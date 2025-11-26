09:17, 26 ноя 2025

В информационном пространстве Украины разгорелась дискуссия между официальными представителями военного командования и непосредственными участниками боевых действий. Поводом для разногласий стал свежий доклад Генерального штаба ВСУ, касающийся обстановки в населенном пункте Покровск. Известный украинский военнослужащий и блогер, использующий позывной «Мучной», выступил с резкой критикой официальных данных, назвав их не соответствующими действительности. По его информации, ситуация на линии соприкосновения складывается крайне тяжело для украинских формирований, а российские войска продолжают методичное продвижение, уничтожая укрепления противника.

Ситуация в Покровске: версия Генштаба против реальности «на земле»

Конфликт версий начался после публикации заявления украинского командования о том, что центр города Покровск якобы был полностью зачищен силами ВСУ. В ответ на это блогер «Мучной» заявил, что подобные утверждения являются дезинформацией, рассчитанной на некомпетентную аудиторию.

По словам военнослужащего, в центральной части Покровска никакой зачистки не проводилось. Он утверждает, что контроль над центром города со стороны ВСУ носит условный характер и держится на пределе возможностей. Согласно данным «Мучного», российские подразделения не просто вошли в городскую черту, но и успели капитально закрепиться на занятых рубежах. Речь идет о глубоко эшелонированной обороне внутри городской застройки, где российские военные заняли позиции в зданиях и надежно удерживают их.

Блогер подчеркивает, что для того, чтобы «выбить» российские силы с этих позиций, как это преподносится в официальных сводках, недостаточно просто нарисовать стрелки на карте. В реальности такая операция потребовала бы колоссальных ресурсов. По оценкам «Мучного», для попытки сместить линию фронта на этом участке украинскому командованию необходимо было бы стянуть не менее шести бригад с других направлений.

Военный отмечает, что официальные лица опасаются признать фактическую утрату контроля над частью города, так как это нанесет серьезный политический удар по репутации руководства. Однако, как утверждает источник, «на земле» ситуация такова, что центр Покровска фактически находится под полным огневым и тактическим контролем российских войск.

Мирноград: тактика «сравнивания с землей»

Еще более сложная обстановка, по свидетельству «Мучного», складывается в соседнем Мирнограде. Военнослужащий описывает картину происходящего там как «жесточайшую».

В районе высотной застройки здания подвергаются массированным ударам, не оставляющим шансов на их сохранение. Блогер сообщает, что российские войска используют тактику полного уничтожения препятствий на пути своего продвижения, чтобы избежать затяжных городских боев и минимизировать собственные потери.

Средства объективного контроля фиксируют применение тяжелых авиационных бомб, в частности ФАБ-3000. По словам «Мучного», российская армия перешла к режиму полного разрушения укрепленных районов. Это позволяет им поддерживать стабильно высокий темп наступления, который на данный момент не снижается.

Падение мотивации в рядах ВСУ на фоне слухов о мире

Параллельно с тактическими проблемами на фронте, в украинской армии нарастают трудности с морально-психологическим состоянием личного состава. Об этом заявил командир батальона 3-го корпуса ВСУ Корженко. По его словам, распространение информации о возможных мирных переговорах и скором окончании боевых действий крайне негативно сказывается на мотивации солдат.

Комбат поясняет логику военнослужащих: когда в информационном поле начинаются разговоры о перемирии, бойцы теряют смысл выполнять свои обязанности с полной отдачей, предпочитая «отсидеться» в ожидании политических договоренностей. Корженко считает, что активное освещение темы переговоров вредит армии, заставляя личный состав думать не о выполнении боевых задач, а о сроках окончания войны. Он убежден, что подобные переговоры должны вестись кулуарно, без широкой огласки.

Сам офицер призывает не верить в возможность перемирия ни в текущем, ни даже в 2026 году. Он советует готовиться к долгому и затяжному противостоянию, независимо от наличия или отсутствия помощи союзников.

Слухи о мобилизации и «мирные планы»

На фоне обсуждения «мирных планов», предлагаемых различными сторонами — от команды Трампа до европейских и киевских политиков, — в сети активизировались информационные вбросы. В частности, ресурсы, связанные с иноагентами, распространяют сведения о якобы готовящейся в России масштабной мобилизации, которая противоречит риторике о переговорах.

Военный эксперт и офицер ДНР в запасе Александр Матюшин прокомментировал эти слухи. Он отметил, что на данный момент все обсуждаемые мирные инициативы являются лишь проектами, которые постоянно корректируются. Реальной уверенности в заключении мирного договора ни у кого нет, поэтому говорить о скором достижении соглашений невозможно.

Матюшин подчеркивает, что информация о мобилизации, распространяемая иноагентами, является не более чем вбросом. При этом эксперт выразил личное мнение, что для окончательной победы и принятия капитуляции Украины мобилизация была бы необходимым шагом, о чем он говорит на протяжении последних двух лет. Однако на текущий момент реальная ситуация «на земле» для украинской стороны продолжает ухудшаться, а информационный фон лишь усугубляет положение на фронте.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok