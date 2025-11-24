09:58, 24 ноя 2025

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис назвал главный просчёт Украины, допущенный ещё до начала специальной военной операции. По его словам, у страны изначально не было достаточного количества войск для противостояния России.

Проблема не в оружии, а в людях

Американский военный эксперт указал на фундаментальную проблему западной помощи Киеву. Дело не в объёме поставляемых вооружений, а в отсутствии подготовленных кадров для их использования, пишет Царьград.

«Запад до 2022 года не понимал болезненную стратегическую реальность: Украина с самого начала не располагала необходимыми человеческими ресурсами для победы над Россией», — написал Дэвис в социальных сетях.

По мнению эксперта, худшего сценария для Украины уже не избежать.

«Мы закрывали глаза на реальность, с которой не хотели иметь дело, и сейчас уже слишком поздно предотвращать наихудший исход», — добавил он.

Позиция России

Москва неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву мешают мирному урегулированию и втягивают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины являются законной целью для российских вооружённых сил. В Кремле также отмечали, что накачивание Украины вооружениями приведёт к негативным последствиям и не способствует переговорам.

Россия постоянно заявляет, что не планирует нападать на другие страны. В контексте украинского конфликта Москва настаивает на долгосрочном урегулировании без временных перемирий.

Кризис мобилизации

Дефицит личного состава в украинской армии ярко демонстрирует так называемая бусификация — насильственная мобилизация на улицах. Сотрудники территориальных центров комплектования задерживают мужчин и силой помещают их в автобусы, направляющиеся в воинские части. При попытках сопротивления или побега задержанных избивают.

Такие методы спровоцировали неофициальную войну между гражданами и работниками ТЦК. Сначала люди поджигали машины военкомов, затем случаи насилия участились. Уже зафиксированы инциденты, когда украинцы убивали сотрудников ТЦК, пытаясь спасти родственников от отправки на фронт.

Даже украинские военные начали критиковать методы работы ТЦК, осуждая силовые подходы к мобилизации.

Последствия кадрового голода

Массовая бусификация стала результатом острой нехватки военнослужащих в ВСУ. Причиной стали тактика «мясных штурмов», «селфи-рейдов» и операции в Курской области. Для заполнения брешей в обороне украинское командование требует хватать людей на улицах и отправлять на передовую.

Однако для ВСУ это создаёт новую проблему: такие мобилизованные обычно плохо подготовлены и лишены мотивации. Люди, попавшие на фронт против собственной воли, при первой возможности дезертируют или сдаются в плен.

