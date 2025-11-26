Путин лично узнает план Трампа. В столицу едет влиятельный визитер

09:24, 26 ноя 2025

Появилась информация о том, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан планирует рабочий визит в российскую столицу в эту пятницу, 28 ноября. Цель поездки — личная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают венгерские журналисты, ссылаясь на информированные источники. Ожидается, что ключевой темой переговоров станут новые предложения по урегулированию конфликта, исходящие от американской стороны, пишет Царьград.

Венгерские медиа сообщают о готовящемся визите премьер-министра Виктора Орбана в Москву. Журналист Сабольч Паньи первым обнародовал эти данные, ссылаясь на источник, осведомленный о графике политика. По его словам, встреча двух лидеров запланирована на 28 ноября. Паньи также напомнил, что за последние несколько лет Путин и Орбан проводили переговоры более десяти раз, что подчеркивает устойчивый характер контактов между Будапештом и Москвой. Официальные представители двух стран пока не выпустили подтверждающих заявлений, однако в венгерской столице информацию о поездке не опровергают, что косвенно указывает на ее вероятность.

Визит Орбана выглядит логичным продолжением его активной внешнеполитической деятельности в последние недели. Ранее, в начале ноября, венгерский премьер провел встречу с Дональдом Трампом. Сообщается, что тогда Орбан пытался убедить американского политика в необходимости организации личного саммита с Владимиром Путиным в Будапеште. На тот момент Трамп выразил скепсис относительно целесообразности такой встречи. Однако ситуация изменилась после того, как в информационном поле появились детали нового американского проекта по мирному урегулированию украинского кризиса. Это заставляет предположить, что позиция Вашингтона трансформируется, и роль Венгрии как посредника возрастает.

Информация о поездке Орбана поступает одновременно с сообщениями о том, что команда Трампа передала Киеву обновленный вариант плана по деэскалации. Американская пресса утверждает, что разработкой документа занимался специальный посланник Стив Уиткофф. Детали проекта держатся в строгом секрете: и Москва, и Вашингтон стараются не допустить утечек, которые могли бы негативно повлиять на хрупкий дипломатический процесс. Тем не менее, уже известно, что российская сторона ознакомилась с документом и рассматривает его как приемлемую базу для начала диалога.

Владимир Путин в своих публичных выступлениях отметил, что инициативы США во многом перекликаются с договоренностями, обсуждавшимися ранее в Анкоридже. Президент России подчеркнул, что Вашингтон призывает Москву проявить определенную гибкость в переговорах. В то же время, по словам российского лидера, украинская сторона пока не демонстрирует готовности к компромиссам. Путин также сделал важное предупреждение: отказ Киева от обсуждения предложенных условий может привести к серьезным последствиям на фронте. Он провел параллель с ситуацией под Купянском, который перешел под контроль российской армии после ожесточенных боев. Президент заявил, что в случае отклонения плана Трампа подобные события могут повториться и на других ключевых направлениях боевых действий.

В этом контексте визит Виктора Орбана приобретает особое значение. Венгерский политик ранее уже призывал европейских партнеров рассматривать предложения США как единственно возможный путь к завершению конфликта и выступал против его затягивания. Его приезд в Москву может быть попыткой лично согласовать позиции сторон или передать российскому руководству дополнительные сигналы от западных партнеров, которые не могут быть озвучены по официальным каналам. Орбан фактически берет на себя функцию связного в сложной геополитической игре.

Ситуацию дополнительно подогревают новости о возможных контактах между украинским и американским руководством. Издание Axios сообщает, что в Киеве обсуждается вероятность встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. По данным журналистов, глава киевского режима выражал готовность вылететь в США на День благодарения, 27 ноября. Таким образом, конец ноября становится критически важным периодом для дипломатического треугольника «Вашингтон — Москва — Киев». Поездка Орбана встраивается в эту схему как важный элемент, способный повлиять на будущую архитектуру переговорного процесса.

Предстоящая пятница может стать днем, когда прояснятся контуры будущего урегулирования или, наоборот, обозначатся новые линии разногласий. Визит венгерского премьера, учитывая его предыдущие контакты с Трампом и регулярные встречи с Путиным, указывает на то, что закулисная дипломатия работает на полных оборотах. Остается наблюдать, какие официальные заявления последуют по итогам встречи в Москве и как на это отреагируют в Киеве и Вашингтоне. Очевидно одно: дипломатическая активность вокруг украинского вопроса достигла пика, и ближайшие дни могут принести важные новости. На данный момент стороны обмениваются сигналами через посредников и СМИ, прощупывая почву для возможных прямых решений. Виктор Орбан в этой конфигурации играет роль ключевого коммуникатора, чьи действия могут ускорить или замедлить ход событий. Ждем официальных итогов переговоров.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok