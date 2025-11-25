Сложнейшая ночь. Крупнейший удар ВСУ по территории России и "ядерная угроза". Налёт на авиабазы и флот? Истинная цель атаки на Новороссийск

09:57, 25 ноя 2025

Ночью 25 ноября украинские беспилотники несколько часов атаковали российские регионы. Сильнее всего удар пришелся по Краснодарскому краю и Ростовской области. Есть раненые и погибший, повреждены жилые дома. О случившемся сообщают региональные власти и военные телеграм-каналы.

Атака началась с вечера

Налет украинских дронов начался вечером 24 ноября с ударов по Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 12:50 до 17:19 силы ПВО ликвидировали 10 беспилотников.

Затем под удар пришелся по Новороссийску. Ближе к полуночи обломки сбитого дрона повредили 16-этажный жилой дом. Пострадала квартира на последнем этаже, осколками изрешетило несколько машин во дворе. В городе произошел инцидент с системой оповещения — жители некоторых районов услышали сообщения о химической, радиоактивной и штормовой опасности. Мэр Андрей Кравченко позднее подтвердил взлом: украинские хакеры получили доступ к городским громкоговорителям.

От падения обломков беспилотника на частный дом в Новороссийске пострадал мужчина, его доставили в больницу. Позже число раненых выросло до четырех человек, пострадали пять многоквартирных и два частных дома.

Удары по Краснодарскому краю

После полуночи атаке подверглись Геленджик, Сочи и Туапсе. В селе Кабардинка под Геленджиком обломки дрона упали на два частных дома, один человек получил ранения.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал происходящее одной из самых масштабных атак по продолжительности и количеству запущенных беспилотников. К 04:29 число пострадавших достигло шести человек. Повреждения получили не менее 20 домов в пяти муниципалитетах региона.

Таганрог: погибший и раненые

Вслед за Краснодарским краем мощной атаке подверглась Ростовская область. Над Таганрогом прогремела серия сильных взрывов. Три человека ранены, один погиб. В городе повреждены два жилых дома, два предприятия, здание колледжа и детский сад.

Зафиксировано возгорание на складе. В селе Весело-Вознесенка повредило трубу внешнего газопровода рядом с частным домом, что вызвало пожар.

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что в Таганроге якобы поразили самолет. На опубликованных кадрах виден взрыв, однако точно определить место и объект не представляется возможным. Украинские пользователи начали утверждать, что удар пришелся по объектам стратегической авиации, поскольку их мониторинги зафиксировали запуски крылатых и гиперзвуковых ракет в направлении Киева. Радость оказалась преждевременной.

Отражение ударов по Крыму

Судя по поступающей информации, российские силы ПВО отбивали атаки ракет противокорабельного типа, следовавших в сторону Крыма.

Часть беспилотников были сбиты на подлете к Феодосии и Кировскому. Работали средства ПВО различных типов. Военные каналы сообщали о двух целях, двигавшихся морем парой в направлении моста или Краснодарского края на удалении не более 20 километров от крымского берега. По данным источников, все объекты были уничтожены на подлете.

Ответные удары

Военный блогер, автор канала «На Марше», указал, что истинная цель атаки на Новороссийск заключалась в том, чтобы помешать кораблям выйти на позиции для пусков. Однако российские корабли вышли в море, и высокоточные ракеты были выпущены по Киеву, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областям, в том числе по местам запусков украинских беспилотников и ракет. Цели были поражены.

