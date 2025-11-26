09:55, 26 ноя 2025

Украинские средства массовой информации распространили сведения о том, что в Таганроге якобы уничтожен уникальный самолёт А-60. Одновременно Краснодарский край пережил масштабную атаку беспилотников, а в Камышине разгорелся конфликт вокруг курсантов военного училища, вступившихся за товарища против мигрантов, пишет Царьград.

Украинские издания активно распространяют информацию о предполагаемом уничтожении российского самолёта А-60 в результате ночного удара. Противник окрестил воздушное судно «самолётом Путина», подчёркивая его уникальность. По утверждениям украинской стороны, в России существовало лишь два таких летательных аппарата, разработанных ещё в советский период.

Официальные российские данные сообщают о ракетных обстрелах Таганрога, в результате которых повреждены жилые строения и погибли три мирных жителя. Украинские публикации утверждают, что удар пришёлся по авиационному ремонтному заводу имени Г. М. Бериева, где находился А-60. Этот летательный аппарат создавался в конце восьмидесятых — начале девяностых годов прошлого века на базе Ил-76МД и оборудован лазерной системой мощностью в один мегаватт.

В интернете быстро появились спутниковые изображения NASA, которые украинская сторона представляет как доказательство возгорания в месте базирования самолёта. Киевские медиа называют произошедшее крупным успехом ВСУ, связывая это событие непосредственно с именем российского президента Владимира Путина. Мотивы такой подачи информации остаются неясными, однако в информационном противостоянии используются различные приёмы.

Подтверждения полного разрушения А-60 от официальных источников пока не поступало, что не препятствует украинской стороне записывать это в свой актив.

Массированная атака дронов на юг России

В ночное время с 24 на 25 ноября украинская сторона провела одну из крупнейших атак с применением беспилотных летательных аппаратов. Было зафиксировано 249 дронов, что почти втрое превосходит показатели предшествующей ночи, когда их насчитывалось 93. Основной удар пришёлся на Краснодарский край, где средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 76 вражеских беспилотников. Ещё 23 аппарата перехватили над территорией Крыма и 116 — над акваторией Чёрного моря.

Атака привела к разрушениям. Повреждения получили не менее 20 жилых зданий, включая постройки в самом Краснодаре. Шестеро мирных граждан получили ранения, четверых из них доставили в медицинские учреждения. Наиболее сложная обстановка сложилась в Новороссийске и Геленджике, где пострадали 14 домов, а травмы получили четыре человека.

Согласно данным телеграм-канала SHOT, беспилотники предположительно запускались с территории Николаевской, Полтавской и Одесской областей. Применявшиеся дроны типа FP-1 способны переносить до 60 килограммов взрывчатых веществ.

Конфликт вокруг курсантов в Камышине

Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, выступили в защиту группы курсантов Донецкого высшего командного военного училища, чей филиал располагается в городе Камышине Волгоградской области. Бойцы записали видеообращение, в котором отметили, что курсанты продемонстрировали настоящую храбрость, защищая сослуживца от мигрантов, устраивающих беспорядки в населённом пункте.

Согласно информации волонтёра Евгения Гольмана, примерно двадцати четверокурсникам из этой группы грозит исключение по решению руководителя училища Сергея Золотарёва, а их курсовых командиров намерены направить в зону проведения СВО. Гольман отметил, что курсантов не пугают военные испытания, они уже показали свой боевой характер.

События развернулись в начале ноября, когда второкурсник сопровождал девушку домой и столкнулся с агрессией со стороны нетрезвой группы мигрантов. Видеозапись столкновения распространилась в социальных сетях и вызвала широкий резонанс.

Гольман указал, что в Камышине всем известны и гостиница, где проживают приезжие, и клубы, возле которых они собираются. Поэтому курсантам не составило труда отыскать тех, кто обидел их товарища. Вечером приехали около двадцати человек и преподали мигрантам урок. Всё продолжалось несколько минут, после чего все разошлись.

Волонтёр заявил, что эти молодые люди заслуживают продолжения обучения и получения офицерского звания, поскольку они отстояли честь и культуру, а не должны нести наказание за свои действия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok