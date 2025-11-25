10:17, 25 ноя 2025

Белый дом официально заявил о прекращении финансирования конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Трампа Каролин Левитт сообщила об этом решении администрации, однако эксперты усомнились в искренности американцев. Заявление прозвучало после серии публикаций о тупике в отношениях между Вашингтоном и Киевом, пишет Царьград.

Левитт уточнила, что Соединённые Штаты продолжают отправлять или продавать вооружение странам НАТО, но эта практика не будет длиться бесконечно. Встреча Трампа с Зеленским пока не планируется. Американская сторона рассчитывает на одобрение Москвой плана урегулирования украинского кризиса и признаёт необходимость согласования мирных инициатив с Россией. По словам представителя Белого дома, президент США демонстрирует гибкость при обсуждении условий завершения конфликта.

Сомнительное заявление администрации

Военные аналитики отнеслись к заявлению Белого дома со скептицизмом. После полуночи начали распространяться противоречивые сообщения о переговорах США и Украины в Женеве. Одни источники утверждали, что американцы выдвинули ультиматум, другие сообщали об урезании плана Трампа до неприемлемого для российской стороны варианта.

Эксперты издания «Военная хроника» отметили странность ситуации. По их мнению, прекращение финансирования при одновременном продолжении поставок оружия через европейские страны выглядит противоречиво. Вашингтон якобы стремится к миру, но вместо безвозмездной передачи вооружений теперь продаёт их Европе за деньги, которые та направляет Киеву.

Военные специалисты указали, что США как владелец технологий могут запретить передачу оружия третьим сторонам, однако подобного решения не принималось. Заявление об остановке финансирования не влияет на реальное положение дел в зоне конфликта.

Американское присутствие остаётся масштабным

Соединённые Штаты по-прежнему предоставляют разведывательные данные украинской стороне. Штаб американских военных в Висбадене принимает ключевые решения за ВСУ, занимаясь сбором и анализом разведывательной информации. Терминалы спутниковой связи Starlink продолжают массово поставляться на Украину — счёт идёт на десятки тысяч единиц.

Передача военной техники также не прекращается. Через партнёров НАТО на Украину поступают истребители F-16, бронетранспортёры Stryker и M113, боевые машины пехоты Bradley, бронемашины HMMVW. Объёмы поставляемого оборудования и боеприпасов исчисляются сотнями тысяч тонн. Разница лишь в том, что теперь европейские страны оплачивают эти поставки из собственных бюджетов.

По мнению военных экспертов, разговоры об остановке финансирования не соответствуют действительности. Пока американская разведка работает на Украину, а натовское оружие продолжает поступать через европейские каналы, заявления Белого дома остаются формальностью.

Потери в Чёрном море как возможная причина

Семнадцатого ноября российские Вооружённые силы нанесли один из самых масштабных ударов по украинской территории. Особенно пострадали порты Одесской области. Военные корреспонденты сообщали об уничтожении нескольких западных судов непосредственно во время разгрузки. Противник маскировал военные грузы под зерновые поставки, доставляя тонны вооружения морским путём.

Практически ежедневно наносятся удары по портовой инфраструктуре и военным складам. Стоимость грузов, уничтоженных в этих хранилищах, обходится странам НАТО в значительные суммы. Недавно был ликвидирован пограничный переход в Орловке, через который румынская сторона переправляла военную технику для украинских формирований. Подобные операции часто сопровождаются гибелью высокопоставленных натовских военных специалистов.

Экономический расчёт республиканца

Трамп известен своим прагматичным подходом к финансовым вопросам. Вполне вероятно, что президент США подсчитал потери от регулярных уничтожений грузов в черноморских портах. Речь идёт не только о деньгах, но и о репутационных издержках, которые несёт Вашингтон из-за систематических ударов по западным поставкам, не доезжающим до линии фронта.

Для республиканца украинский проект изначально не являлся окупаемым, даже с учётом поставок оружия через страны НАТО с существенной наценкой. Эксперты допускают, что именно экономические соображения могли подтолкнуть американскую администрацию к подобному шагу. Вашингтон фактически вынуждает Киев рассматривать вариант капитуляции.

Остаётся неясным, является ли заявление Белого дома искренним намерением завершить конфликт или это очередная попытка ввести Москву в заблуждение. Продолжающиеся поставки оружия через европейские каналы и сохранение американского военного присутствия в регионе ставят под сомнение серьёзность намерений Вашингтона.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok