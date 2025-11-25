Всё, крышка: 64 "Кинжала" по Украине: крупную цель разнесли "Искандеры" на четвёртый день. "Медведи" жгут всё - от Киева до Одессы

10:39, 25 ноя 2025

В ночь на 25 ноября продолжились крупные атаки российских войск по территории Украины. По данным мониторинговых ресурсов, удары наносились по энергетической инфраструктуре и военным объектам в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и других городах. Об этом сообщают российские военные телеграм-каналы.

Удары по энергетике

Основной целью беспилотников стала энергетическая инфраструктура Харьковской области. После атак в регионе продолжается отключение электроэнергии. Согласно данным мониторингового канала «Герань Цветущая», в течение ноября по украинским объектам было нанесено более 5000 ударов с использованием беспилотников. Количество направлений и стартовых позиций для запусков значительно увеличилось с начала военных действий.

В Одессе пострадала теплоэлектроцентраль на Пересыпи. По информации очевидцев, объект получил многочисленные повреждения и загорелся. Местные власти заявили, что 25 ноября учебные заведения Приморского и Пересыпского районов переведены на дистанционное обучение из-за отсутствия отопления.

География атак

После полуночи в воздушном пространстве Украины находилось более 100 беспилотников. По данным военных телеграм-каналов, не менее 50 из них достигли своих целей. Удары пришлись по Киевской области и Очакову в Николаевской области. Зафиксированы запуски ракетных комплексов «Искандер».

Беспилотники продолжали движение в направлении Одессы, Николаева и устья Дуная. В Сумской области атакам подверглись Конотоп и Сумы, где пострадала энергетическая инфраструктура. В результате прекратилась подача электроэнергии и воды. В Харьковской области удары нанесены по Чугуеву и Мерефе.

Применение авиации

Мониторинговые каналы зафиксировали взлет 16 бомбардировщиков Ту-22М3, способных нести до 64 ракет «Кинжал». После часа ночи отмечено приближение авиации к линии боевого соприкосновения и запуски ракет. Помимо Ту-22М3, зафиксировано использование стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Одновременно в Черное море вышли корабли-носители крылатых ракет «Калибр». Военный телеграм-канал «На Марше» связал это с недавней атакой на Новороссийск, целью которой могло быть препятствование выходу кораблей на позиции для запуска ракет.

Последствия ударов

По сообщениям военных каналов, интенсивные атаки по Одессе продолжаются четвертые сутки. После серии ударов в регионе зафиксировано снижение уровня радиации, который ранее превышал допустимые нормы в полтора раза. Сообщается о поражении мест дислокации военной техники и складов боеприпасов.

Согласно информации российских телеграм-каналов, пострадали объекты, где могли находиться иностранные военные специалисты. Румыния приостановила паромное сообщение с Украиной из-за повреждения пограничного перехода. К трем-четырем часам ночи ракеты должны были достичь запланированных целей. К этому моменту удары наносились по объектам от Киева до Одессы с использованием ракетных комплексов «Искандер» и беспилотников.

