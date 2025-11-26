Из мирного плана Трампа исчезли 100 млрд долларов замороженных активов России. Вместо 28 пунктов осталось 19

09:46, 26 ноя 2025

В Женеве прошел очередной раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта, в ходе которого команда Дональда Трампа существенно скорректировала свой план действий. Из документа исчез пункт о передаче Украине замороженных российских активов, а общий список условий сократился с 28 до 19 пунктов. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщают Bloomberg и Financial Times.

Изначальная версия стратегии Трампа, которую обсуждали дипломаты, предполагала довольно жесткий финансовый маневр. Планировалось, что около 100 миллиардов долларов, изъятых из замороженных российских активов, будут направлены на восстановление Украины. При этом процесс должны были курировать Соединенные Штаты, которые рассчитывали забирать себе половину прибыли от неизрасходованных средств через специальный инвестиционный фонд. Однако, как выяснилось после встречи в Швейцарии 23 ноября, этот пункт был полностью удален из финальной версии документа.

Администрация Трампа уже начала активные консультации с европейскими партнерами, так как первоначальный проект вызвал много вопросов и откровенное недоумение у представителей Киева и их союзников. Требования к украинской стороне показались слишком радикальными. Теперь же документ выглядит иначе: по данным Financial Times, после дискуссий между представителями США, Украины и ЕС объем плана заметно уменьшился — из 28 пунктов в нем осталось только 19.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Брусило в разговоре с журналистами Bloomberg пояснил, что ключевые решения, особенно касающиеся территориальной целостности страны, будут приниматься на самом высоком уровне. По его словам, такие чувствительные темы, вероятнее всего, станут предметом личного обсуждения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Брусило уточнил: только после того, как лидеры урегулируют все спорные моменты, включая вопросы границ, будет подготовлена база для итоговой встречи и финализации мирной инициативы.

Параллельно с этим украинские СМИ сообщают о прогрессе в согласовании других деталей. Источники «РБК-Украина» утверждают, что в Женеве сторонам удалось найти общий язык по большинству технических вопросов. В частности, были достигнуты договоренности о численности Вооруженных сил Украины, будущем статусе Запорожской атомной электростанции, а также о механизмах обмена пленными и возвращения осужденных. Участники переговоров охарактеризовали эти дискуссии как самые продуктивные за последние десять месяцев.

Тем не менее, самые сложные политические вопросы — возможные территориальные уступки и закрепление нейтрального статуса Украины в Конституции — были вынесены за скобки текущих обсуждений. Решать судьбу этих пунктов предстоит непосредственно главам государств. Таким образом, текущая редакция плана Трампа стала более компромиссной, но главная интрига сохраняется до личной встречи президентов, дата которой пока не определена.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok