Паника в Киеве. Надеялись на диалог, но ударили русские ракеты: Теперь Москва диктует условия

В ночь на 25 ноября в украинских городах прогремели серии мощных взрывов. Воздушную тревогу объявили по всей территории страны. Украинские военные зафиксировали движение воздушных целей в направлении Киева и других населенных пунктов, сообщают украинские СМИ.

Что произошло в столице

Наблюдатели ВСУ обнаружили так называемую сверхбыструю цель, направлявшуюся к Киеву через Черниговскую область. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах города. Спустя некоторое время градоначальник вновь заявил о серии детонаций и активации систем противовоздушной обороны.

Украинские мониторинговые ресурсы практически одновременно зафиксировали перемещение еще одного быстролетящего объекта через Черниговскую область с направлением на столицу. Глава киевской военной администрации предупредил население о выявленных в воздушном пространстве беспилотниках и крылатых ракетах. Позднее представители ВСУ заявили, что скоростные цели продолжают движение в сторону Киева. Украинская сторона полагает, что военные объекты в городе подверглись комбинированному удару с применением дронов и ракет.

Ситуация в других регионах

Под удар попала также Одесса. В районе портового города были замечены ударные беспилотники, после чего жители услышали взрывы. В результате инцидента часть городских районов лишилась электроснабжения, зафиксированы перебои в функционировании электротранспорта. Над несколькими кварталами наблюдался поднимающийся дым.

Украинские военные утверждают, что отследили пуски десятков крылатых ракет «Калибр». По всей стране объявили повышенную ракетную опасность. По предварительной информации, был зафиксирован взлет нескольких истребителей МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Министерство обороны России не делало официальных заявлений относительно нанесения ударов по украинским объектам. Воздушную тревогу по всей территории Украины объявляют регулярно. В предыдущий раз аналогичные сигналы звучали в стране 19 ноября.

Переговоры и планы мирного урегулирования

На фоне ночных событий секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров заявил, что Киев ожидает организацию визита президента Владимира Зеленского в США до конца ноября. По словам украинского чиновника, киевская сторона надеется достичь договоренностей по условиям мирного урегулирования в ходе встречи с президентом Дональдом Трампом.

Западные СМИ ранее сообщали о возможных сроках подписания соглашения. Financial Times писала, что администрация США рассчитывала заключить договор с Украиной до Дня благодарения 27 ноября. The Washington Post сообщала о намерениях передать России документы, уже подписанные лидерами США и Украины.

21 ноября издание Axios опубликовало предполагаемый 28-пунктный план Трампа по урегулированию конфликта. Согласно материалам издания, Украина должна была отказаться от размещения войск НАТО на своей территории, признать Крым, Донецкую и Луганскую области де-факто российскими, а также сократить численность Вооруженных сил до 600 тысяч человек. Позднее СМИ сообщали, что после переговоров в Женеве и консультаций с европейскими государствами план подвергся пересмотру и сокращению.

Реакция Москвы на предложения

25 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не видела обновленной версии документа. Одновременно агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что российские чиновники сочли пересмотренное предложение провальным.

