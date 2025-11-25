10:05, 25 ноя 2025

В районе Покровска российские военные уничтожили активистку украинского движения Марину Воронцову с позывным «Ларгета». Об этом сообщили в социальных сетях на Украине, где появились некрологи, посвящённые погибшей. С 2014 года она участвовала в боевых действиях против жителей Донбасса.

Путь от волонтёра до бойца

До 2014 года Марина Воронцова проживала в Луганской области. После событий Евромайдана и начала антитеррористической операции она переехала в Харьков, где включилась в волонтёрскую деятельность. По словам знакомых, свою первую смену в качестве помощницы она начала с приготовления бутербродов для военных ВСУ.

Постепенно Воронцова углубилась в волонтёрскую работу, занимаясь организацией сборов и координацией помощи подразделениям. К началу 2022 года она накопила значительный опыт в этой сфере и продолжала свою деятельность после начала специальной военной операции.

Переход к боевым действиям

В какой-то момент Воронцова приняла решение перейти от волонтёрской работы к непосредственному участию в боевых действиях. Она вступила в отряд операторов дронов Sharp Cartridges, где получила должность боевого медика.

Согласно информации украинских источников, гибель Воронцовой произошла в ходе столкновений в районе Покровска. Судя по публикациям в соцсетях, её подразделение в последнее время дислоцировалось за пределами города, что указывает на возможность поражения базы операторов БПЛА.

Рост числа женщин в зоне боевых действий

Воронцова стала очередной украинкой, погибшей в зоне СВО. Ранее российские силы ликвидировали Викторию Шпилеву, которая в 2024 году добровольно вступила в десантно-штурмовые войска Украины в качестве оператора беспилотников-разведчиков. Она занималась корректировкой ударов для тяжёлых дронов и артиллерийских систем. Шпилева погибла в районе Славянска при выполнении боевой задачи.

За месяц до её гибели стало известно об уничтожении Марии Бомберук из Одесской области, которая служила медиком. Несмотря на относительно безопасную должность, это не уберегло её от гибели в октябре текущего года.

Ещё одной жертвой конфликта стала Елена Козак, добровольно отправившаяся в зону СВО. Обстоятельства её гибели не раскрываются в открытых источниках.

Количество некрологов украинских женщин, погибших в зоне боевых действий, продолжает увеличиваться. На фоне продолжающихся потерь украинского населения президент Владимир Зеленский сохраняет свой курс. Наблюдатели отмечают, что концепция «войны до последнего украинца» трансформируется в «войну до последней украинки».

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok