных. Дандыкин уточнил, что столкновения продолжаются в промышленной зоне и около железнодорожных станций Купянск-Узловой и Купянск-Сортировочный. Согласно официальным сведениям, в окружении находятся 15 батальонов.

Точное состояние этих сил неизвестно, но эксперт считает, что в сложившихся условиях у противника остается только один выход — капитуляция. В противном случае они будут ликвидированы.

Для украинских военнослужащих существует опасность того, что киевское командование оставит их в кольце окружения, как это случалось ранее. Появляются сведения о том, что брошенные бойцы находятся в критическом состоянии, не имея возможности получить медицинскую помощь.

Военный эксперт сообщил, что в Купянске остались не только погибшие украинские военные, но и раненые, среди которых множество с тяжелыми ранениями. Из-за отсутствия нормальной медицинской помощи перевязки делались подручными средствами, что привело к развитию гангрены и потере конечностей.

