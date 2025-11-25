Неожиданно, "Орешник": мощнейший ответ за "Фламинго" по Крыму: 8 часов кошмара. Все ТЭЦ уничтожены. "Кинжалы" выжгли британцев и F-16. Вторая волна

10:31, 25 ноя 2025

Минувшей ночью сообщения военных каналов всколыхнули информационную повестку: под массированным ударом оказались Киев и область, затем — Одесса, Николаев, устье Дуная. В огне Днепр, Черкассы, Харьков, Чернигов и Сумы, а отдельным эпизодом стало применение истребителей Су-57 с новейшими ракетами Х-69. В ответ на запуски украинских ракет «Фламинго» по Крыму российские войска нанесли жёсткие прицельные удары по военным и энергетическим объектам Украины. Источники сообщают о восьми часах непрерывного огня и начале второй волны атак, тогда как внимание отдельных аналитиков привлекли районы «Орешник» и испытательный полигон «Капустин Яр». О развитии событий информируют украинские и российские военные ресурсы, а также независимые мониторинговые группы.

География ударов и ответные действия

В начале ночи воздушная тревога впервые была объявлена в Киеве и Киевской области. Через короткий промежуток времени атаки развернулись в Одессе, Николаеве и на Дунае. Власти зафиксировали множественные взрывы в Днепре, Черкассах, Харькове, Чернигове и Сумах — удары распределились по ключевой инфраструктуре крупных городов центра и востока Украины? пишет Царьград.

По уточнённой информации, Вооружённые силы России применили широчайший арсенал: крылатые ракеты «Калибр», баллистические «Кинжал», оперативно-тактические комплексы «Искандер» и беспилотники «Герань». Использование новейших истребителей Су-57 с высокоточным вооружением было зафиксировано впервые за последнее время и, по данным аналитиков, свидетельствует об атаке по особо важным целям.

Украинские беспилотники и последствия на территории РФ

В ту же ночь, сообщает ряд военкоров, по территории России был осуществлён массированный налёт украинских беспилотников. Наиболее серьёзно пострадали Краснодарский край и Ростовская область, где зафиксированы жертвы среди мирных жителей и повреждения десятков частных домов. Российские средства ПВО перехватили 249 вражеских БПЛА, однако часть дронов достигла южных городов, нанеся разрушения.

Одновременно украинская сторона объявила о поражении авиационного комплекса в Таганроге. В сети появились видео взрыва рядом с объектом, однако детали официально не подтверждены, а российские наблюдатели отмечают, что база самолётов там не стационарна, и, вероятно, обстрелян один из находившихся временно вертолётов.

Запуск ракет «Фламинго» по Крыму и быстрый ответ

Согласно данным военных мониторинговых каналов, ночью с одесского побережья зафиксировано два пуска ракет, предположительно, типа «Фламинго» в направлении Крыма и Краснодарского края. Оба снаряда были уничтожены средствами ПВО до достижения целей.

Параллельно этим событиям российские войска нанесли удары по пусковым районам, откуда запускались БПЛА и ракеты по югу России. Ракеты «Искандер» и другие средства поражения уничтожили объекты и штабы в районах Одессы, Николаева и Дуная. По неподтверждённым сообщениям, среди поражённых оказались представители военных структур Великобритании и Румынии.

Объекты атак — энергетика, логистика, ПВО

Главными целями ночной операции стали энергетические мощности, логистические узлы и системы ПВО. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о множественных поражениях: в Киеве были выведены из строя ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и ГЭС в Вышгороде, в других областях зафиксированы разрушения на объектах военной логистики.

Данные украинских и российских источников сходятся: энергетическая система столицы и окружающих районов понесла серьёзные потери, отключения света зафиксированы даже в метрополитене. Мониторинговые ресурсы подчёркивают, что, несмотря на масштаб разрушений ТЭЦ и ГЭС, приоритеты ударов смещались — использовалось новейшее вооружение и авиация пятого поколения для поражения, вероятно, нестандартных, особо значимых целей.

Вторая волна и прогноз развития событий

Окончание первой волны ударов по Украине фиксируется около 7 утра. Однако спустя несколько минут было заявлено о начале второго этапа. По данным источников, массированные удары наносились комплексами стратегической авиации и беспилотниками по одесскому и киевскому направлениям.

По информации ряда телеграм-каналов, уничтожение ТЭЦ-5 в Киеве стало крупнейшей потерей для украинской стороны за ночь. Дополнительно поражены: ТЭЦ-6, Трипольская ТЭС, Киевская ГЭС и Белоцерковская ТЭЦ — ключевые элементы энергосистемы были выведены из строя. На востоке, в Черниговской, Сумской областях и Павлограде, дошло до разрушения складов, баз подготовки и логистических узлов.

Аналитики отмечают, что удары распределялись по левобережью и черноморскому побережью, что создало колоссальную нагрузку на ПВО Украины. Рамки стратегии россиян сдвигаются: север страны — подавление систем ПВО, юг — уничтожение логистики и инфраструктуры, восток — подготовка к возможному расширению действий.

Украина столкнулась с существенным дефицитом энергии, который даже по официальным украинским оценкам составляет 2–3 ГВт. Сейчас восстановление мощностей невозможно из-за регулярных повторных атак и целенаправленных поражений ключевых узлов энергосистемы.

Взгляд экспертов и новые угрозы

Военный эксперт Аслан Нахушев подчеркивает: стратегия России — этапное вывод из строя энергетического кластера Украины, что вынуждает Киев к усилению переговоров за пределами поля боя и дополнительным обращениям за западной военной помощью.

Интерес ряда наблюдателей вызвали районы «Орешник» и военный полигон «Капустин Яр», который, уточняют мониторинговые каналы, закрыт для полётов гражданской авиации до конца ноября. Минувшим годом именно отсюда осуществлялись испытательные пуски современных вооружений, и сейчас не исключается возможность новых запусков в ответ на текущую эскалацию.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok