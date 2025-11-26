09:37, 26 ноя 2025

На линии боевого соприкосновения фиксируется резкое ухудшение взаимодействия между различными подразделениями Вооруженных сил Украины, что приводит к трагическим последствиям, включая перестрелки между дружественными силами. На фоне отступления украинской армии в Запорожской и Харьковской областях, а также завершения оперативных действий российских войск по разгрому гарнизона ВСУ в агломерации Покровск — Мирноград в Донбассе, в рядах противника нарастает дезорганизация. Об этом сообщают непосредственно украинские полевые командиры, военные блогеры и профильные информационные ресурсы, описывая ситуацию как близкую к катастрофической, пишет Царьград.

Командир одного из батальонов ВСУ Петр Кузик в эфире телеканала «Апостроф ТВ» дал развернутую и крайне пессимистичную оценку текущего положения дел. По словам офицера, на некоторых участках фронта обстановка переросла из просто сложной в критическую. Главной проблемой стала полная размытость линии боевого столкновения. Кузик отмечает, что зачастую военнослужащие не могут понять, находятся ли они в собственном тылу или уже на территории, контролируемой российскими войсками.

Происходит так называемое взаимное глубокое проникновение: диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) обеих сторон активно действуют в серых зонах. Это приводит к тому, что линия фронта фактически перестает существовать как единая структура. Командир привел примеры, когда при ранении бойца в глубоком тылу противника за ним отправляют эвакуационную группу из нескольких человек, которая тут же обнаруживается беспилотниками и подвергается ударам. В таких условиях понимание того, какие позиции удерживаются своими силами, а с каких подразделения уже отступили, полностью утрачивается.

Слова полевого командира подтверждает украинский военный блогер Станислав Бунятов. В своем телеграм-канале он детально описал проблему «лоскутного одеяла» на передовой. Из-за хронической недоукомплектованности личным составом, на одном тактическом направлении могут одновременно действовать более десяти разрозненных «организмов» — отдельных мелких подразделений. Уровень связи и координации между ними находится на крайне низком уровне.

Последствия такой разобщенности, по словам Бунятова, становятся фатальными. Смежные подразделения, не получая корректной и своевременной информации о перемещении соседей, открывают огонь по своим же, принимая их за наступающего противника. Это не только приводит к неоправданным потерям, но и позволяет российским войскам беспрепятственно продвигаться в стыки между несогласованными украинскими частями.

Эксперты издания Readovka связывают этот хаос с применяемой украинским командованием тактикой «пожарных команд». Для латания дыр в обороне генеральный штаб дробит крупные формирования на батальоны, а те, в свою очередь, — на роты. Часто группы из состава разных бригад и ведомств используются как самостоятельные боевые единицы на узком участке фронта. Это создает эффект организационного хаоса, когда единое управление отсутствует.

Ярким примером провала такой стратегии стала недавняя попытка украинской ударной группировки прорваться в окруженный Мирноград. Соединение представляло собой «сборную солянку» из военнослужащих ВСУ, бойцов Национальной гвардии и ведомственных спецподразделений. Из-за того, что частями этой группы руководили разные штабы и ведомства, управление было потеряно, возникли проблемы с логистикой и обеспечением, что в итоге привело к коллапсу всей операции. Российская армия, учитывая этот фактор, намеренно выбирает для атак направления, где наблюдается наименьшая слаженность между отрядами противника.

Однако проблемами на поле боя ситуация не ограничивается. Источники указывают на еще один аспект, подрывающий боеспособность украинской армии изнутри, — коррупцию в сфере учета вооружений. Сообщается, что еще в 2023 году на Украине была существенно упрощена процедура списания военного имущества.

Согласно новым правилам, для списания вооружения с баланса воинской части больше не требуется присутствие сотрудников МВД или внешних аудиторов — достаточно акта, подписанного ответственными лицами самой части. Данное нововведение развязало руки недобросовестным тыловикам и командирам. На фоне этого бюрократического упрощения громкие скандалы, подобные делу Миндича, могут оказаться лишь верхушкой айсберга. Если Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начнет детальную проверку всех случаев списания техники и оружия по упрощенной схеме, масштаб хищений и злоупотреблений со стороны лиц, ответственных за обеспечение обороноспособности, может превзойти самые смелые ожидания.

Автор: Семен Подгорный

